New York - Tenistky Petra Kvitová, Markéta Vondroušová a Kateřina Siniaková budou v sobotu na US Open bojovat o postup do osmifinále. Zápasy 3. kola sehrají Kvitová s Vondroušovou na druhém největším kurtu Louise Armstronga, Siniaková nastoupí na trojce Grandstandu.

Jako první se z českého tria představí Vondroušová, jež se v 17:00 SELČ střetne s třináctou nasazenou Nizozemkou Kiki Bertensovou, přemožitelkou Kristýny Plíškové z 1. kola. Turnajová pětka Kvitová na stejném kurtu zahájí nejdříve v jednu hodinu po půlnoci večerní program duelem s Běloruskou Arynou Sabalenkovou, jež před týdnem vyhrála turnaj v New Havenu.

Siniaková nastoupí jako druhá na Grandstandu. O premiérové grandslamové osmifinále bude bojovat s Ukrajinkou Lesjou Curenkovou, která v minulém kole vyřadila světovou dvojku Dánku Caroline Wozniackou.

Sobotní program:

18:00 Kurt Arthura Ashe: Keysová (14-USA) - Kruničová (Srb.), Kyrgios (30-Austr.) - Federer (2-Švýc.), 01:00 Šarapovová (22-Rus.) - Ostapenková (10-Lot.), Djokovič (6-Srb.) - Gasquet (26-Fr.).

17:00 Kurt Louise Armstronga: Bertensová (13-Niz.) - Vondroušová (ČR), Cibulková (29-SR) - Kerberová (4-Něm.), Kohlschreiber (Něm.) - A. Zverev (4-Něm.), 01:00 Kvitová (5-ČR) - Sabalenková (26-Běl.), Čilič (7-Chorv.) - De Minaur (Austr.).

17:00 Grandstand: Millman (Austr.) - Kukuškin (Kaz.), Siniaková (ČR) - Curenková (Ukr.), Ósakaová (20-Jap.) - Sasnovičová (Běl.), Schwartzman (13-Arg.) - Nišikori (21-Jap.).