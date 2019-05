Kvitová vyhrála ve Stuttgartu a vyrovnala se Mandlíkové

Stuttgart/Istanbul - Tenistka Petra Kvitová vyhrála poprvé v kariéře halový antukový turnaj ve Stuttgartu. Ve finále porazila Estonku Anett Kontaveitovou 6:3 a 7:6, jako první hráčka v letošní sezoně vybojovala druhý titul a ziskem celkově již 27. trofeje se vyrovnala Haně Mandlíkové. Lucie Šafářová na deblovou trofej ve Stuttgartu nedosáhla. Markéta Vondroušová podlehla ve finále v Istanbulu Martičové.

Devětadvacetiletá Kvitová přidala triumf ve Stuttgartu k lednovému úspěchu ze Sydney. Bilanci duelů o titul si vylepšila na 27:9 a v pondělí se vrátí na druhé místo světového žebříčku.

"Radost mám velkou. Vyhrát titul je to nejlepší, jak můžeš zakončit turnaj. Dvakrát jsem finále prohrála, takže jsem ráda, že jsem to napotřetí urvala," připomněla Kvitová porážky v předchozích finále na grandslamovém Australian Open a v Dubaji.

"Byl to první turnaj na antuce, trošku jiné než jinde, bylo to v hale, ale počítá se to," řekla Kvitová. "Takže antuka zatím výborný. Měla jsem dva výborné týdny přípravy a jsem ráda, že jsem to převedla do turnaje. Jsem za to ráda."

Dvojnásobná vítězka Wimbledonu Kvitová je nyní v počtu titulů druhou nejlepší Češkou spolu s Mandlíkovou. Nedostižná bývalá světová jednička Martina Navrátilová během kariéry vybojovala ve dvouhře 167 titulů.

V duelu se světovou patnáctkou Kontaveitovou odvrátila Kvitová dva brejkboly v první hře a pak už podávala dobře. Využila jediný brejkbol, který si v úvodní sadě vypracovala, zvýšila na 4:2 a set dopodávala.

V napínavé druhé sadě prolomila soupeřce servis na 1:0, ale vzápětí prohrávala 1:3. Srovnala na 3:3 a za stavu 4:5 odvrátila při svém podání dva setboly.

V tie-breaku pak Kvitová dominovala. Vedla 6:0 a třetí mečbol proměnila nechytatelným forhendem. "Byla jsem tady celý týden s kamarády, děkuji za podporu a děkuju i trenérům domů, snad se koukali," řekla Kvitová při vyhlášení na dvorci.

Trenér Jiří Vaněk i kondiční kouč David Vydra se ale o práci bát nemusejí. "Oni jsou fajn. Určitě se nemůžou dočkat, až zase pojedeme někam na turnaj," uvedla Kvitová. Společně vyrazí ve středu do Madridu, kde bude obhajovat titul.

Kvitová je letos první hráčkou, která vyhrála dva tituly. "Jsem ráda, že jsem to prolomila. A už jsme tři," podotkla s poukazem na Švýcara Rogera Federera a Rakušana Dominica Thiema, kteří se v tomto roce dvakrát radovali na okruhu ATP.

Turnaj ve Stuttgartu má druhý rok po sobě českou šampionku. Loni zvedla trofej nad hlavu Karolína Plíšková.

Vondroušová podlehla ve finále v Istanbulu Martičové

Tenistka Markéta Vondroušová letos podruhé neodkázala udělat poslední krok k turnajovému prvenství. Po neúspěšném závěrečném duelu v únoru v Budapešti dnes prohrála souboj o titul i v Istanbulu. Finále s Petrou Martičovou z Chorvatska sice výborně rozehrála, ale prohrála 6:1, 4:6 a 1:6.

Levou rukou hrající devatenáctiletá Vondroušová potvrdila účastí ve finále na antuce v Turecku letošní výtečnou formu. Znovu si vylepší žebříčkové maximum a v novém vydání dvouhry WTA by měla být čtyřicátá.

"Jsme samozřejmě zklamaná. Moc jsem chtěla Martičovou poprvé porazit," uvedla Vondroušová pro média a připomněla, že s Chorvatkou prohrála i čtvrtý vzájemný zápas. "Nezbývá mi než jí pogratulovat k prvnímu titulu a dál makat."

Vondroušová vzala šesté nasazené Martičové hned v první hře servis a rychle vedla 5:0. Sice pak ztratila podání, ale vzápětí ho znovu sebrala soupeřce a uzavřela první set. "Hraješ aktivně, perfektně, kraťásky si pomůžeš. Hraj tímhle tempem, tohle je hra, která bude fungovat," řekl tenistce o pauze kouč Jan Hernych.

Jenže s tejpem přes levou část pravého stehenního svalu hrající Vondroušová postupně ztrácela. Ve druhé sadě prohrávala 1:3, za stavu 4:5 ještě měla šanci, ale ani jeden ze tří brejkbolů nevyužila a od té doby už vládla na kurtu Martičová. V rozhodujícím setu Vondroušová od stavu 1:0 prohrála šest gamů v řadě.

"Užila jsem si to tady, byl to výborný týden," řekla Vondroušová při slavnostním ceremoniálu. "Škoda koncovky druhého setu, pár gamů o kousek uniklo. Ve třetím už byla Martičová rozjetá a nedala Maky šanci. Byl to velice kvalitní zápas se špatným koncem," zhodnotil Hernych a dodal: "Maky odehrála pět velmi kvalitních zápasů. Teď je smutná, ale i přes finálovou prohru je to skvělý start do antukové části sezony!"

Rodačka ze Sokolova, která zatím jedinou trofej získala před dvěma lety na turnaji v Bielu, by měla příští týden plnit roli nasazené osmičky na turnaji v Praze.

Šafářová na deblovou trofej ve Stuttgartu nedosáhla

Lucie Šafářová nepřijede na turnaj WTA do Prahy s trofejí pro vítězku čtyřhry ze Stuttgartu. S Ruskou Anastasií Pavljučenkovovou ve finále prohrály a na sklonku kariéry zatím počet deblových titulů zkušené české tenistky zůstal na patnácti.

Šafářová s Pavljučenkovovou společně triumfovaly na okruhu dvakrát, v roce 2012 v Charlestonu a o rok později v Madridu. Pak brněnská rodačka prožila "zlaté" roky s Američankou Bethanií Mattekovou-Sandsovou, která je nyní zraněná.

Ve finále na stuttgartské antuce Šafářová s Pavljučenkovovou podlehly domácí dvojici Mona Barthelová, Anna-Lena Friedsamová po nadějném začátku 6:2, 3:6 a 6:10. Příští týden v Praze se Šafářová představí ve dvojici s Barborou Štefkovou.

Barcelonskému finále kraloval Thiem, Medveděv dostal kanára

Rakouský tenista Dominic Thiem vyhrál turnaj v Barceloně a získal 13. titul, z toho devátý na antuce. Pátý hráč světového žebříčku ve finále zdolal ruského protivníka Daniila Medveděva 6:4, 6:0.

Thiem se do barcelonského finále probojoval podruhé, předloni v boji o titul nestačil na Rafaela Nadala. Toho letos porazil v sobotním semifinále a zatarasil mu cestu k rozšíření rekordní sbírky 11 titulů z katalánského turnaje.

Thiem se stal teprve čtvrtým hráčem, který v Barceloně dokázal za posledních 15 lety vyhrát. Nadalovu dominanci narušili vedle něj už jen Kei Nišikori a Fernando Verdasco. "Moc to pro mne znamená, protože tohle je tradiční turnaj. Vyhrávají tu jen výborní hráči. Rafa tu vyhrál jedenáctkrát a hodně pro mne znamená, že tu dvakrát vyhrál (Thomas) Muster," vzpomenul krajana, který tu v roce 1996 vyhrál jako dosud poslední Rakušan.

Na začátku finálového zápasu to přitom s Thiemem vypadalo bledě. Ztratil podání a rychle prohrával 0:3, pak se ale dvěma brejky vrátil do hry. Vyhrál pět gamů za sebou a po Medveděvově snížení na 4:5 přidal dalších sedm.

V druhé sadě už ruský tenista skoro nevzdoroval, uhrál v ní pouhých pět míčů. Zatímco první set trval 52 minut, "kanár" v druhém byl o půl hodiny kratší.

Pětadvacetiletý Rakušan letos triumfoval na druhém turnaji, titul získal i v březnu v Indian Wells. Medveděv hrál v sezoně už třetí finále, uspěl ale jen v únoru v Sofii.

Berrettini ovládl turnaj v Budapešti a má druhý titul v kariéře

Italský tenista Matteo Berrettini vybojoval na antukovém turnaji v Budapešti druhý titul v kariéře. Ve finálovém utkání dvou nenasazených hráčů zdolal Srba Filipa Krajinoviče, který útočil na premiérový úspěch, za hodinu a 43 minut 4:6, 6:3, 6:1.

Třiadvacetiletý Berrettini, jenž získal dosud jedinou trofej vloni v Gstaadu, si díky druhému titulu vylepší maximum ve světovém žebříčku. V novém vydání pořadí ATP se posune na 37. místo, nyní mu patřila 55. příčka.

Výsledky tenisových turnajů

Tenisový turnaj mužů v Barceloně (antuka, dotace 2,746.455 eur):

Dvouhra - finále:

Thiem (3-Rak.) - Medveděv (7-Rus.) 6:4, 6:0.

Čtyřhra - finále:

Cabal, Farah (3-Kol.) - J. Murray, Soares (2-Brit./Braz.) 6:4, 7:6 (7:4).

Tenisový turnaj žen ve Stuttgartu (antuka, dotace 886.077 dolarů):

Dvouhra - finále:

Kvitová (3-ČR) - Kontaveitová (8-Est.) 6:3, 7:6 (7:2).

Čtyřhra - finále:

Barthelová, Friedsamová (Něm.) - Šafářová, Pavljučenkovová (ČR/Rus.) 2:6, 6:3, 10:6.

Tenisový turnaj mužů v Budapešti (antuka, dotace 586.140 eur):

Dvouhra - finále:

Berrettini (It.) - Krajinovič (Srb.) 4:6, 6:3, 6:1.

Čtyřhra - finále:

K. Skupski, N. Skupski (3-Brit.) - Daniell, Koolhof (N. Zél./Niz.) 6:3, 6:4.

Tenisový turnaj žen v Istanbulu (antuka, dotace 250.000 dolarů):

Dvouhra - finále:

Martičová (6-Chorv.) - Vondroušová (ČR) 1:6, 6:4, 6:1.

Čtyřhra - finále:

Babosová, Mladenovicová (1-Maď./Fr.) - Guarachiová, Santamariaová (Chile/USA) 6:1, 6:0.