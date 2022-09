Kvitová zabojuje v pondělí o čtvrtfinále US Open na stadionu Arthura Ashe

Česká tenistka Petra Kvitová ve 3. kole US Open v New Yorku, 3. září 2022.

Česká tenistka Petra Kvitová ve 3. kole US Open v New Yorku, 3. září 2022. ČTK/AP/Eduardo Munoz Alvarez

New York - Petra Kvitová odehraje v pondělí osmifinále US Open s domácí Jessicou Pegulaovou na největším kurtu Arthura Ashe. Česká jednička zahájí s Američankou program jako první v 18:00 SELČ. Bývalá první hráčka světa Karolína Plíšková nastoupí k duelu s dvojnásobnou grandslamovou šampionkou Viktorií Azarenkovou z Běloruska na stadionu Louise Armstronga, jsou třetí v pořadí.

Dvaatřicetiletá Kvitová postoupila do osmifinále US Open po dvou letech. Ve 3. kole otočila dramatický duel se Španělkou Garbiňe Muguruzaovou, proti níž odvracela dva mečboly. Pak zvítězila v super tie-breaku třetí sady. Případným postupem do čtvrtfinále by rodačka z Bílovce vyrovnala maxima z let 2015 a 2017.

O dva roky mladší Plíšková se může na betonových dvorcích ve Flushing Meadows probojovat do čtvrtfinále podruhé za sebou. Naposledy zdolala také ve třech setech olympijskou šampionku Belindu Bencicovou ze Švýcarska. Nejdále se Plíšková dostala na US Open do finále před šesti lety.

Pondělní program US Open:

Kurt Arthura Ashe (18:00 SELČ): Kvitová (21-ČR) - Pegulaová (8-USA), Tiafoe (22-USA) - Nadal (2-Šp.), Collinsová (19-USA) - Sabalenková (6-Běl.), Čilič (15-Chor.) - Alcaraz (3-Šp.)

Kurt Louise Armstronga (17:00): Norrie (7-Brit.) - Rubljov (9-Rus.), Šwiateková (1-Pol.) - Niemeierová (Něm.), Plíšková (22-ČR) - Azarenková (26-Běl.), Ivaška (Běl.) - Sinner (11-It.).