Kvitová vstoupila do turnaje WTA v Ostravě vítězně, uspěla i Martincová

Ostrava - Tenistky Petra Kvitová a Tereza Martincová vstoupily vítězně do ostravského turnaje Agel Open. Loňská semifinalistka Kvitová zdolala po nemoci Američanku Bernardu Peraovou 6:3, 2:6 a 6:4, Martincová díky obratu v prvním setu porazila Švýcarku Jil Teichmannovou dvakrát 7:6. Kvitová narazí ve 2. kole na světovou čtyřku a nasazenou dvojku Španělku Paulu Badosaovou, její krajanka vyzve obhájkyni vítězství Estonku Anett Kontaveitovou.

Dvaatřicetiletá Kvitová, jež kvůli zdravotním obtížím potvrdila start v Ostravě minulý týden a hraje díky divoké kartě, porazila Peraovou za více než dvě hodiny. V duelu s letošní vítězkou dvou turnajů okruhu WTA jí pomohlo 11 es.

"Je to hodně cenné vítězství. Minulý víkend jsem ležela doma v posteli s bolestí v krku a rozhodla se startovat až ve středu. Fyzicky jsem to nezvládla. Povrch byl pomalý, bylo to náročné a Bernarda mi nedala šanci, abych do toho mohla víc jít. Naštěstí mi ve třetím setu přišel servis a pomohl mi. Bylo to nahoru, dolů. Ve finále ani pořádně nevím, jak jsem vyhrála, ale na to se historie neptá," řekla na tiskové konferenci Kvitová.

Proti přemožitelce Barbory Palicové a Nikoly Bartůňkové z kvalifikace měla výborný úvod a díky dvěma brejkům se ujala v prvním setu vedení 5:0. Dvacátá hráčka světa si závěr zkomplikovala a za stavu 5:3 odvracela dva brejkboly, nepříjemné chvíle ale ustála. První sadu získala za 43 minut.

Peraová se ve druhém setu zlepšila a Kvitová doplácela na nevynucené chyby. Češka prohrála od stavu 2:2 čtyři hry za sebou a rodačka ze Zadaru utkání vyrovnala.

Rozhodující sadu zahájila Kvitová ztraceným servisem a prohrávala 0:2. Za hlasité podpory domácích fanoušků ale zvládla soupeřku třikrát "brejknout" a duel zakončila esem. V osmifinále může Badosaové může oplatit vyřazení z letošního Wimbledonu.

Sedmadvacetiletá Martincová porazila Teichmannovou i ve druhém vzájemném zápase. V prvním setu nesrazilo pražskou rodačku ani manko 1:5. Díky pěti vyhraným gamům za sebou si Martincová vynutila zkrácenou hru a triumfovala jasně 7:1.

Ve druhém setu se 78. hráčce světa podařilo získat dva brejky a za stavu 6:5 mohla duel dopodávat. Teichmannová se ale nevzdala, srovnala a ve zkrácené hře odvrátila tři mečboly. Při čtvrtém už poslala míč do sítě. Martincová tak stále živí šanci na obhajobu loňského čtvrtfinále.

Dál jde také wimbledonská vítězka Jelena Rybakinová. Rodačka z Moskvy reprezentující Kazachstán otočila duel s Američankou Madison Keysovou a po výhře 5:7, 6:3, 6:3 vyzve buď Lotyšku Jelenu Ostapenkovou, nebo Bělorusku Aljaksandru Sasnovičovou.

Postoupila i Australanka Ajla Tomljanovicová, jež vyřadila Číňanku Čang Šuaj dvakrát 6:3. Čtvrtfinalistka US Open, která v New Yorku porazila loučící se Serenu Williamsovou, narazí na světovou jedničku Igu Šwiatekovou.

Dohrála naopak bývalá světová jednička Běloruska Viktoria Azarenková. Vítězka dvou grandslamů podlehla Rusce Jekatěrině Alexandrovové 4:6, 6:4, 2:6. Sedmadvacetiletá Ruska si pomohla 12 esy a po triumfu v Soulu si připsala šesté vítězství za sebou. V další fázi narazí buď na Britku Emmu Raducanuovou, nebo na nasazenou pětku Rusku Darju Kasatkinovou.

Tenisový turnaj žen WTA Agel Open 2022 v Ostravě

(tvrdý povrch, dotace 611.210 eur):

Dvouhra - 1. kolo:

Kvitová (ČR) - Peraová (USA) 6:3, 2:6, 6:4, Martincová (ČR) - Teichmannová (Švýc.) 7:6 (7:1), 7:6 (7:5), Alexandrovová (Rus.) - Azarenková (Běl.) 6:4, 4:6, 6:2, Tomljanovicová (Austr.) - Čang Šuaj (Čína) 6:3, 6:3, Rybakinová (Kaz.) - Keysová (USA) 5:7, 6:3, 6:3.

Čtyřhra - 1. kolo:

Bartůňková, Palicová (ČR) - Panovová, Dzalamidzeová (Rus.) 7:6 (7:4), 6:4.