Kvitová zahájí v pondělí turnaj v Ostravě proti Američance Peraové

Ostrava - Tenistka Petra Kvitová vstoupí do ostravského turnaje Agel Open v pondělí večer utkáním proti Američance Bernardě Peraové, která dnes na závěr kvalifikace vyřadila Nikolu Bartůňkovou. Po Kvitové půjde do akce Tereza Martincová, která vyzve Švýcarku Jill Teichamannovou.

Soupeřku pro úvodní kolo už zná také domácí jednička Karolína Plíšková, jež bude čelit v úterý jiné americké kvalifikantce Alycii Parksové. Čerstvá vítězka turnaje v Tallinnu Barbora Krejčíková zahájí soutěž proti Shelby Rogersové z USA. Karolína Muchová se utká s Brazilkou Beatriz Haddadovou Maiaovou.

Dvaatřicetiletá Kvitová by měla jít do akce v pondělí v 18:00. O pět let mladší Peraová, která letos vyhrála dva turnaje WTA, vyřadila v Ostravě v kvalifikaci vedle Bartůňkové také Barboru Palicovou.

Pondělní program otevře v poledne duel Australanky Ajly Tomljanovicové a Číňanky Čang Šuaj. Po nich budou hrát Běloruska Viktoria Azarenková s Ruskou Jekatěrinou Alexandrovovou, dalším duelem bude zápas wimbledonské vítězky Jeleny Rybakinové z Kazachstánu s Američankou Maddison Keysovou.

Vstupenky jsou k dostání v síti Ticketportal, stojí 300 nebo 400 korun na celý den. Finále soutěže, v níž se představí i světová jednička Polka Iga Šwiateková nebo druhá hráčka světa Španělka Paula Badosaová, se uskuteční 9. října.

Pondělní program:

Centrkurt (12:00): Tomljanovicová (Austr.) - Čang Šuaj (Čína), Azarenková (Běl.) - Alexandrovová (Rus.), Rybakinová (Kaz.) - Keysová (USA), Kvitová (ČR) - Peraová (USA), Teichmannová (Švýc.) - Martincová (ČR).