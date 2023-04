Kvitová, Vondroušová, Muchová i Fruhvirtová vypadly v Madridu ve 2. kole

Madrid - Ani jedna ze čtyř českých tenistek neprošla dnes druhým kolem antukového turnaje v Madridu, skončily Petra Kvitová, Markéta Vondroušová, Linda Fruhvirtová i Karolína Muchová. Nasazená desítka Kvitová prohrála s Němkou Jule Niemeierovou 6:7, 1:6 a nenaváže ve španělské metropoli na triumfy z let 2011, 2015 a 2018.

Vondroušová nestačila po takřka tříhodinovém boji na Polku Magdu Linetteovou v poměru 6:7, 6:4, 4:6 a Fruhvirtová podlehla turnajové devatenáctce Jeleně Ostapenkové z Lotyšska 0:6, 3:6. Černou sérii neukončila ani Muchová, která prohrála s Irinou Beguovou z Rumunska 4:6 a 5:7.

Desátá hráčka světa Kvitová, která naposledy ovládla turnaj v Miami, sehrála první letošní zápas na antuce. Turnaj ve Stuttgartu před týdnem vynechala kvůli bolavé noze. Do druhého kola v Madridu prošla díky volnému losu.

Rodačka z Bílovce sice odvrátila v prvním setu šest setbolů, přesto jej prohrála za hodinu a 17 minut v tie-breaku. Dvojnásobná wimbledonská šampionka mohla litovat, že sadu nedopodávala za stavu 6:5 nebo že nevyužila dva setboly ve zkrácené hře. Vyrovnaný tie-break ztratila po boji poměrem 9:11.

Ve druhém setu už Niemeierová dominovala. Kvitová neudržela ani jeden ze čtyř servisů a duel za hodinu a 54 minut prohrála. V utkání doplatila také na deset dvojchyb. Třiadvacetiletá Niemeierová vyzve v dalším kole Belgičanku Elise Mertensovou, která porazila Kanaďanku Rebeccu Marinovou 6:3, 6:1.

Třiadvacetiletá Vondroušová, která se do hlavní soutěže dostala z kvalifikace, podlehla turnajové sedmnáctce Linetteové po dvou hodinách a 45 minutách. Obě hráčky si v prvním setu čtyřikrát vyměnily servis, až ve zkrácené hře uspěla Polka poměrem 7:1. Ve druhém setu rozhodl jediný brejk, který získala v desáté hře Vondroušová.

Rozhodnutí přinesl třetí set. Sokolovská rodačka sice v úvodu smazala dvakrát manko brejku, za stavu 3:3 ale přišla o servis potřetí a jednatřicetiletá hráčka z Poznaně už duel dopodávala.

Další soupeřkou Linetteové bude patnáctiletá Ruska Mirra Andrejevová, která pokračuje v senzačním tažení prestižním turnajem. Po finalistce předloňského US Open Leylah Fernandezové z Kanady porazila i Beatriz Haddadovou Maiaovou z Brazílie. Nad světovou čtrnáctkou zvítězila 194. hráčka žebříčku 7:6, 6:3.

Fruhvirtová nenapravila proti Ostapenkové dva měsíce starou porážku z Dubaje (2:6, 0:6) a vítězce Roland Garros z roku 2017 vzdorovala v Madridu jen 62 minut. Pětadvacetiletá Lotyška nadělila v prvním setu rodačce z Prahy znovu "kanára" a celou sadu získala za 20 minut.

Ve druhém setu sice Fruhvirtová uhrála tři hry, od stavu 3:3 se ale znovu neprosadila V duelu nasbírala také devět dvojchyb. Ostapenková vyzve ve 3. kole Rusku Ljudmilu Samsonovovou, jež si poradila s Belgičankou Marynou Zanevskou 6:2, 6:3.

Tenisový turnaj mužů a žen v Madridu

(antuka, muži i ženy dotace 7,705.780 eur):

Muži:

Dvouhra - 1. kolo:

Etcheverry (Arg.) - Mannarino (Fr.) 6:4, 6:0, Thiem (Rak.) - Edmund (Brit.) 6:4, 6:1, Ševčenko (Rus.) - Wolf (USA) 6:4, 6:4, Safiullin (Rus.) - Jarry (Chile) 6:2, 3:6, 6:3, Čang Č'-čen (Čína) - Rodionov (Rak.) 7:6 (8:6), 6:4, Watanuki (Jap.) - Moutet (Fr.) 6:3, 6:3, Garín (Chile) - Hüsler (Švýc.) 7:6 (7:5), 6:2, Cachín (Arg.) - Šalbáj (Jord.) 6:1, 6:4, Struff (Něm.) - Sonego (It.) 6:3, 6:1, Giron (USA) - Borges (Portug.) 6:2, 7:6 (9:7), Cecchinato (It.) - Fucsovics (Maď.) 7:6 (7:4), 6:3, Vavassori (It.) - Murray (Brit.) 6:2, 7:6 (9:7), O'Connell (Austr.) - Krajinovič (Srb.) 6:4, 6:7 (2:7), 6:2, Lajovič (Srb.) - Kubler (Austr.) 6:3, 6:3.

Ženy:

Dvouhra - 2. kolo:

Niemeierová (Něm.) - Kvitová (10-ČR) 7:6 (11:9), 6:1, Ostapenková (19-Lot.) - L. Fruhvirtová (ČR) 6:0, 6:3, Linetteová (17-Pol.) - Vondroušová (ČR) 7:6 (7:1), 4:6, 6:4, Beguová (31-Rum.) - Muchová (ČR) 6:4, 7:5, Garciaová (5-Fr.) - Putincevová (Kaz.) 6:3, 6:4.Gauffová (6-USA) - Burillová (Šp.) 6:4, 6:1, Sakkariová (9-Řec.) - Rusová (Niz.) 6:4, 6:4, Andrejevová (Rus.) - Haddadová Maiaová (13-Braz.) 7:6 (8:6), 6:3, Samsonovová (14-Rus.) - Zanevská (Belg.) 6:2, 6:3, Masarová (Šp.) - Vekičová (20-Chorv.) 6:1, 7:6 (7:5), Mertensová (24-Belg.) - Marinová (Kan.) 6:3, 6:1, Badosaová (26-Šp.) - Cocciarettová (It.) 6:3, 4:6, 6:4, Šarífová (Eg.) - Kalininová (30-Ukr.) 6:2, 7:6 (7:3), Osoriová (Kol.) - Kosťuková (32-Ukr.) 3:6, 6:4, 6:3.