Praha - Ve vítězství české tenistky Petry Kvitové na Australian Open věří 80 až 90 procent sázkařů. Mírně ji favorizují také bookmakeři, kurzy na její triumf se pohybují od 1,76:1 do 1,8:1. Japonka Naomi Ósakaová má kurzy v rozmezí 2,1:1 až 2,17:1. Letošní Australian Open bude v Česku zřejmě nejsázenějším grandslamem v historii. Vyplývá to z odpovědí zástupců sázkových kanceláří, které dnes ČTK oslovila. Ženské finále v Melbourne je na programu v sobotu od 9:30 SEČ.

"Petra Kvitová na začátku roku jasně ukazuje, že patří do naprosté špičky. V Austrálii se prezentuje výborným tenisem a zejména herní vyrovnaností, se kterou v minulosti často bojovala. Coby dvojnásobná wimbledonská vítězka by měla mít dostatek zkušeností, aby klíčový duel zvládla," uvedl hlavní bookmaker Fortuny Michal Hanák. Ve Fortuně jde na vítězství Kvitové ve finále zatím 80 procent sázek.

Kvitové spolu s Američankou Serenou Williamsovou věřili sázkaři už před začátkem turnaje. Kurz na výhru Kvitové začínal na 15:1, před dnešním semifinále s Američankou Danielle Collinsovou (7:6, 6:0) se posunul na 2,2:1. Williamsovou vyřadila ve čtvrtfinále další Češka Karolína Plíšková. V semifinále však podlehla Ósakaové 2:6, 6:4 a 4:6.

Podle mluvčí Chance Markéty Světlíkové věřilo v semifinále Kvitové 95 procent sázkařů, Plíškové 56 procent. "Za dopoledne jsme zatím na finále přijali sázky za 200.000 korun, 91 procent šlo na Kvitovou," doplnila Světlíková.

Také v Tipsportu věří české tenistce zhruba devět z deseti sázkařů, sázky dosáhly milionu korun. Jeden klient vsadil na její výhru půl milionu. "Nejde jen o zisk grandslamu, ale zároveň i o post světové jedničky. Kvitová se cestou do finále rozhodně nenadřela tolik jako její soupeřka. Protančila do něj nejhůře jen se šesti prohranými gamy v utkání. Japonka Ósakaová sice už loni vyhrála US Open, ale Petra zatím jede na vítězné vlně a dostala se do skvělé fyzické i psychické pohody," uvedl mluvčí Tipsportu Jiří Hadrava.

Podle mluvčího Fortuny Petra Šraina to zatím vypadá, že Australian Open se stane nejsázenějším grandslamovým turnajem vůbec. "Díky úspěchu českých tenistek, ale třeba i kvůli zajímavému comebacku Tomáše Berdycha, je o letošní turnaj mezi sázkaři mimořádný zájem. Sázky na semifinálové duely Kvitové a Plíškové se pohybovaly kolem deseti milionů korun. Zájem o finálový zápas bude ještě citelně vyšší," dodal Šrain.

Kurzy na ženské finále Australian Open u jednotlivých sázkových společností:

Jméno/Společnost Tipsport a Chance Fortuna SazkaBet Maxi-Tip SynotTip Kvitová 1,8:1 1,77:1 1,76:1 1,79:1 1,77:1 Ósakaová 2,13:1 2,17:1 2,15:1 2,17:1 2,1:1