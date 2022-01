Kvitovou trápí od začátku sezony zápěstí, věří, že přijdou lepší časy

Melbourne - Tenistka Petra Kvitová odehrála úvod sezony s bolavým zápěstím a z Austrálie odjede jen s jedním vyhraným zápasem ze tří turnajů. Na grandslamovém Australian Open v Melbourne vypadla hned v prvním kole, ale na ruku se nevymlouvala.

"Nebyl to jednoduchý začátek roku, ale sezona je dlouhá a věřím, že se to otočí," řekla dvojnásobná vítězka Wimbledonu na tiskové konferenci.

Jednatřicetiletá Kvitová podlehla v Melbourne Soraně Cirsteaové dvakrát 2:6. Na Rumunku na úvodním grandslamu nestačila stejně jako loni, kdy s ní prohrála o kolo později. "Má rada moji hru, využívá mých ran. Hrála docela dobře, nedala mi balon zadarmo," konstatovala Kvitová.

Stejně jako na předchozích turnajích v Adelaide a Sydney mezi zápasy moc netrénovala. Do Austrálie totiž už odletěla s bolestí zápěstí způsobenou zánětem. "Hledala jsem balanc mezi hraním a nehraním," prozradila bývalá světová dvojka. "Na zápěstí bych to ale nechtěla házet. Během zápasu jsem to necítila, mohla jsem hrát, jinak bych nenastoupila," podotkla.

Přiznala, že s postupem času porážky hůře snáší. "Nikdy to není snadné, jsou vždy bolestivé, ale jako mladá jsem to možná moc neřešila. Teď je to asi trošku těžší," řekla Kvitová.

Plánovala pár dnů volna, aby dala zápěstí do pořádku. "Musím se z toho dostat a být lépe připravena, ale po prohře je vždy těžké hledět do budoucna," konstatovala svěřenkyně kouče Jiřího Vaňka a s nadějí doplnila: "Pořád to ve mně je. Nemám v plánu končit."