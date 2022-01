Kvitová znovu skončila v Melbourne po prohře s Cirsteaovou

Melbourne - Tenistka Petra Kvitová prohrála na grandslamovém Australian Open stejně jako loni se Soranou Cirsteaovou. Před rokem dvojnásobná vítězka Wimbledonu nestačila na rumunskou soupeřku v Melbourne ve druhém kole, letos s ní prohrála už v prvním dvakrát 2:6.

Turnajová jednatřicítka Markéta Vondroušová, loňská stříbrná olympijská medailistka z Tokia, si poradila s domácí Priscillou Honovou 6:2 a 6:3. Kateřině Siniakové se nepodařilo zaskočit Estonku Anett Kontaveitovou a s šestou nasazenou hráčkou prohrála 2:6 a 3:6. Jiří Lehečka prohrál při své grandslamové premiéře s Bulharem Grigorem Dimitrovem 4:6, 6:4, 3:6 a 5:7.

Stejně jako Lehečka úspěšný kvalifikant Tomáš Macháč rozehrál zápas s Juanem Manuelem Cerúndolem z Argentiny a stav je 1:1 na sety. Hrát by ještě měla Marie Bouzková.

Kvitové, kterou trápí od začátku roku problém se zápěstím, se zápas s Cirsteaovou nevydařil. Udělala 39 nevynucených chyb, nevyužila ani jeden ze dvou brejbolů a do šatny odcházela už po hodině a dvanácti minutách. "Není moc co říct. Takový je sport," řekla Kvitová.

Finalistka Australian Open z roku 2019 Kvitová prohrála v Melbourne v prvním kole poprvé od roku 2018, loni neuspěla hned na úvod také ve Wimbledonu.

Vondroušová zvládla zápas s majitelkou divoké karty Honovou za sedmdesát minut. Ve druhém setu vývoj otočila z 1:3 díky pěti hrám v řadě. "Hrála jsem, co jsem potřebovala. Myslím, že jsem docela dobře podávala," uvedla loňská osmifinalistka turnaje pro web Tenisový svět.

Příští soupeřkou dvaadvacetileté Vondroušové bude Ruska Ljudmila Samsonovová, 37. hráčka světa a autorka vítězného bodu z loňského pražského finále Poháru Billie Jean Kingové. "Na druhý kolo je to hrozně těžkej los. Už jsem s ní jednou prohrála, takže teď chci vyhrát," řekla Češka.

Tenisový grandslamový turnaj Australian Open v Melbourne

(tvrdý povrch, dotace 75 milionů australských dolarů)

Muži:

Dvouhra - 1. kolo:

Rubljov (5-Rus.) - Mager (It.) 6:3? 6:2, 6:2, Schwartzman (13-Arg) - Krajinovič (Srb.) 6:3, 6:4, 7:5, Bautista (15-Šp.) - Travaglia (It.) 7:6 (7:2), 6:4, 5:7, 6:1, Van de Zandschulp (Niz.) - Struff (Něm.) 6:4, 6:3, 6:2, Kohlschreiber (Něm.) - Cecchinato (It.) 6:4, 7:5, 7:6 (7:0), O'Connell (Austr.) - Gaston (Fr.) 7:6 (7:4), 6:0, 4:6, 6:1, Gomboš (SR) - Skatov (Kaz.) 6:3, 6:2, 1:6, 6:4, Dimitrov (26:Bulh.) - Lehečka (ČR) 6:4, 4:6, 6:3, 7:5, Medveděv (2-Rus.) - Laaksonen (Švýc.) 6:1, 6:4, 7:6 (7:3), Sinner (11-It.) - Sousa (Port.) 6:4, 7:5, 6:1, Gasquet (Fr.) - Humbert (29-Fr.) 3:6, 7:6 (4), 7:6 (7:3), 6:3, Čilič (27-Chorv.) - Gómez (Ekv.) 6:3, 6:1, 6:2, Berankis (Lit.) - Carballés (Šp.) 6:1, 3:6, 2:6, 6:3, 6:4, Johnson (USA) - Thompson (Austr.) 7:6 (7:5), 6:7 (6:8), 4:6, 6:3, 6:3, Paire (Fr.) - Monteiro (Braz.) 6:4, 3:6, 7:5, 2:6, 7:5, Daniel (Jap.) - Barrios (Chile) 7:6 (7:5), 6:1, 6:1, Macháč (ČR) - J. M. Cerúndolo (Arg.) 6:3, 2:6, 6:4, 6:2.

Ženy:

Dvouhra - 1. kolo:

Cirsteaová (Rum.) - Kvitová (20-ČR) 6:2, 6:2, Muguruzaová (3-Šp.) - Burelová (Fr.) 6:2, 6:3, Petersonová (Švéd.) - Savilleová (Austr.) 6:2, 6:3, Kučová (SR) - Doiová (Jap.) 6:3, 7:5, Cornetová (Fr.) - Tomovová (Bulh.) 6:3, 6:3, Vondroušová (31-ČR) - Honová (Austr.) 6:2, 6:3, Kontaveitová (6-Est.) - Siniaková (ČR) 6:2, 6:3, Šwiateková (7-Pol.) - Dartová (Brit.) 6:3, 6:0, Mertensová (19-Belg.) - Zvonarevová (Rus.) 6:4, 7:5, Stosurová (Austr.) - Andersonová (USA) 6:7 (5:7), 6:3, 6:3, Beguová (Rum.) - Dodinová (Fr.) 2:6, 7:5, 6:3, Pavljučenkovová (10-Rus.) - Bondárová (Maď.) 6:2, 6:1, Halepová (14-Rum.) - Frechová (Pol.) 6:4, 6:3, Inglisová (Austr.) - Fernandezová (23-Kan.) 6:4, 6:2, Kasatkinová (25-Rus.) - Vögeleová (Švýc.) 6:3, 6:1, Linetteová (Pol.) - Sevastovová (Lot.) 6:4, 7:5, Baptisteová (USA) - Garcíaová (Fr.) 4:6, 7:6 (7:4), 6:3, Samsonovová (Rus.) - Bektasová (USA) 7:5, 6:4, Rybakinová (12-Kaz.) - Dijasová (Kaz.) 6:7 (3:7), 7:6 (7:3), 6:1, Watsonová (Brit.) - Šarífová (Eg.) 6:3, 5:7, 6:2, Čang Šuaj (Čína) - Golubicová (Švýc.) 6:3, 6:4, Konjuhová (Chorv.) - Rogersová (USA) 4:6, 6:3, 7:5, Zidanšeková (29-Slovin.) - Rusová (Niz.) 3:6, 6:3, 7:6 (10:8).