Kvitovou baví tenis jako takový a věří, že na trávě z něj bude mít radost

Paříž - V chladném pařížském podvečeru se tenistka Petra Kvitová trápila. Na Roland Garros na dvorci nevypadala, že má radost ze hry. Na vině jsou i zdravotní problémy, s kterými se poslední rok potýká, tenis jako takový ale dvojnásobnou vítězku Wimbledonu stále baví a věří, že na oblíbené trávě zase radost přijde.

Někdejší světová dvojka prohrála v Paříži s Australankou Dariou Savilleovou ve druhém kole a její projev až na dva gamy nepůsobil šťastně. V útrobách stadionu Philippa Chatriera ale ujistila, že ji tenis stále baví. "Sám o sobě. Buď si to sám pokazíte, nebo sám vyhrajete. A taky hledání způsobu, jak přemoci soupeřku, i když to nejde. Baví mě hra samotná," řekla Kvitová.

Na výkonech vítězky 28 turnajů se podepsal poslední rok a její zdravotní problémy. "Máte čas?" zeptala se Kvitová novinářů, když měla vypočítat, čím vším si prošla.

Její trable začaly loni právě v Paříži, kde si podvrkla kotník a musela před druhým kolem odstoupit. "Tady se to loni úplně zvrtlo," podotkla. Sice ještě poté postoupila na trávě v Bad Homburgu do semifinále, ale v milovaném Wimbledonu vypadla v prvním kole.

V srpnu prodělala koronavirus a nemoc ji ovlivnila na delší dobu, než se vědělo. "Sedlo mi to na plíce a tím, jak mám astma, tak mi spousta výsledků nedopadla dobře. Hrozně jsem se zadýchávala, nic jsem pořádně nemohla udýchat, musela jsem dělat delší pauzy a všechno. Už by to snad mohlo být lepší, ale tři čtyři měsíce jsem se z toho dostávala," uvedla.

Před letošní sezonou absolvovala třítýdenní přípravu, ale moc se podle jejích slov nepovedla. A na jejím konci začala cítit zápěstí. V Adelaide po prvním duelu ruka otekla, pak znovu v Sydney a na Australian Open vypadla v 1. kole. "Měla jsem tam nějaký zánět, takže to byla hrůza."

Chvilku hrála bez omezení, ale v Dauhá se zápěstí znovu ozvalo. Na vině mohly být i míče. "Měli jsme tam myslím dunlopy, které jsou hrozně těžké. A moje ruka toho má už hodně za sebou, byla hodněkrát zraněná a operovaná, takže se dá čekat, že se ozývá," řekla Kvitová.

Odehrála dobrý turnaj v Miami, odkud jela na zelenou antuku do Charlestonu. "A tam jsem si natáhla tříslo při jednom skluzu. Bylo to takové všelijaké," pronesla. Kvůli zranění nemůže tolik trénovat a na dvorci je to znát. Tolik si nevěří. "Chybí zdravé sebevědomí, jak nemám nahráno tolik zápasů. Trénovat můžu, jak chci, ale zápasy jsou jinačí než body v tréninku."

Přiznává, že někdy hledá motivaci hrozně těžko. Nyní ale přichází její oblíbené období roku. Začíná sezona na trávě. "Motivace je jasná," usmála se.

V letošním Wimbledonu se nebudou udělovat body. ATP a WTA tak rozhodly v reakci na to, že organizátoři turnaje v All England Clubu vyloučili ruské a běloruské hráče kvůli invazi na Ukrajinu. Japonka Naomi Ósakaová na to konto řekla, že neví, jestli do Wimbledonu pojede, protože má pocit, že to bude jako exhibice. Pro Kvitovou jde o nepochopitelnou reakci.

"Hráčka, která byla světová jednička a má čtyři grandslamy, řekne tohle. Ale já nerozumím spoustě hráček na tour. Nechci se do toho ani vměšovat, protože někdy je to peklo," řekla Kvitová. "I kdybych Wimbledon dvakrát nevyhrála, tak je to Wimbledon, nebude to žádná exhibice. Tak holt nebudou body. Pořád je to svatostánek tenisu," dodala rozhodně.