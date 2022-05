Kvitová v Paříži postoupila do 2. kola, obhájkyně Krejčíková vypadla

Paříž - Tenistka Petra Kvitová postoupila do druhého kola antukového Roland Garros. Turnajová dvaatřicítka otočila v utkání s Annou Bondárovou vývoj prvního setu, v kterém odvrátila setbol, a Maďarku porazila 7:6 a 6:1. V prvním kole skončil turnaj pro obhájkyni titulu Barboru Krejčíkovou, která prohrála s domácí Diane Parryovou 6:1, 2:6 a 3:6.

Hrát dnes ještě z Češek bude Linda Nosková. Sedmnáctiletá kvalifikantka by se měla večer utkat v duelu debutantek v hlavní soutěži s britskou hvězdou Emmou Raducanuovou, loňskou vítězkou US Open. Program na venkovních kurtech je zpožděný kvůli dešti.

Ve francouzské metropoli silně pršelo už dopoledne, ale zápasy začaly podle plánu a dvojnásobná vítězka Wimbledonu Kvitová na zvlhlé antuce zpočátku chybovala. "Nebylo to moc příjemný, počasí nešlo na moji stranu. Ona má antuku ráda a bylo to vidět. Dobře se hýbala, když jsem nezahrála úhel, byla skoro všude. A její forhend byl docela nepříjemný. Opravdu to ze začátku nešlo na moji stranu, ani podáním jsem si nepomáhala," komentovala Kvitová začátek.

Se semifinalistkou turnaje v Rabatu Bondárovou v šesté hře i kvůli dvěma dvojchybám přišla o servis a prohrávala 2:4. "A pak se to zlomilo. A musím říct, že mi hrozně pomohli lidi. Atmosféra i na takovém malém kurtu byla neuvěřitelná, fakt moc dobrý," děkovala Kvitová.

Za stavu 3:5 odvrátila setbol, poté co soupeřka poslala míč do sítě, a sama křížným bekhendem proměnila brejkbol na 4:5. Od stavu 5:5 se rozjela, vyhrála sedmnáct míčů v řadě, což znamenalo zisk tie-breaku v poměru 7:0 a rychlé vedení ve druhé sadě, které už dominovala. Jen poslední hru si zkomplikovala a proměnila až pátý mečbol svým sedmým esem v utkání.

"Poslední game byl hrozně náročný na psychiku. Lidi mi hrozně fandili, ale já byla najednou ztuhlá. Až se mi udělalo špatně. Když začalo pršet a ona měla brejkbol, byla jsem na sebe naštvaná, že už dávno mohl být konec. Ale naštěstí jsem to dohrála," oddechla si Kvitová.

Kvitová si připsala v Paříži jubilejní třicátý vyhraný zápas a čtvrtou desítku může načít ve druhém kole, v němž se utká s Australankou Daria Savilleovou hrající na divokou kartu.

Krejčíková při obhajobě titulu vypadla v Paříži hned v 1. kole

Barbora Krejčíková prohrála jako třetí obhájkyně titulu na antukovém Roland Garros v prvním kole. Světová dvojka, která se vrací po zranění, dnes v Paříži podlehla pod zataženou střechou centrálního dvorce někdejší juniorské světové jedničce domácí Diane Parryové po setech 6:1, 2:6 a 3:6.

Krejčíková, která loni vyhrála v Paříži i čtyřhru, před Roland Garros nehrála kvůli zranění lokte tři měsíce. Před turnajem říkala, že se cítí dobře, ale ruku měla v utkání zatejpovanou a herní výpadek se projevil na podání a v časování úderů, z čehož pramenilo 45 nevynucených chyb.

"Čekala jsem, že to bude těžké, což taky bylo. Myslím, že po tenisové stránce to nebylo tak špatné. Fyzicky už to bylo trochu horší, ale musela jsem někde začít. Samozřejmě je škoda, že to muselo být tady a neměla jsem žádné zápasy, ale myslím, že to je dobrá cesta, jak se posunout dál," řekla Krejčíková novinářům se slzami v očích. Tiskovou konferenci musela i přerušit.

Zápas začala dvojchybou, ale pak profitovala z velké nervozity 97. hráčky světa Parryové. K prvnímu fiftýnu Krejčíkové pomohlo "prasátko" a pak přidala dalších 14 výměn v řadě. Za stavu 4:0 si prohrála podání, ale úvodní sadu získala bez větších problémů.

Devatenáctiletá soupeřka s jednoručným bekhendem se postupně uvolnila. Krejčíková sice vedla ve druhém setu 2:0, ale čím dál více chybovala a prohrála šest gamů po sobě. "Set a půl jsem byla lepší hráčkou, ale pak jsem narazila (fyzicky) do zdi. Byla jsem u míčů pozdě a ona mě přehrávala. Nedokázala jsem ji dostat pod tlak. Začala hrát lépe a já byla horší," řekla Krejčíková.

Podle svého zvyku se česká hráčka došla před třetím setem převléknout. V útrobách stadionu si vzala i legíny a při návratu slyšela z hlediště i bučení a pískot. "Vážně nevím, proč na mě bučeli. Myslím, že za cokoliv, co udělám, na mě lidé dřív nebo později začnou bučet. To je život a není to poprvé, co se mi něco takového stalo. Ale řekla bych, že dneska se vším, čím jsem si procházela, to bylo opravdu velmi náročné," řekla olympijská vítězka ve čtyřhře z Tokia.

Také v rozhodující sadě vedla 2:0, náskok ale znovu neudržela. "Věřila jsem, že bych ji v nějakém momentu mohla zlomit a urvat to, ale bohužel se mi to nepodařilo. Prostě to tak je. Přála bych si, aby to bylo jinak," uvedla Krejčíková. Rozhodující ztráta přišla na 3:5. Při brejkbolu vyhodila daleko za čáru forhend hraný ze vzduchu a na kurtu se rozléhalo skandování jména Parryové.

Krejčíková ještě v posledním gamu utkání vedla při podání Francouzky 30:0, ale víc už nedokázala. Při prvním mečbolu poslala bekhend do sítě.

V open éře před Krejčíkovou nezvládly první kolo turnaje dvě obhájkyně. Ruska Anastasija Myskinová neuspěla v roce 2005 a Jelena Ostapenková z Lotyšska v roce 2018.

Bývalá světová jednička Ósakaová vypadla už v prvním kole

Naomi Ósakaová dohrála na tenisovém Roland Garros již v prvním kole. Dvojnásobná vítězka Australian Open i US Open nestačila na pařížské antuce na Amandu Anisimovovou z USA a prohrála 5:7 a 4:6. Současná první hráčka světa Iga Šwiateková porazila Lesju Curenkovou z Ukrajiny jasně 6:2 a 6:0 a vyhrála 29. zápas po sobě.

Čtyřiadvacetiletá Ósakaová, které momentálně patří v žebříčku WTA 38. místo, doplatila na nepovedený první servis a podlehla o deset příček výše postavené Anisimovové i ve druhém vzájemném zápase. Letos nestačila na dvacetiletou Američanku také ve třetím kole Australian Open.

Japonka po utkání zpochybnila svůj start na dalším grandslamovém turnaji Wimbledonu. Nelíbí se ji, že asociace ATP a WTA nebudou udělovat body do žebříčku kvůli absenci ruských a běloruských hráčů. Ti nemohou startovat kvůli ruské vojenské invazi na Ukrajinu.

"Řekla bych, že to rozhodnutí mě ovlivnilo, v tom jít hrát na trávu. Nejsem si stoprocentně jistá, zda tam pojedu," řekla Ósakaová. "Ráda bych tam jela, už jen abych získala další zkušenosti na travnatém povrchu. Jenže na druhou stranu... Nechci říct, že je to zbytečné, ale jsem typ hráče, kterého motivuje, když vidí, že posouvá v žebříčku vzhůru," uvedla japonská tenistka.

Ósakaová vypadla na Roland Garros v prvním kole stejně jako před pěti lety. Nejdále došla na antukovém grandslamu třikrát do 3. kola a má na něm bilanci 7:5.

Semifinalistka Roland Garros z roku 2019 Anisimovová vyzve v dalším kole Chorvatku Donnu Vekičovou.

V suverénních výkonech pokračuje Šwiateková. Dvacetiletá Polka, která před French Open vyhrála na okruhu WTA pět turnajů za sebou, si poradila s Curenkovou za 56 minut a ve druhém setu nadělila 119. hráčce světa "kanára". V minulém roce skončila Šwiateková na Roland Garros ve čtvrtfinále, předloni turnaj vyhrála.

"Snažím se prostě postoupit, co nejdál to půjde. Je mi jasné, že jednou se tahle série zastaví. V podstatě se ale chci každý den soustředit na svůj tenis a ne na čísla. Snažím se být trochu v bublině a díky tomu držím konzistentní výkony. Dělala jsem to tak v minulých týdnech a budu v tom pokračovat i tady," řekla Šwiateková.

Tenisový turnaj French Open v Paříži

(antuka, dotace 43,6 milionů eur):

Muži:

Dvouhra - 1. kolo:

Krajinovič (Srb.) - Opelka (17-USA) 7:6 (7:5), 6:2, 6:3.

Ženy:

Dvouhra - 1. kolo:

Kvitová (32-ČR) - Bondárová (Maď.) 7:6 (7:0), 6:1, Parryová (Fr.) - Krejčíková (2-ČR) 1:6, 6:2, 6:3, Anisimovová (27-USA) - Ósakaová (Jap.) 7:5, 6:4, Čchin-wen Čeng (Čína) - Zanevská (Belg.) 6:3, 6:1, Savilleová (Austr.) - Grammatikopuluová (Řec.) 6:1, 6:2, Trevisanová (It.) - Dartová (Brit.) 6:0, 6:2, Šwiateková (1-Pol.) - Curenková (Ukr.) 6:2, 6:0, Petkovicová (Něm.) - Dodinová (Fr.) 6:4, 6:2,Andreescuová (Kan.) - Bonaventureová (Belg.) 3:6, 7:5, 6:0.

Tenisové žebříčky WTA k 23. květnu

(v závorce předchozí umístění)

Dvouhra: 1. (1.) Šwiateková (Pol.) 7061, 2. (2.) Krejčíková (ČR) 4911, 3. (4.) Sakkariová (Řec.) 4726, 4. (3.) Badosaová (Šp.) 4545, 5. (5.) Kontaveitová (Est.) 4446, 6. (6.) Džabúrová (Tun.) 4380, 7. (7.) Sabalenková (Běl.) 3966, 8. (8.) Karolína Plíšková (ČR) 3678, 9. (9.) Collinsová (USA) 3315, 10. (10.) Muguruzaová (Šp.) 3060, ...34. (34.) Kvitová 1435, 35. (35.) Vondroušová 1421, 54. (55.) Martincová 1083, 56. (47.) Siniaková 1062, 69. (68.) Bouzková 945, 81. (79.) Muchová (všechny ČR) 808.

Čtyřhra: 1. (1.) Siniaková 7565, 2. (2.) Mertensová (Belg.) 7410, 3. (3.) Krejčíková 6696, 4. (4.) Kuděrmětovová (Rus.) 6215, 5. (5.) Čang Šuaj (Čína) 5440, 6. (6.) Dabrowská (Kan.) 5155, 7. (7.) Sie Šu-wej (Tchaj-wan) 4865, 8. (8.) Šibaharová 4780, 9. (9.) Aojamaová (obě Jap.) 4480, 10. (10.) Gauffová (USA) 4085, ...17. (19.) Hradecká 3280, 26. (24.) Bouzková 2665, 59. (58.) Peschkeová 1360, 80. (81.) Martincová 1087, 94. (94.) Vondroušová 966, 100. (100.) Voráčová (všechny ČR) 907.

Finanční žebříček roku (v dolarech): 1. Šwiateková 4,070.233, 2. Bartyová (Austr.) 2,289.320, 3. Džabúrová 1,868.217, 4. Pegulaová (USA) 1,553.273, 5. Collinsová 1,492.351, 6. Sakkariová 1,253.878, 7. Badosaová 1,089.887, 8. Keysová (USA) 997.525, 9. Halepová (Rum.) 908.986, 10. Ósakaová (Jap.) 908.544, ...12. Krejčíková 772.539, 28. Siniaková 537.465, 34. Bouzková 432.583, 37. Kvitová 408.070, 49. Vondroušová 337.716.

Tenisové žebříčky ATP k 23. květnu

(v závorce předchozí umístění)

Dvouhra: 1. (1.) Djokovič (Srb.) 8660, 2. (2.) Medveděv (Rus.) 7980, 3. (3.) Zverev (Něm.) 7075, 4. (4.) Tsitsipas (Řec.) 5965, 5. (5.) Nadal 5525, 6. (6.) Alcaraz (oba Šp.) 4648, 7. (7.) Rubljov (Rus.) 3945, 8. (8.) Ruud (Nor.) 3940, 9. (9.) Auger-Aliassime (Kan.) 3820, 10. (10.) Berrettini (It.) 3805, ...73. (72.) Veselý 847, 77. (77.) Lehečka (oba ČR) 801.

Čtyřhra: 1. (1.) Salisbury (Brit.) 7583, 2. (2.) Ram (USA) 7333, 3. (3.) Pavič (Chorv.) 6375, 4. (4.) Mahut (Fr.) 6155, 5. (5.) Mektič (Chorv.) 6120, 6. (7.) Herbert (Fr.) 5350, 7. (9.) Cabal a Farah (oba Kol.) oba 5005, 9. (6.) Zeballos (Arg.) 4870, 10. (8.) Granollers (Šp.) 4758, ...67. (72.) Jebavý (ČR) 1315.

Finanční žebříček roku (v dolarech): 1. Alcaraz 3,724.759, 2. Nadal 3,375.997, 3. Tsitsipas 3,142.635, 4. Fritz (USA) 2,068.406, 5. Zverev 2,038.938, 6. Medveděv 1,983.226, 7. Auger-Aliassime 1,755.277, 8. Hurkacz (Pol.) 1,705.426, 9. Rubljov 1,654.632, 10. Ruud 1,640.019, ...52. Veselý 441.168.