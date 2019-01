Londýn - Petra Kvitová po vyhraném turnaji v Sydney vstoupí do Australian Open jako světová šestka. Karolína Plíšková, která o týden dříve triumfovala v Brisbane, klesla v novém žebříčku tenisové asociace WTA na osmé místo.

Kvitová dva dny před startem grandslamu v Melbourne vydřela 26. titul v kariéře, když porazila domácí Ashleigh Bartyovou 1:6, 7:5 a 7:6. Ze Sydney si tak odvezla trofej stejně jako v roce 2015.

V žebříčku předstihla nejen Plíškovou, ale také Elinu Svitolinovou z Ukrajiny. Obě české tenistky mohou být po Australian Open jedničkou, šanci sesadit z trůnu Rumunku Simonu Halepovou má dohromady osm hráček.

Halepová závěr loňské sezony vynechala kvůli zranění zad a pokud by na Australian Open nakonec nehrála, teoreticky ji mohou o první místo v žebříčku připravit ještě další dvě soupeřky.

Z Češek je ve výhodnější pozici Kvitová, neboť po loňském vyřazení v prvním kole obhajuje v Melbourne jen deset bodů. K naději na post světové jedničky potřebuje postoupit do čtvrtfinále. Plíšková, jež byla na prvním místě osm týdnů v létě 2017, by se musela dostat do finále.

V čele deblového pořadí se osamostatnila druhá česká šampionka ze Sydney Kateřina Siniaková. Poté co v sobotu čtyřhru ovládla s náhradní spoluhráčkou Srbkou Aleksandrou Kruničovou, vzdálila se tradiční parťačce Barboře Krejčíkové o 350 bodů. Na Australian Open už budou české tenistky hrát opět spolu a v roli nasazených jedniček zaútočí na třetí grandslamový titul.

Tenisové žebříčky WTA k 14. lednu (v závorce předchozí umístění):

Dvouhra: 1. (1.) Halepová (Rum.) 6642, 2. (2.) Kerberová (Něm.) 5505, 3. (3.) Wozniacká (Dán.) 5436, 4. (4.) Ósakaová (Jap.) 5270, 5. (5.) Stephensová (USA) 5077, 6. (8.) Kvitová (ČR) 5000, 7. (6.) Svitolinová (Ukr.) 4940, 8. (7.) Karolína Plíšková (ČR) 4750, 9. (9.) Bertensová (Niz.) 4490, 10. (10.) Kasatkinová (Rus.) 3415, 11. (11.) Sabalenková (Běl.) 3365, 12. (13.) Sevastovová (Lot.) 3160, 13. (14.) Görgesová (Něm.) 3055, 14. (12.) Mertensová (Belg.) 2985, 15. (15.) Bartyová (Austr.) 2985, 16. (16.) S. Williamsová 2976, 17. (17.) Keysová (obě USA) 2976, 18. (18.) Muguruzaová (Šp.) 2865, 19. (19.) Garciaová (Fr.) 2660, 20. (20.) Kontaveitová (Est.) 2525, ...33. (32.) Strýcová 1331, 34. (36.) Siniaková 1330, 72. (67.) Vondroušová (všechny ČR) 806.

Čtyřhra: 1. (1.) Siniaková 8130, 2. (1.) Krejčíková (ČR) 7780, 3. (3.) Babosová (Maď.) a Mladenovicová (Fr.) obě 7765, 5. (5.) Strýcová 6535, 6. (6.) Makarovová (Rus.) 6205, 7. (7.) Bartyová 5917, 8. (9.) Sestini Hlaváčková (ČR) 5775, 9. (9.) Schuursová (Niz.) 5735, 10. (10.) Dabrowská (Kan.) 4800, 11. (11.) Peschkeová 4525, ...32. (31.) Hradecká 2346, 57. (50.) Šafářová 1403, 93. (93.) Voráčová 925, 100. (101.) Štefková (všechny ČR) 799.

Finanční žebříček roku (v dolarech): 1. Karolína Plíšková 188.280, 2. Sabalenková 169.604, 3. Kvitová 154.580, 4. Curenková (Ukr.) 100.580, 5. Riskeová (USA) 81.251, 6. Bartyová 75.570, 7. Sasnovičová (Běl.) 64.007, 8. Bertensová 54.977, 9. Ósakaová a Vekičová (Chorv.) obě 53.665, ...15. Siniaková 42.440.