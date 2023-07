Kvitová zahnala ve Wimbledonu nepříjemné vzpomínky, poradila si i s hmyzem

Londýn - Tenistce Petře Kvitové se dnes podařilo zlomit ve Wimbledonu řadu nepříjemných okolností. V 2. kole zvítězila nad Běloruskou Aljaksandrou Sasnovičovou dvakrát 6:2, v horkém počasí uspěla na nepříliš oblíbeném kurtu číslo 2 a poradila si i s létajícím hmyzem. Dvojnásobná vítězka turnaje oplatila o čtyři roky mladší soupeřce v Londýně pět let staré vyřazení a novinářům řekla, že ani v další fázi nečeká proti Srbce Nataliji Stevanovičové snadné utkání.

"Musím říct, že jsem se dnes od rozehrávky necítila úplně dobře. Vůbec mi to nelétalo a byla jsem taková zabrždená," uvedla Kvitová. "Kvůli všem těm aspektům jsem to měla podvědomě v hlavě. Dvojka je podle mě nejpomalejší kurt v areálu. Nemám na ni úplně nejlepší vzpomínky, ale také jsem tu několikrát vyhrála. Nepředvedla jsem úplně dobrý tenis, servis mi moc extra nešel, ale vybojovala jsem to. Musím si z toho vzít pozitivní věci," doplnila.

Turnajová devítka porazila Sasnovičovou potřetí ze čtyř zápasů. Jedinou prohru zaznamenala před pěti lety v 1. kole Wimbledonu. "Byla jsem trochu na pozoru. Porazila jsem ji v Sydney a vloni v Indian Wells to byla také velká bitva. Věděla jsem, co od ní čekat. Z toho zápasu odsud nemám hezké vzpomínky, ale dnes jsem to otočila. Jsem ráda, že jsem vyhrála," uvedla Kvitová.

Během druhého setu se při brejkbolu na 4:2 blýskla křižným bekhendem v hlubokém předklonu. Už dříve jej nazvala "fulnecká hokejka". "Byl to takový míč z nouze ctnost. Ani nevím, jak jsem to tam dala. Napřáhla jsem se a zahrála trošku poslepu fulneckou hokejku. Tím brejkem jsem se i uklidnila, protože na mém servisu jsem nikdy nevěděla, co se stane. Tenhle balón mi moc pomohl," řekla Kvitová.

V zápase si poradila i s tím, že na kurtech létala spousta hmyzu. "Bylo to peklo. Postupem času se to trochu zlepšilo. Rozhodčí mi řekl, že jednou za rok jsou tady mouchy a létající mravenci všude a že dnes je ten den. Bylo to zajímavý. Dokonce jsem se sprejovala, aby na mě nechodily. Bylo to velké překvapení, které jsem tady snad ještě nezažila. Někteří vypadali jako mravenci a někteří jako mouchy. Něco bylo na trávě a něco na vzduchu," uvedla Kvitová.

V boji o osmifinále čeká vítězku 31 turnajů WTA Srbka Stevanovičová, která v úvodu soutěže vyřadila Karolínu Plíškovou. Dnes si 225. hráčka světového žebříčku poradila i s Němkou Tamarou Korpatschovou.

"Moc toho o ní nevím. Ale hrozně heká. Před turnajem jsem trénovala vedle ní a bylo to strašné. Neteři jsem říkala, že nikdy takhle hekat nebude," řekla s úsměvem Kvitová. "Viděla jsem pár míčů z prvního kola, když hrála s Karolínou a přijde mi, že nekazí. Hraje hrozně nepříjemně, čopy skoro ze všeho. Trochu taková (Monica) Niculescuová. Musím na to být připravená a být pořád dole, protože balon asi moc nevyskočí. A budu muset chodit trochu víc na síť," dodala Kvitová.

Ivo Pospíšil ura