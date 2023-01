Kvitová začne Australian Open proti Van Uytvanckové, Bouzkovou čeká Andreescuová

Melbourne - Česká tenisová jednička Petra Kvitová zahájí působení na grandslamovém Australian Open proti Belgičance Alison van Uytvanckové a může již ve třetím kole narazit na krajanku Barboru Krejčíkovou. Obhájkyně loňského čtvrtfinále Krejčíková vyzve v úvodu hráčku z kvalifikace. Těžký začátek čeká na dvorcích v Melbourne Terezu Martincovou, kterou čeká světová pětka Aryna Sabalenková, Kateřině Siniakové přidělil dnešní los Američanku Cori Gauffovou.

Češek je v hlavní soutěži jedenáct, muži jsou ve třech. Nasazená pětadvacítka Marie Bouzková se utká s vítězkou US Open z roku 2019 Kanaďankou Biancou Andreescuovou a v případě postupu do třetího kola proti ní může stát světová jednička Polka Iga Šwiateková. Turnajová třicítka Karolína Plíšková vyzve Číňanku Wang Si-jü a ve stejné fázi může čelit osmé nasazené Rusce Darje Kasatkinové.

Markéta Vondroušová zahájí proti Američance Amandě Riskeové-Amritrajové a v další fázi ji může čekat světová dvojka Uns Džábirová z Tuniska. Karolína Muchová narazí na hráčku z kvalifikace, Linda Fruhvirtová vyzve domácí Australanku Jaimee Fourlisovou. Pavouka základní části doplní ještě úspěšné kvalifikantky Brenda Fruhvirtová a Sára Bejlek.

Česká mužská jednička a 78. hráč světa Jiří Lehečka vstoupí do prvního grandslamového turnaje sezony duelem s Chorvatem Bornou Čoričem, nasazenou jednadvacítkou. Ještě těžšího soupeře má před sebou Tomáš Macháč, jehož čeká světová trojka Nor Casper Ruud. Do hlavní části se probojoval z kvalifikace také Dalibor Svrčina.

Světová jednička a vítězka dvou loňských grandslamů Šwiateková zahájí turnaj proti Němce Jule Niemeierové. Obhájkyně titulu Ashleigh Bartyová ukončila kariéru a na domácím turnaji se nepředstaví.

Pátý hráč světa Novak Djokovič, který byl minulý rok z Austrálie vyhoštěn poté, co přiletěl do země bez povinné vakcinace proti covidu-19, narazí v úvodu na Španěla Roberta Carballése Baenu. Pětatřicetiletý Srb, jenž má ve sbírce 21 grandslamových trofejí, zaútočí v Melbourne na jubilejní desátý titul.

Úřadující šampion a vítěz rekordních 22 grandslamových titulů Rafael Nadal vyzve na začátku Američana Jacka Drapera. V případném čtvrtfinále může vyzvat v repríze loňského finále světovou osmičku Daniila Medveděva z Ruska.

Brenda Fruhvirtová si v patnácti letech zahraje grandslamové Australian Open Patnáctiletá tenistka Brenda Fruhvirtová prošla při své grandslamové premiéře mezi dospělými do hlavní soutěže Australian Open. Kvalifikaci v Melbourne zvládli i o rok starší Sára Bejlek a dvacetiletý Dalibor Svrčina, který si grandslamový turnaj zahraje rovněž poprvé. Mladší ze sester Fruhvirtových, jež se vloni vypracovala i díky zisku osmi titulů na turnajích ITF mezi dospělými na aktuálně 135. místo světového žebříčku, zvládla ve finále kvalifikace další třísetovou bitvu. Poté co ve 2. kole otočila téměř ztracený zápas s Darjou Snigurovou, dnes po dalším obratu zdolala po bezmála třech hodinách Španělku Jessicu Bouzasovou 3:6, 7:6 a 6:4. Bejlek si grandslamovou premiéru odbyla už na loňském US Open, kde vypadla v 1. kole, a v Melbourne dnes zvládla závěr kvalifikace suverénně. Favorizovanou Rusku Eriku Andrejevovou porazila 6:2, 6:3. Svrčina uspěl v grandslamové kvalifikaci poprvé v kariéře. Po loňských neúspěších na Roland Garros, ve Wimbledonu i na US Open tentokrát nezaváhal a Švýcara Leandra Riediho v rozhodujícím zápase vyřadil hladce za 65 minut po výhře 6:0, 6:4.

Kvalifikace na tenisový turnaj Australian Open v Melbourne:

Muži - 3. kolo:

Svrčina (ČR) - Riedi (Švýc.) 6:0, 6:4.

Ženy - 3. kolo:

B. Fruhvirtová (27-ČR) - Bouzasová (Šp.) 3:6, 7:6 (7:2), 6:4, Bejlek (ČR) - Andrejevová (29-Rus.) 6:2, 6:3.

Los ženské dvouhry tenisového Australian Open: Šwiateková (1-Pol.) - Niemeierová (Něm.) Udvardyová (Maď.) - Osoriová (Kol.) hráčka z kvalifikace - hráčka z kvalifikace Andreescuová (Kan.) - BOUZKOVÁ (25-ČR) Rybakinová (22-Kaz.) - Cocciarettová (It.) Juvanová (Slovin.) - hráčka z kvalifikace hráčka z kvalifikace - MUCHOVÁ (ČR) Kalinská (Rus.) - Collinsová (13-USA) Badosaová (11-Šp.) - McNallyová (USA) Rachimovová (Rus.) - Baindlová (Ukr.) Bondárová (Maď.) - Bogdanová (Rum.) Jastremská (Ukr.) - Ostapenková (17-Lot.) Čeng Čchin-wen (29-Čína) - Gálfiová (Maď.) Peraová (USA) - Učijimaová (Jap.) Raducanuová (Brit.) - Korpatschová (Něm.) SINIAKOVÁ (ČR) - Gauffová (7-USA) Pegualová (3-USA) - Cristianová (Rum.) hráčka z kvalifikace - Sasnovičová (Běl.) hráčka z kvalifikace - Gadecká (Austr.) Kosťuková (Ukr.) - Anisimovová (28-USA) KREJČÍKOVÁ (20-ČR) - hráčka z kvalifikace Gibsonová (Austr.) - hráčka z kvalifikace hráčka z kvalifikace - Kalininová (Ukr.) Van Uytvancková (Belg.) - KVITOVÁ (15-ČR) Keysová (10-USA) - Blinkovová (Rus.) Wang Sin-jü (Čína) - Hunterová (Austr.) Tomljanovicová (Austr.) - Podorská (Arg.) Keninová (USA) - Azarenková (24-Běl.) Teichmannová (32-Švýc.) - Dartová (Brit.) Ču Lin (Čína) - Marinová (Kan.) Kučová (SR) - hráčka z kvalifikace Jüan Jüe (Čína) - Sakkariová (6-Řec.) Kasatkinová (8-Rus.) - Gračovová (Rus.) hráčka z kvalifikace - Mariaová (Něm.) Cirsteaová (Rum.) - Putincevová (Kaz.) Wang Si-jü (Čína) - PLÍŠKOVÁ (30-ČR) Čang Šuaj (23-Čína) - Tigová (Rum.) Martičová (Chorv.) - Golubicová (Švýc.) hráčka z kvalifikace - Rodinová (Rus.) Zanevská (Belg.) - Kuděrmetovová (9-Rus.) Kontaveitová (16-Est.) - Grabherová (Rak.) Šarífová (Egypt) - Linetteová (Pol.) Parryová (Fr.) - Townsendová (USA) Bonaventureová (Belg.) - Alexandrovová (19-Rus.) Beguová (27-Rum.) - Čeng Saj-saj (Čína) Bronzettiová (It.) - Siegemundová (Něm.) Fernandezová (Kan.) - Cornetová (Fr.) hráčka z kvalifikace - Garciaová (4-Fr.) Sabalenková (5-Běl.) - MARTINCOVÁ (ČR) hráčka z kvalifikace - Rogersová (USA) Davisová (USA) - Koviničová (Č. Hora) Muguruzaová (Šp.) - Mertensová (26-Belg.) Trevisanová (21-It.) - hráčka z kvalifikace Pavjučenkovová (Rus.) - Giorgiová (It.) Liuová (USA) - Brengleová (USA) Tomovová (Bulh.) - Bencicová (12-Švýc.) Haddadová Maiaová (14-Braz.) - Párrizasová (Šp.) Stephensová (USA) - Potapovová (Rus.) Vekičová (Chorv.) - hráčka z kvalifikace Paoliniová (It.) - Samsonovová (18-Rus.) Kanepiová (31-Est.) - Birrellová (Austr.) L. FRUHVIRTOVÁ (ČR) - Fourlisová (Austr.) Riskeová-Amritrajová (USA) - VONDROUŠOVÁ (ČR) Zidanšeková (Slovin.) - Džábirová (2-Tun.)