Kvitová zdolala v Eastbourne po obratu Boulterovou a je ve čtvrtfinále

Eastbourne (Británie) - Tenistka Petra Kvitová otočila na turnaji v Eastbourne utkání s domácí Britkou Katie Boulterovou a po vítězství 5:7, 6:0, 7:5 postoupila potřetí v sezoně do čtvrtfinále. Na travnatém povrchu se nasazená čtrnáctka letos dostala mezi osmičku nejlepších poprvé. V dalším kole narazí buď na jinou britskou hráčku Harriet Dartovou, nebo přemožitelku Barbory Krejčíkové Ukrajinku Martu Kosťukovou.

Dvaatřicetiletá Kvitová zdolala o sedm let mladší soupeřku za takřka dvě a půl hodiny. Dvojnásobná wimbledonská vítězka uspěla proti Boulterové v prvním vzájemném zápase a může stále napodobit svůj jedenáct let starý počin, kdy se v Eastbourne probojovala do finále. Britka, která předtím vyřadila Terezu Martincovou a Karolínu Plíškovou, na další českou tenistku nevyzrála.

Jednatřicátá hráčka světa Kvitová do utkání dobře vstoupila a v úvodu prolomila soupeřčin servis. Za stavu 4:2 bylo utkání přerušeno kvůli nevolnosti jednoho z diváků. Česká tenistka i po krátké přestávce pokračovala ve své hře a měla k dispozici dva setboly. Ty ale nevyužila a Boulterová pěti hrami za sebou otočila k radosti domácího publika sadu ve svůj prospěch.

Kvitovou však ztráta setu zdravě nabudila a ve druhém setu dominovala. Po 33 minutách nadělila 127. hráčce světa "kanára" a vynutila si rozhodující sadu. V ní si obě tenistky držely servis až do stavu 6:5 pro Kvitovou. V ten moment dostala Češka k dispozici dva mečboly, a ten druhý využila.

Kvitová se dostala do čtvrtfinále poprvé od březnového turnaje v Miami, předtím byla mezi osmi nejlepšími také v Dubaji. V Eastbourne zabojuje o první semifinále v sezoně.

Výsledky tenisových turnajů:

(řazeno podle výše dotace)

Turnaj mužů v Palmě de Mallorca (tráva, dotace 951.745 eur): Dvouhra - 2. kolo: Tsitsipas (2-Řec.) - Ivaška (Běl.) 6:4, 6:4, Bellier (Švýc.) - Carreňo (4-Šp.) 6:3, 6:4, Bautista (5-Šp.) - Kyrgios (Austr.) bez boje, Griekspoor (Niz.) - Molčan (SR) 0:6, 6:3, 7:6 (7:3), Giron - McDonald (oba USA) 4:6, 7:6 (7:5), 6:4.

Turnaj mužů a žen v Eastbourne v Británii (tráva): Muži (dotace 760.750 eur): Dvouhra - 2. kolo: Norrie (1-Brit.) - Nakashima (USA) 6:4, 6:2, Fritz (3-USA) - Monteiro (Braz.) 7:5, 6:3, De Minaur (6-Austr.) - Sonego (It.) 7:6 (7:3), 6:2, Cressy (USA) - Evans (Brit.) 7:6 (7:2), 6:4. Ženy (dotace 757.900 dolarů): Dvouhra - 2. kolo: Dartová (Brit.) - Teichmannová (10-Švýc.) 7:6 (9:7), 4:6, 6:3. 3. kolo: Kvitová (14-ČR) - Boulterová (Brit.) 5:7, 6:0, 7:5, Giorgiová (12-It.) - Muguruzaová (5-Šp.) 7:5, 6:3, Tomovová (Bulh.) - Flipkensová (Belg.) 3:6, 6:3, 6:4.

Turnaj žen v Bad Homburgu (tráva, dotace 203.024 eur): Dvouhra - 2. kolo: Anisimovová (6-USA) - Liová (USA) 6:0, 6:2, Cornetová (9-Fr.) - Mariaová (Něm.) 7:6 (7:4), 6:4, Lisická (Něm.) - Minnenová (Belg.) 6:3, 2:6, 6:2, Andreescuová (Kan.) - Swanová (Brit.) 6:4, 6:4.