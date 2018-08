New York - Sezonu jako zvon s malou pihou na kráse prožívá tenistka Petra Kvitová. Vyhrála letos už 44 zápasů, má doma pět pohárů za turnajové tituly. Jen na grandslamech zatím tápe. Na Australian Open i ve Wimbledonu se loučila už v prvním kole, na pařížské antuce ve třetím. US Open, které považovala za nejméně oblíbený turnaj velké čtyřky, představuje poslední šanci grandslamové výsledky zlepšit.

"Víte, že bych byla radši, kdyby se to změnilo, ale nepřikládám tomu velký význam. Mám dobrou sezonu už teď, tak dobrou jsem neměla hodně dlouho. Asi mě nerozhází, ať to tady dopadne, jak to dopadne. Co přijde, to přijde," řekla novinářům.

Rušný New York dvojnásobné vítězce Wimbledonu k srdci nepřirostl. "Na tenis z hotelu jezdíme čtyřicet minut. To je tady na tom turnaji to nejhorší a je tady hrozně moc lidí. Snad to rychle opadne a bude to fajn," doufala Kvitová, která loni a v roce 2015 došla do čtvrtfinále a předloni do osmifinále.

Před cestou na US Open hrála tradičně svůj oblíbený turnaj v New Havenu, kde ve čtvrtek kvůli bolesti v rameni odstoupila ze čtvrtfinálového utkání proti Carle Suárezové. V neděli si v New Yorku poprvé zatrénovala, "Šlo to dobře. Rameno ještě není úplně stoprocentní, musím na něm ještě s fyzioterapeutkou pracovat. Ale do úterý snad bude v pořádku. Určitě pomohlo, že nezačínám už v pondělí," řekla.

V rameni nemá nic natrženého. "Spíš je to únava materiálu," řekla světová pětka a její kondiční trenér David Vydra potvrdil: "Ruka byla přetížená, rameno namožené. Snažili jsme se pojmout turnaj v New Havenu jako přípravu, takže jsme neladili formu na zápasy. Šla na ně z plné přípravy - jak tenisové, tak kondiční."

V prvním kole se v úterý utká s Belgičankou Yaninou Wickmayerovou. S aktuálně 94. hráčkou světa má bilanci 4:4, ale naposledy hrály už před pěti lety. Na US Open se utkaly v roce 2009. "To už je dlouho, co?" vzpomněla si Kvitová na osmifinálovou prohru 5:7 ve třetím setu. "Doufám, že teď to bude mít jiný konec," podotkla.

Podobně jako před Wimbledonem i Roland Garros odehrála dobře ostatní turnaje. Nejlépe se prezentovala v Cincinnati, kde vypadla v semifinále a cestou do něj vyřadila i Serenu Williamsovou. "Od prvního kola jsem tam hrála výborný tenis. Udělalo mi to velkou radost. Doufám, že mi to i pomůže třeba už tady," řekla.

V New Yorku bydlí ve stejném hotelu na dohled Central Parku a díky tomu má pocit, že není na Manhattanu. "Je tam příroda a je to klidnější. Už jsem se tam byla i projít a nakoupit. Koupila jsem si jenom šatičky, ale asi ještě něco padne," usmála se.