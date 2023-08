Kvitová v Cincinnati postoupila, Plíšková i Lehečka v prvním kole skončili

Cincinnati (USA) - Petra Kvitová postoupila na tenisovém turnaji v Cincinnati do druhého kola. Devátá hráčka světového žebříčku a loňská finalistka dvouhry v Ohiu porazila Rusku Annu Blinkovovou 7:6, 6:0. V úvodním kole naopak neuspěli Jiří Lehečka ani Karolína Plíšková.

Kvitová v prvním vzájemném zápase s Blinkovovou ztratila vedení 5:2, v dvanáctém gamu pak neproměnila dva setboly, ale tie-break vyhrála suverénně 7:2. Druhá sada trvala jen půl hodiny a čtyřiadvacetiletá moskevská rodačka, které na žebříčku patří 37. místo, v ní nezískala ani jednu hru. Příští soupeřkou Kvitové může být krajanka Linda Nosková.

Plíšková po nadějném začátku podlehla Lotyšce Jeleně Ostapenkové 6:1, 3:6, 4:6. Bývalá světová jednička od května vyhrála jen dva zápasy, v prvním kole vypadla i na grandslamech v Paříži a v Londýně.

Lehečka prohrál v úvodním kole s devátým nasazeným Američanem Taylorem Fritzem 6:7, 2:6. V dramatickém tie-breaku první sady nevyužil český daviscupový reprezentant pět setbolů a prohrál ho 14:16. S Fritzem má nyní bilanci 0:3.

Vedle dohrávky přerušeného pondělního zápasu Karolíny Muchové s Beatriz Haddadovou Maiaovou by dnes měly v Ohiu nastoupit ještě Barbora Krejčíková, Marie Bouzková, Nosková a Markéta Vondroušová proti Kateřině Siniakové.

Tenisový turnaj mužů a žen v Cincinnati

(tvrdý povrch, muži dotace 6,6 milionu dolarů / ženy 2,788.468 dolarů):

Muži:

Dvouhra - 1. kolo:

Fritz (9-USA) - Lehečka (ČR) 7:6 (16:14), 6:2, Auger-Aliassime (12-Kan.) - Berrettini (It.) 4:6, 6:2, 6:3, Paul (14-USA) - Kecmanovič (Srb.) 7:5, 7:6 (7:2), Ruusuvuori (Fin.) - Moutet (Fr.) 6:4, 6:2, Jarry (Chile) - Safiullin (Rus.) 4:6, 6:3, 6:3, Lajovič (Srb.) - F. Cerúndolo (Arg.) 6:3, 6:4, Thompson (Austr.) - Isner (USA) 7:6 (7:5), 7:6 (7:2).

Ženy:

Dvouhra - 1. kolo:

Kvitová (9-ČR) - Blinkovová (Rus.) 7:6 (7:2), 6:0, Ostapenková (Lot.) - Plíšková (ČR) 1:6, 6:3, 6:4, Kasatkinová (14-Rus.) - Stearnsová (USA) 6:2, 6:1, V. Williamsová (USA) - V. Kuděrmětovová (16-Rus.) 6:4, 7:5, Paoliniová (It.) - Kosťuková (Ukr.) 6:2, 6:1, Stephensová (USA) - Cocciarettová (It.) 7:5, 6:2, Potapovová (Rus.) - Naefová (Švýc.) 1:6, 6:4, 7:5, Kalininová (Ukr.) - Ču Lin (Čína) 6:3, 7:5, Trevisanová (It.) - Peraová (USA) 3:6, 6:1, 6:2.

Čtyřhra - 1. kolo:

Plíšková, Vekičová (ČR/Chorv.) - Garciaová, Kosťuková (Fr./Ukr.) 6:4, 2:6, 10:8.