Kvitovou soupeřka trochu překvapila, jak umí hrát na trávě

Londýn - Na wimbledonském centrkurtu, který přinesl Petře Kvitové slávu a uznání, dnes česká tenistka prožila smutný den. Její výkon v prvním kole měl daleko k "palbě" při výhrách v All England Clubu v letech 2011 a 2014 a s turnajem se záhy rozloučila.

Turnajová desítka nestačila na Američanku Sloane Stephensovou a s grandslamovou šampionkou z US Open 2017 prohrála 3:6 a 4:6. "Určitě to byl těžký los na první kolo, ale cítila jsem, že schopnosti na vítězství mám. Jenže jsme je ze sebe nevydolovala," povzdychla si Kvitová.

Sice začala dobře brejkem, ale vzápětí si prohrála vlastní servis. V utkání vyšvihla méně momentů než soupeřka, po kterých by obecenstvo zabouřilo. S hlavou sklopenou odcházela do šatny po hodině a sedmnácti minutách. "Samozřejmě jsem velmi zklamaná a smutná. Ale jsem ráda, že jsem se sem po dvou letech mohla vrátit," připomněla, že loni se turnaj nekonal.

Stephensová sice vyhrála US Open a byla ve finále Roland Garros 2018, ale ve Wimbledonu dosud úplně nezářila. "Nevěděla jsem, že na trávě dokáže zahrát tak dobře. Jednou jsem tu s ní trénovala a moc se jí nedařilo. Trochu mě překvapila," přiznala Kvitová a doplnila: "Nemohla jsem se dostat ke konečným úderům. K tomu, abych si otevřela kurt. Hrála dlouhé míče k základní lajně. Těžko se mi hledalo něco, co by na ni platilo. Já jsem se hůř hýbala a bojovala s tlakem."

Horší pohyb české hráčky mohl být zapříčiněn kotníkem, který si zranila letos v Paříži. "Necítila jsem bolest, což je velmi dobrá zpráva. Kotník byl v pořádku," ujistila tenistka.

Problémem spíš byla ještě nevyšlapaná tráva. "Cítila jsem od začátku, že to klouže, a měla to trošku v hlavě a bála se pohybu," řekla Kvitová. A možná i tráva byla jiná než jindy. "Přišla mi vyšší, míč někdy hrozně sklouznul, někdy se zase zastavil. Nemohla jsem najít rytmus."

Navíc si nepomáhala ani servisem. Rychlých bodů získala jen pár. "Nešvihalo mi to tak, jak bych úplně chtěla. Ale taky vím, že jsem po zranění kotníku nic nenaservírovala," podotkla. Šanci na obrat měla ve druhém setu za stavu 3:2, ale vedení 40:0 ani další brejkbol při podání soupeřky nevyužila. "Zkazila jsem tam bohužel dvakrát return z druhého podání, tohle se nemělo stát. Šance byla, ale nebylo to jednoduché a bylo hrozně těžké najít, o co bych se mohla opřít."

Ve Wimbledonu se Kvitové od druhého titulu v roce 2014 nedaří, jak by se mohlo čekat. Nejlépe si od té doby zahrála osmifinále v roce 2018 a dvakrát vypadla v prvním i ve druhém kole. "Wimbledon miluju, jenže to obnáší i druhou část. Když jsem tady, cítím se trochu jinak, pod větším tlakem, víc se nervuji. Ale dneska to o trémě nebylo. Stála proti mně soupeřka, která hrála výborně."

Tlak, který si na sebe ve Wimbledonu nakládá ještě větší než na jiných turnajích, ji možná ubíjí. Za nic na světě by ale neměnila. "Ta láska je silnější než všechno ostatní," uvedla.