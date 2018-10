Singapur - Poprvé v kariéře prohrála tenistka Petra Kvitová na Turnaji mistryň ve skupině dva zápasy po sobě. Z nezvyklého vývoje je smutná, na druhou stranu se situaci snaží brát pozitivně i z toho pohledu, že se loni vrátila na kurty a do špičky po vážném zranění prstů levé ruky z přepadení.

Na vrchol sezony se probojovala po třech letech a pošesté v kariéře. Po skvělé první polovině sezony, v které získala pět titulů (žádná jiná tenistka jich letos nemá více), ale ve druhé části roku strádá. Ani v Singapuru se jí nedaří.

V prvním utkání ve skupině prohrála s Elinou Svitolinovou a přes zlepšení i s obhájkyní titulu Caroline Wozniackou. "Tyhle dvě porážky samozřejmě bolí, to jsem nezažila, ale po tom všem na sebe nesmím být tak tvrdá," řekla Kvitová anglicky.

V češtině svěřenkyně kouče Jiřího Vaňka doplnila, že dvě prohry jsou smutné. "Nic příjemného. Na druhou stranu, jak jsem říkala před turnajem, jenom tady být je zázrak, takže bych to měla vzít pozitivně do další sezony. Mám na čem pracovat. Můžu hrát s nejlepšími, to je to nejlepší zjištění," řekla Kvitová.

Wozniacké se i na pomalém povrchu vyrovnala ve hře od základní čáry, ale měla problém gamy při podání soupeřky dohrávat. "Každá chvilka nejistoty nebo ne úplně dobrého naladění je vidět a soupeřka rychle uteče. Je pravda, že ty hráčky jsou tady nejlepší na světě, mají spoustu zkušeností a nejsou tady náhodou."

Po ztracené první sadě druhý set vybojovala, ale do rozhodujícího dějství špatně vstoupila. "Hrály jsme super tenis, bylo to o pár míčích, i na začátku třetího setu, ale ty zlomové míče vzala ona. Nezlomila jsem to a tím mě to asi trošku víc dostalo," uvedla dvojnásobná vítězka Wimbledonu. "Nevím, jestli jsem odpadla mentálně, ona byla každopádně víc na koni," doplnila osmadvacetiletá tenistka k závěru utkání.

Stále ještě má naději, že bude mít ve čtvrtek proti Karolíně Plíškové o co hrát. "Usínalo by se mi líp, kdybych to věděla," uvedla. "Tady je každý zápas dobrý. Ať to dopadne, jak to dopadne, budu se snažit hrát co nejlépe."

Připustila, že po první vydařené části roku se v té druhé cítila trochu unavená. Stejně jako už dříve kouč Vaněk uvedla, že příští rok bude muset lépe volit turnajový program. "Na jednu stranu je skvělé, že jsem toho tolik vyhrála, ale zároveň je to náročné. Musíme najít balanc, jak turnaje volit," řekla Kvitová.