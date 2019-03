Praha - Dva tenisově skvělé měsíce má za sebou Petra Kvitová. Po finále v Dubaji se minulou sobotu sice cítila unavená, ale týden odpočinku stačil. Dnes vzala znovu raketu do ruky a v neděli vyrazí v dobré náladě na tzv. Slunný dvojboj, velké americké turnaje v Indian Wells a v Miami.

Dvojnásobná vítězka Wimbledonu hrála v Dubaji třetí finále v sezoně a po čtyřech zápasech ve čtyřech dnech, z toho tří třísetových, se cítila unavená. Po ztraceném boji o titul pak v nadsázce prohlásila, že se jí rozpadá tělo a musí k lékaři.

"Přišla jsem po svých. Neupadlo mi nic, nic mě nebolí," smála se třetí hráčka světa na dnešním setkání s novináři po tréninku na Spartě. "Teď mi chodí zprávy, jestli něco nepotřebuji, jestli jsem v pořádku, a to od lidí, které jsem neviděla třeba deset let. To je zase na druhou stranu hezké, ale obavy jsou neopodstatněné," ujistila.

Po návratu ze Spojených arabských emirátů se stavila i u lékaře. Byla u profesora Pavla Koláře. "Spíš to byla garanční prohlídka. Narovnání zad, což povoluje celé tělo," vysvětlila Kvitová a na dotaz, zda má zdravotní problém, dodala: "Nemám."

Faktem je, že do Dubaje nevstupovala nejlépe naladěná. "Necítila jsem se nejlíp," přikývla tenistka s tím, že se na ní podepsal úspěšný, ale náročný úvod roku - mimo jiné finále Australian Open, dlouhé cestování i výpověď u soudu v případu svého napadení z prosince 2016. "Teď se cítím líp. Už jsem se z toho dostala," uvedla.

Na lepší myšlenky přišla v posledních dnech třeba při fandění fotbalistům Slavie na stadionu v Edenu, nebo s kamarádkou tenistkou Lucií Hradeckou zašly na představení Lady Oskar v Divadle Kalich. "To bylo výborné, sranda. V divadle jsem byla naposledy tak před čtyřmi měsíci. Ráda bych chodila častěji, docela mě to baví. Mám radši muzikály a obecně lehčí věci než na zamyšlení," řekla.

Přestože se pohybuje v tenisové špičce dlouhou dobu a i po vážném zranění levé ruky z přepadení se už loni dostala zpět mezi esa, bere současný výborný začátek roku jako překvapivý. "Nečekala jsem to. Nemám úplně sebevědomé řeči, nejsem takový člověk. Je to pudová záležitost, jak říká můj bratranec."

Na kontě má už 17 vyhraných zápasů, nejvíce ze všech tenistek v sezoně. "Nedělám z toho vědu. Jede se zase dál, nejsem v euforii. Hraju tenis, ten mě baví a ať se děje, co se děje. Uvidíme, jak to půjde v Americe," podotkla.

Na Australian Open prohrála ve finále s Japonkou Naomi Ósakaovou a přišla o možnost stát se světovou jedničkou. V Indian Wells bude mít znovu teoretickou šanci usednout na trůn, ale musí turnaj vyhrát. "Není to úplně turnaj, který by mi extra seděl, udělala jsem tam nejlíp čtvrtfinále. Je to takový zvláštní turnaj, má pomalejší povrch, než je v Austrálii i Dubaji," řekla osmadvacetiletá hráčka.

Podobné to je následně v Miami, kde se dostala také nejdále do čtvrtfinále. "Tam bývá hodně dusno. Není to moje oblíbená túra, na co bych se extra těšila. Budu se snažit nemyslet jen na tenis a užít si to i mimo kurt," plánovala.

Rozhodně ale nepojede na 'Sunshine double' jen přežít. "To bych zase úplně neřekla, neměla bych zase takový elán do tenisu, kdybych to tam jela jen přežít. Těším se tam."