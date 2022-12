Kvůli africkému moru na Liberecku je zakázán lov divočáků i omezen pohyb lidí

Liberec/Praha - Veterináři dnes odpoledne vydali kvůli výskytu afrického moru prasat u uhynulého divočáka mimořádné opatření. Platí ode dneška pro více než 200 kilometrů čtverečních ve Frýdlantském výběžku na Liberecku. ČTK to potvrdil ředitel Státní veterinární správy (SVS) pro Liberecký kraj Roman Šebesta. V této oblasti je zakázán lov divokých prasat, krmení zvířat nebo omezen pohyb lidí v přírodě.

"To území nám sahá po celém obvodu státní hranice ve Frýdlantském výběžku a směrem dovnitř do Libereckého kraje je to zhruba na úrovni Raspenavy," řekl Šebesta. Na jednu stranu od Raspenavy je toto území ohraničeno Dětřichovem, na druhou stranu Hejnicemi.

Cílem opatření je podle Státní veterinární správy minimalizovat šíření nákazy u divokých prasat a zabránit zavlečení afrického moru do chovu domácích prasat. V pondělí se sejde Ústřední nákazová komise. Veterináři výskyt afrického moru v Česku již delší dobu očekávali, postupují podle připraveného modelu pro podobné situace i zkušeností z předchozích výskytů, řekl dnes v Praze náměstek ministra zemědělství Petr Jílek.

Sele bylo nalezeno nedaleko Jindřichovic pod Smrkem v blízkosti hranic s Polskem, kde se nákaza dlouhodobě vyskytuje. Jde o první výskyt afrického moru prasat v Česku téměř po pěti letech. Nákaza není přenosná na člověka ani jiná zvířata. Podle Šebesty čekají na výsledky rozborů vyšetření u dalších dvou prasat z této oblasti, jedno bylo střeleno myslivcem a druhé poraženo autem.

Mimořádné opatření zakazuje lov zvěře a krmení divokých prasat. V pásmu bude omezen pohyb lidí mimo vyznačené cesty a zintenzivněno vyhledávání a sběr těl uhynulých divočáků. Oblast, která podléhá mimořádnému opatření veterinářů, zahrnuje podle SVS 28 katastrálních území obcí v Libereckém kraji. Obce musí nejpozději do pátku 9. prosince provést soupis všech prasat chovaných v domácnostech. Chovatelé, kteří chovají prasata k nekomerčním účelům, budou muset nechat prasata do deseti dnů porazit. V pásmu infekce je zakázáno chovat prasata ve venkovních prostorech. Je zakázáno také přemísťování prasat do pásma infekce s výjimkou přesunu k okamžité porážce na jatka. V případě nálezu uhynulých divokých prasat či prasat v domácích chovech je nutné kontaktovat veterináře na telefonních číslech 485 246 691 nebo 720 995 207 nebo e-mailem.

V oblasti takzvaného pásma infekce se podle Petra Šatrána z SVS nenachází žádný komerční chov prasat. Veterinární správa zatím podle Šebesty ví o 28 registrovaných chovatelích, kteří chovají zhruba 65 až 70 prasat. "Nemáme ale přehled o počtech, které chovají neregistrovaní chovatelé. To znamená, proto je v mimořádném veterinárním opatření stanoveno, že obce jsou povinné udělat soupis těchto chovatelů, soupis těchto zvířat a nahlásit do on-line formuláře na stránky státní veterinární správy," dodal Šebesta.

Šatrán dodal, že zatím není známá infikovaná oblast a lze předpokládat, že případů nákazy bude přibývat. Za porušení mimořádných veterinárních opatření hrozí fyzické osobě pokuta do 50.000 korun, právnické osobě může být uložena pokuta do dvou milionů korun.

Vzhledem k šíření afrického moru prasat v Polsku a Německu vydala Státní veterinární správa 12. listopadu 2020 mimořádná opatření, kterými v Ústeckém a Libereckém kraji vymezila oblast při hranici s oběma státy jako takzvanou oblast s intenzivním odlovem divokých prasat. Před rokem oblast rozšířila na více než pětinásobek rozlohy na 7200 kilometrů čtverečních. Táhne se podél hranice s Německem a Polskem od Šluknovského přes Frýdlantský výběžek, Harrachov a Královéhradecký kraj až do Moravskoslezského kraje po hranici se Slovenskem.

V oblasti s intenzivním odlovem se vyplácí 2000 korun za zastřelené divoké prase a 3000 korun za nález uhynulého prasete. Zvířata se vyšetřují na prasečí mor.