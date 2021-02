Kvitová, Vondroušová a Veselý jsou v Melbourne ve 2. kole

Melbourne - Nasazená devítka Petra Kvitová zvládla vstup do tenisového Australian Open. Belgičanku Greet Minnenovou v prvním kole zdolala 6:3 a 6:4. Do druhého kola postoupila i Markéta Vondroušová, která Švédku Rebeccu Petersonovou po obratu porazila 2:6, 7:5, 7:5. Uspěl i Jiří Veselý, jenž otočil nepříznivý stav 1:2 na sety a udolal belgického outsidera Kimmera Coppejanse. Přes úvodní kolo neprošla Kateřina Siniaková, která podlehla Francouzce Fioně Ferrové 7:6, 2:6 a 4:6.

Kvitová vlétla do duelu s belgickou kvalifikantku Minnenovou ve velkém stylu a rychle vedla 5:1. Pak sice poprvé v zápase ztratila podání, ale první set bez problémů dotáhla do vítězného konce. V úvodu druhé sady česká finalistka Australian Open z roku 2019 ztratila servis a následně prohrávala 1:4, ale prodloužení zápasu nepřipustila. Vyhrála pět her za sebou a zajistila si účast ve druhém kole.

V něm narazí na Rumunku Sorenu Cirsteaovou, kterou v pěti ze sedmi dosavadních vzájemných zápasů porazila. Naposledy se utkaly v roce 2016 ve Wimbledonu.

Devatenáctá nasazená Vondroušová prohrávala s Petersonovou už 2:6 a 1:3, druhý set ale nakonec zachránila. Vyrovnaný souboj zvládla lépe i v rozhodující sadě a po takřka dvou a půl hodinách zvítězila, přestože v zápase přišla celkem osmkrát o podání. V úvodu na ni dolehla tíha významného turnaje.

"Grandslam je něco jiného, než když jsme tady hráli týden předtím. Ale asi na každého ta první kola takhle trochu dopadnou, protože jsem chtěla fakt vyhrát. Pak jsem se do toho dostala a bylo to lepší," popisovala Vondroušová Radiožurnálu. Nebyla na tom ideálně zdravotně. "Táhla mě třísla, takže to bylo všelijaké, ale pak jsem se dostala do zápasu a snažila jsem se bojovat o každý míč," uvedla.

Postupem do druhého kola si jednadvacetiletá rodačka ze Sokolova vyrovnala osobní maximum z úvodního grandslamu sezony, vloni se loučila hned po prvním zápase. Zvládla několikátou třísetovou bitvu za sebou. "Je to takové, že nehraju celý zápas svou hru na 100 procent, není to úplně nejlepší. Ale nějak se z toho dostanu. Je to hrozně důležité, protože jsem minulý rok pořád prohrávala tříseťáky a už jsem z toho byla strašně špatná. A teď jsem vyhrála už třetí, nebo kolikátý. Takže je to určitě pro mě super," dodala předloňská finalistka Roland Garros.

O postup do 3. kole se v Melbourne utká s Rebeccou Marinovou. Tuto kanadskou tenistku, která do hlavní soutěže prošla z kvalifikace, v jediném vzájemném zápase ve Fed Cupu v roce 2019 porazila.

Teprve podruhé při své sedmé účasti na Australian Open prošel do druhého kola Veselý. Česká mužská jednička se dnes nadřela proti kvalifikantovi Coppejansovi, který je v žebříčku o více než sto míst níže. Veselý, jemuž patří aktuálně 68. příčka, vyhrál první set 6:4, ale další dvě sady prohrál 3:6 a 6:7. Ve čtvrté i páté sadě prohrával 1:3, ale pak pokaždé získal pět her za sebou a postoupil.

Sedmadvacetiletý český tenista si tím vyrovnal maximum na Australian Open z roku 2018. O jeho vylepšení se bude snažit proti turnajové patnáctce Španělovi Pablu Carreňovi, s nímž se ještě na ATP Tour neutkal.

Siniaková, jež v neděli slavila s Barborou Krejčíkovou deblový titul na jednom z přípravných turnajů, vstoupila do zápasu s Ferrovou lépe. Úvodní set získala v tie-breaku 7:5 a ve druhém šla do vedení 2:0, náskok ale neudržela. Od té doby ztratila čtyřikrát za sebou podání a soupeřka zápas otočila. Siniaková tak potřetí za sebou končí na Australian Open v 1. kole.

Ósakaová a S. Williamsová hladce vyhrály 1. kolo

Třetí nasazená Naomi Ósakaová zahájila tenisové Australian Open výhrou 6:1, 6:2 nad Anastasií Pavljučenkovovou. Podobně hladký vstup do prvního grandslamu sezony měla i třiadvacetinásobná grandslamová šampionka Serena Williamsová. Ta v prvním kole smetla dvakrát 6:1 Němku Lauru Siegemundovou.

V dnešním programu Australian Open, které kvůli koronaviru začalo v Melbourne s třítýdenním zpožděním, se představí čtyři Češi. Své duely prvního kola rozehrály Markéta Vondroušová a Kateřina Siniaková. Později na kurt přijdou předloňská finalistka tohoto grandslamu Petra Kvitová a Jiří Veselý.

Trojnásobná grandslamová šampionka Ósakaová, která Kvitovou v roce 2019 ve finále porazila, zahájila program na kurtu Roda Lavera a nepřipustila komplikace proti trojnásobné čtvrtfinalistce tohoto turnaje Pavljučenkovové. Ruskou tenistku porazila za 68 minut.

Ještě o dvanáct minut méně strávila na kurtu hvězdná Američanka Serena Williamsová. Se Siegemundovou prohrála první hru, ale pak získala deset gamů za sebou a rozhodla o rychlém postupu.

Ve druhém kole je i vítězka podzimního Roland Garros Iga Šwiateková z Polska, která porazila 6:1 a 6:3 Nizozemku Arantxu Rusovou. Naopak trojnásobná grandslamová vítězka Angelique Kerberová z Německa prohrála 0:6 a 4:6 s nenasazenou Američanku Bernardou Peraovou.

Tenisový grandslamový turnaj Australian Open v Melbourne

(tvrdý povrch, dotace 80 milionů australských dolarů)

Muži:

Dvouhra - 1. kolo:

Thiem (3-Rak.) - Kukuškin (Kaz.) 7:6 (7:2), 6:2, 6:3, Wawrinka (17-Švýc.) - P. Sousa (Portug.) 6:3, 6:2, 6:4, Ruusuvuori (Fin.) - Monfils (10-Fr.) 3:6, 6:4, 7:5, 3:6, 6:3, Raonic (14-Kan.) - Coria (Arg.) 6:3, 6:3, 6:2, Fritz (27-USA) - Ramos (Šp.) 7:6 (8:6), 3:6, 6:2, 7:6 (8:6), Mannarino (32-Fr.) - Novak (Rak.) 6:2, 6:4, 7:6 (7:2), Moutet (Fr.) - Millman (Austr.) 6:4, 6:7 (4:7), 3:6, 6:2, 6:3, Bolt (Austr.) - Gombos (SR) 6:2, 6:2, 4:6, 6:3, Kecmanovič (Srb.) - Majchrzak (Pol.) 6:2, 6:4, 6:3, Karacev (Rus.) - Mager (It.) 6:3, 6:3, 6:4, Opelka (USA) - Lu Jen-hsun (Tchaj-wan) 6:3, 7:6 (7:2), 6:3, Martínez (Šp.) - Nišioka (Jap.) 6:7 (3:7), 6:1, 6:1, 6:1, A. Zverev (6-Něm.) - Giron (USA) 6:7 (8:10), 7:6 (7:5), 6:3, 6:2, Duckworth (Austr.) - Džumhur (Bosna) 6:3, 6:2, 6:4, Bublik (Kaz.) - Bedene (Slovin.) 6:4, 7:5, 5:7, 6:4, Fucsovics (Maď.) - Polmans (Austr.) 4:6, 6:3, 6:1, 6:7 (3:7), 6:3, Veselý (ČR) - Coppejans (Belg.) 6:4, 3:6, 6:7 (3:7), 6:3, 6:3, Carreňo (15-Šp.) - Nišikori (Jap.) 7:5, 7:6 (7:4), 6:2, Auger-Aliassime (20-Kan.) - Stebe (Něm.) 6:2, 6:4, 6:2, Gerasimov (Běl.) - Paire (25-Fr.) 6:2, 2:6, 7:6 (7:5), 7:5, Humbert (29-Fr.) - Učijama (Jap.) 6:3, 6:4, 6:7 (3:7), 6:3, Tiafoe (USA) - Travaglia (It.) 7:6 (7:5), 6:2, 6:2, Muller (Fr.) - Londero (Arg.) 4:6, 6:3, 6:0, 6:3, Koepfer (Něm.) - Dellien (Bol.) 7:5, 6:2, 6:4, Dimitrov (18-Bulh.) - Čilič (Chorv.) 6:4, 6:2, 7:6 (7:5), Tomic (Austr.) - Sugita (Jap.) 3:6, 6:1, 4:1 skreč.

Ženy:

Dvouhra - 1. kolo:

Ósakaová (3-Jap.) - Pavljučenkovová (Rus.) 6:1, 6:2, S. Williamsová (10-USA) - Siegemundová (Něm.) 6:1, 6:1, Šwiateková (15-Pol.) - Rusová (Niz.) 6:1, 6:3, Peraová (USA) - Kerberová (23-Něm.) 6:0, 6:4, Erraniová (It.) - Wang Čchiang (30-Čína) 2:6, 6:4, 6:4, V. Williamsová (USA) - Flipkensová (Belg.) 7:5, 6:2, Tomljanovicová (Austr.) - Doiová (Jap.) 6:2, 6:1, Dijasová (Kaz.) - Zidanšeková (Slovin.) 6:2, 7:5, Marinová (Kan.) - Birrellová (Austr.) 6:0, 7:6 (11:9), Schmiedlová (SR) - Hibiová (Jap.) 7:6 (7:2), 6:4, Giorgiová (It.) - Švedovová (Kaz.) 6:3, 6:3, Babosová (Maď.) - Bonaventurová (Belg.) 7:6 (7:0), 6:4, Sie Šu-wej (Tchaj-wan) - Pironkovová (Bulh.) 7:5, 6:2, Stojanovičová (Srb.) - Beguová (Rum.) 6:3, 6:4, Kasatkinová (Rus.) - Boulterová (Brit.) 6:1, 6:4, Garciaová (Fr.) - Hercogová (Slovin.) 7:6 (8:6), 6:3, Vondroušová (19-ČR) - Petersonová (Švéd.) 2:6, 7:5, 7:5, Ferrová (Fr.) - Siniaková (ČR) 6:7 (5:7), 6:2, 6:4, Potapovová (Rus.) - Riskeová (24-USA) 6:2, 6:1, Džabúrová (27-Tun.) - Petkovicová (Něm.) 6:3, 3:6, 6:4, Kuděrmětovová (32-Rus.) - Kosťuková (Ukr.) 6:2, 7:6 (7:5), Andreescuová (8-Kan.) - Buzarnescuová (Rum.) 6:2, 4:6, 6:3, Gračovová - Blinkovová (obě Rus.) 6:1, 3:6, 7:6 (10:7), Kvitová (9-ČR) - Minnenová (Belg.) 6:3, 6:4, Halepová (2-Rum.) - Cabreraová (Austr.) 6:2, 6:1, Cirsteaová - Tigová (obě Rum.) 6:2, 6:1.