Kvitovou potěšil úspěšný úvod Australian Open, na kameru namalovala srdce

Melbourne - Tenistka Petra Kvitová byla spokojená, že na rozdíl od minulého roku ustála na Australian Open zrádný úvod a postoupila na prvním grandslamovém turnaji sezony do 2. kola. Dvaatřicetiletá rodačka z Bílovce si po výhře nad Belgičankou Alison van Uytvanckovou 7:6, 6:2 pochvalovala v rozhovoru pro Radiožurnál formu, k níž jí pomohlo i předchozí vystoupení na United Cupu. Po utkání poděkovala fanouškům v Melbourne speciálně namalovaným vzkazem na kameru.

"Jsem ráda, že jsem to nějakým způsobem zvládla. Pro mě jsou ta první kola na grandslamu vždy hrozně těžká a dnes to nebyla výjimka," řekla Kvitová. "Naposledy jsem s Alison prohrála na olympiádě a tehdy mě to hodně bolelo. Když mi Jirka (trenér Vaněk) řekl, s kým hraju, nebyla jsem nadšená. Jsem ráda, že jsem to zvládla s úctou," doplnila česká jednička.

Kvitová za celý zápas nedovolila soupeřce ani jeden brejk. Nasazená patnáctka vyhrála první set díky zkrácené hře, ve druhém pak prolomila dvakrát soupeřčin servis. "První set jsem dobře podávala, což mě udrželo ve hře. Po vyhraném tie-breaku to ze mě spadlo a začala jsem hrát uvolněněji," uvedla Kvitová, jež minulý rok vypadla v Melbourne hned v úvodu s Rumunkou Soranou Cirsteaovou.

V nové sezoně vyhrála Kvitová pátý ze šesti zápasů. Na United Cupu porazila Američanku Jessicu Pegulaovou či Němku Lauru Siegemundovou, další dva triumfy si připsala na turnaji v Adelaide.

"Musím říct, že takhle dobrý začátek sezony jsem dlouho neměla a hodně si toho vážím. Před odletem do Austrálie jsem byla týden nemocná, takže jsem ani nehrála. V přípravě jsem pokračovala až v Sydney. United Cup byla skvělá příprava s výbornou partou," podotkla Kvitová.

Během utkání si díky podpoře vzpomněla i na rok 2019, kdy v Melbourne hrála finále. Po postupu proto namalovala na kameru AO a srdce. "Bylo to neplánované. Tehdy to pro mě byl neuvěřitelný grandslam, jelikož jsem se vracela po hnusném zranění. Všechno se mi teď vrátilo. Mám to tady moc ráda, a proto jsem zvolila ten vzkaz," dodala pro web Tenisový svět Kvitová.