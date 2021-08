Kvitové je po žaludečních problémech lépe a těší se na US Open

New York - Tenistce Petře Kvitové je po žaludečních problémech z minulého týdne ze Cincinnati lépe a na US Open by měla startovat. Newyorský grandslamový turnaj začne v pondělí, dvojnásobná wimbledonská vítězka by na něm měla hrát počtrnácté v řadě.

"Je mi mnohem lépe. Předpokládám, že už bude zdraví v pořádku a budu v pohodě. Na US Open už se moc těším," vzkázala Kvitová pro ČTK z New Yorku, kde ji dnes čeká první trénink.

Jednatřicetiletá Kvitová měla v Cincinnati střevní trable celý turnaj, přesto postoupila do čtvrtfinále, v kterém ale ve druhém setu vzdala duel s Němkou Angelique Kerberovou. "Žaludeční problémy vznikly zřejmě tím, že jsem něco špatného snědla. Dostala jsem od turnajových doktorů léky, odpočívala jsem a teď už by mělo být vše v pořádku. Všechno vypadá dobře," uvedla Kvitová.

Na betonových kurtech ve Flushing Meadows je maximem aktuální světové jedenáctky účast ve čtvrtfinále, do kterého se dostala v letech 2017 a 2015. Loni vypadla v osmifinále.