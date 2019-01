Melbourne - Dravé mládí čeká tenistku Petru Kvitovou v osmifinále Australian Open. Sedmnáctiletá Američanka Amanda Anisimovová před letošním turnajem v Melbourne nevyhrála v hlavní soutěži grandslamu ani zápas, ale nyní odhodlaně vyhlašuje: "Chci tenhle turnaj vyhrát. Hned!".

Anisimovová je dcera moskevských rodáků, narodila se v New Jersey a nyní žije v Miami. V žebříčku je na 87. místě jako nejmladší hráčka ve světové stovce.

V osmifinále v Austrálii je nejmladší Američankou od roku 1993, kdy se to povedlo Jennifer Capriatiové, a na grandslamu obecně od French Open 1998, kdy se takto prosadila Serena Williamsová. "To snad není možné. Nemůžu uvěřit, co se děje," řekla Anisimovová na kurtu po snadné výhře nad jedenáctou nasazenou Arynou Sabalenkovou z Běloruska.

Hraje pod vedením otce Konstantina a v turnaji ještě neztratila ani set. "Cítím se tady výtečně a proti Sabalenkové jsem odehrála životní zápas," pochvalovala si Anisimovová. Vítězce turnaje v Šen-čenu Sabalenkové nasázela 21 vítězných míčů. "Snažím se hrát hodně agresivně, to mám ráda. Tenisem se bavím," řekla.

V roce 2017 vyhrála v New Yorku juniorku na US Open. "Od té doby jsem se změnila herně i mentálně. Věřím si tady jako nikdy předtím, proto hraju tak dobře," řekla Anisimovová. Mezi ženami loni v březnu v Indian Wells mimo jiné porazila i Kvitovou a v září se v Hirošimě poprvé dostala do finále turnaje WTA.

Pokud by Anisimovová naplnila sen o titulu na Australian Open, stala by se první náctiletou vítězkou grandslamu od roku 2006, kdy Ruska Maria Šarapovová v devatenácti letech ovládla US Open. "K Marii vzhlížím, je skvělá hráčka i osobnost. Ráda bych šla v jejích šlépějích a byla jako teenagerka vítězkou slamu," řekla Anisimovová.