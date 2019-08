Kvitová vstoupí v úterý do US Open derby zápasem s Allertovou

New York - V druhý den tenisového US Open se v úterý představí šest českých tenistek. Vzájemný duel čeká v prvním kole nasazenou šestku Petru Kvitovou a Denisu Allertovou, jež do hlavní soutěže závěrečného grandslamu sezony postoupila z kvalifikace.

České derby mezi Kvitovou a Allertovou zahájí v 17:00 SELČ program na kurtu číslo 17, což je čtvrtý největší dvorec areálu ve Flushing Meadows. Dvojnásobná wimbledonská vítězka Kvitová má od jara problémy s předloktím levé ruky a po Wimbledonu absolvovala jen jeden zápas v Cincinnati, který prohrála.

Zbylé čtyři české tenistky se představí až v závěru dne. Marie Bouzková bude hrát s Australankou Aljou Tomljanovicovou třetí duel a program na svých kurtech budou uzavírat Barbora Strýcová s Alionou Bolsovovou ze Španělska, Kateřina Siniaková s Rumunkou Soranou Cirsteaovou a Kristýna Plíšková s Francouzkou Diane Parryovou.

Úterní program US Open

(začátky v 17:00 SELČ):

Kurt Arthura Ashe: 18:00 Ósakaová (1-Jap.) - Blinkovová (Rus.), Fabbiano (It.) - Thiem (4-Rak.), 1:00 Millman (Austr.) - Nadal (2-Šp.), Stephensová (11-USA) - Kalinská (Rus.).

Kurt Louise Armstronga: Tsitsipas (8-Řec.) - Rubljov (Rus.), Halepová (4-Rum.) - Gibbsová (USA), nejdříve 21:00 Potapovová (Rus.) - Gauffová (USA), 1:00 Sabalenková (9-Běl.) - Azarenková (Běl.), Johnson (USA) - Kyrgios (28-Austr.).

Grandstand: Riskeová (USA) - Muguruzaová (24-Šp.), Isner (14-USA) - García-López (Šp.), Wozniacká (19-Dán.) - Wang Ja-fan (Čína), Shapovalov (Kan.) - Auger-Aliassime (18-Kan.).

Kurt č. 4, 4. zápas: Kristýna Plíšková (ČR) - Parryová (Fr.).

Lurt č. 11, 4. zápas: Cirsteaová (Rum.) - Siniaková (ČR).

Kurt č. 12, 4. zápas: Bolsovová (Šp.) - Strýcová (31-ČR).

Kurt č. 14, 3. zápas: Tomljanovicová (Austr.) - Bouzková (ČR).

Kurt č. 17, 1. zápas: Allertová (ČR) - Kvitová (6-ČR).