Kvůli bouřce měli hasiči více než tisícovku výjezdů, bez elektřiny je 17.000 odběratelů

Praha - Hasiči vyjížděli v souvislosti s večerní a noční bouřkou k více než tisícovce událostem, od večera do dnešních 07:00 zaznamenali 1101 technických pomocí. Je to téměř trojnásobek dlouhodobého denního průměru všech výjezdů. Hasičský záchranný sbor ČR to uvedl na síti X (dříve twitter). Velmi silné bouřky se večer vyskytovaly zejména na jihu Čech, v noci postupovaly na severovýchod. Kvůli následkům sobotní bouřky je v Jihočeském kraji a na Vysočině víc než 17.000 odběrných míst bez elektřiny, hlavně na jihu Čech, sdělil E.ON.

"Jen k technickým pomocem jsme tedy vzhledem ke včerejší (sobotní) situaci vyjížděli skoro třikrát častěji, než je náš dlouhodobý denní průměr všech výjezdu (431)," uvedli hasiči.

Nejvíce hasiči zasahovali v souvislosti s bouřkami v Jihočeském kraji, na Vysočině a v krajích Moravskoslezském a Olomouckém. V převážné většině případů zajišťovali uvolněné části střech, odstraňovali popadané stromy a čerpali vodu ze zatopených prostor.

Bouřky v sobotu postupovaly do Česka z Bavorska. Nejprve se vyskytovaly v oblasti Šumavy, následně zasáhly Jihočeský kraj a postupně se přesunuly do východní části republiky.

Kvůli bouřce je na jihu Čech a Vysočině 17.000 odběratelů bez elektřiny

Kvůli následkům sobotní bouřky je v Jihočeském kraji a na Vysočině více než 17.000 odběrných míst bez elektřiny. Výrazněji se to týká jihu Čech, kde energetici evidují 16.000 odběratelů bez elektřiny. V tiskové zprávě o to informoval mluvčí E.ON ČR Roman Šperňák.

Na jihu Čech je 32 poruch vysokého napětí. "Nejvíce jih evidujeme na jižní části Českobudějovicka, Českokrumlovsku a Jindřichohradecku," řekl Šperňák. Dodal, že nejčastější příčinou poruch je poškozené vedení elektřiny po pádu stromů. "Jedná se o potrhané vodiče a izolátory," řekl.

Na Vysočině E.ON registruje omezení dodávek u 1200 odběratelů, nejvíce na Jihlavsku a Třebíčsku. "Dalších zhruba 1500 odběratelů bez dodávek energie je na jižní Moravě a ve Zlínském kraji přibližně 1600 domácností," řekl Šperňák. Dodal, že energetici už některé poruchy odstranili v noci na dnešek a dále na opravách pracují.

Jihočeský kraj

Krajem se v sobotu večer prohnal výrazný bouřkový systém se silným větrem, který dosahoval až 100 km/h. Následkem toho se na některých tocích zvýšila hladina až na druhý stupeň povodňové aktivity. Kvůli bouřkám stále na některých místech v kraji nejezdí vlaky. Hasiči přes noc do rána vyjížděli k 550 zásahům spojených s počasím, nejčastěji se jednalo o odstraňování popadaných stromů. Novináře o tom informovala mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů.

Druhý povodňový stupeň platí v Tučapech na Táborsku na Černovickém potoku. Hladina už klesá na Blanici u Blanického mlýna a dostala se do normálu. Nad ránem tam rovněž na chvíli překonala až druhý povodňový stupeň.

V sobotu pozdě večer kvůli bouřce a následnímu dešti napršelo na řadě míst v krátkém čase vyšší množství vody. Například v Hluboké nad Vltavou na Českobudějovicku to podle meteorologů bylo 84 milimetrů a v Nové Peci na Prachaticku 82 milimetrů. "Po horkách, které zde několik minulých dní byly, se nad naším územím vlnila studená fronta a od Alp k nám přišel výrazný bouřkový systém. Zasáhl především jihovýchodní část kraje, například Strakonicku nebo Písecku se skoro vyhnul," řekl ČTK Josef Slavík z českobudějovické pobočky Českého hydrometeorologického ústavu.

Dodal, že vítr na některých místech dosahoval rychlosti téměř 100 kilometrů za hodinu. Nejvíce naměřili na stanici v Byňově na Českobudějovicku, a to 98 kilometrů za hodinu. Podobnou hodnotu evidovali meteorologové i v Českém Krumlově. "Není vyloučeno, že na některých místech kraje, kde nejsou stanice, překonal vítr mnohem vyšší rychlosti," řekl.

Kvůli následkům bouřky stále nejezdí vlaky mezi Lipnem nad Vltavou a Rybníkem, Velešínem a Kaplicí nebo Jílovicemi a Českými Velenicemi. "Na odklízení následků jsme pracovali celou noc. Nejčastěji jsme odklízeli popadané stromy a čerpali vodu," uvedla Matějů. Do Česka z Bavorska v sobotu postupovaly velmi silné bouřky, nejprve se objevily v oblasti Šumavy, následně zasáhly Jihočeský kraj a postupně se přesunuly na Vysočinu.

Olomoucký kraj

Silné bouřky v noci ze soboty na dnešek zaměstnaly hasiče v Olomouckém kraji, kteří evidují bezmála 160 technických pomocí. Profesionální a dobrovolní hasiči likvidovali hlavně popadané stromy a vyjížděli také k poškozeným střechám či automobilům. Zasahovali i u jedné dopravní nehody a požáru. ČTK to dnes sdělil mluvčí hasičů Zdeněk Hošák.

První události související s bouřkami byly hasičům nahlášeny v sobotu krátce před 23:00 a za necelou půlhodinu řešili více než 80 událostí současně. "Drtivá většina našich výjezdů byla na odstraňovaní popadaných stromů, větších větví a také drátů elektrického vedení. Evidujeme i několik utržených menších částí střech. Většinou se jednalo o stržené oplechování a dřevěné konstrukce. To pak mělo souběžně za následek zatékání do domů," uvedl Hošák.

Po pádech stromů zůstalo v ulicích několik poškozených vozidel, a to na více místech v kraji. Například v Přerově spadlý strom poškodil čtyři automobily. "Během noční bouřky naše operační středisko přijalo i několik žádostí o pomoc s čerpáním vody, naplaveninami a podobně. Vydatný déšť neměl za následek zvýšení hladin vodních toků," podotkl Hošák.

Do Česka z Bavorska v sobotu postupovaly velmi silné bouřky, nejprve se objevily v oblasti Šumavy, následně zasáhly Jihočeský kraj a postupně se přesunuly do východní části republiky.

Zlínský kraj

Hasiči v noci ze soboty na dnešek kvůli silným bouřkám vyjížděli k 52 událostem. Odstraňovali hlavně popadané stromy a zajistili několik uvolněných střech, které neodolaly náporu silného větru. Nejvíce práce měli hasiči v souvislosti s bouřkami na Kroměřížsku, na které připadla více než polovina událostí. Na některých místech hasičské jednotky stále zasahují. ČTK to dnes sdělil mluvčí hasičů David Martinec.

"V noci ze soboty na neděli se bouřky opět vrátily na území Zlínského kraje. Doprovázel je silný déšť a vítr. Tentokrát se jednalo do 06:00 o celkem 52 událostí," uvedl Martinec. Bezmála čtyři desítky výjezdů se týkaly spadlých stromů, které často zablokovaly silniční komunikace nebo poškodily dráty elektrického vedení. "V sedmi případech došlo k uvolnění střešních krytin buď u celých střech nebo jejich částí," podotkl Martinec. Uvolněné části střech poškodily několik zaparkovaných vozidel, dodal.

Bouřky zaměstnaly hasiče ve Zlínském kraji už v sobotu po poledni, kdy jednotky evidovaly pět desítek událostí. Voda na několika místech zatopila silnice i sklepy a vítr polámal stromy.

Muže v Beskydech zranil zlomený strom, je v kritickém stavu

Muže v Beskydech v sobotu krátce po poledni těžce zranil při bouřce zlomený strom. Utrpěl kritická poranění hrudníku, páteře a nohy. Událost se stala nedaleko obce Bílá na Frýdecko-Místecku. ČTK to řekl mluvčí moravskoslezských záchranářů Lukáš Humpl. Vítr doprovázející bouřky působil škodu hlavně na Frýdecko-Místecku. Hasiči tam evidují šest desítek zásahů.

"Dosažení pacienta se ukázalo být značně komplikované pro všechny složky záchranného systému. V cestě jim ležely polámané stromy a celkově nepřístupný terén. Vrtulník nemohl zprvu doletět na místo události vzhledem k probíhajícím bouřkám. První proto dorazila Horská služba Beskydy a následně frýdecko-místecké týmy záchranné služby, a to poslední asi dva kilometry pěšky," uvedl Humpl.

Na místě záchranáři zjistili, že jednatřicetiletého muže zavalil strom zlomený při bouřce. "Utrpěl život ohrožující poranění hrudníku, páteře, dolní končetiny, značnou krevní ztrátu a nalézal se v šoku," uvedl s tím, že po ústupu bouřek mohl být na místo pomocí palubního jeřábu vysazen lékař letecké záchranné služby. "Pacienta jsme pak mohli v podtlakové matraci vyzvednut z nepřístupného terénu. Záchranáři jej vrtulníkem transportovali do ostravského traumatologického centra, a to v kritickém stavu," řekl Humpl.

Bouřky zasáhly region v čase od 11:00 do 13:00. Pak problémy s počasím ustaly. "V souvislosti s deštěm a bouřkou jsme do 17:00 hodiny řešili téměř 60 událostí, nejčastěji v okrese Frýdek-Místek. Většinou se jednalo o popadané stromy a polámané větve," řekl mluvčí hasičů Lukáš Popp.