Kvitová smetla Sasnovičovou dvakrát 6:2 a je ve Wimbledonu ve 3. kole

Londýn - Tenistka Petra Kvitová porazila ve Wimbledonu Bělorusku Aliaksandru Sasnovičovou dvakrát 6:2 a postoupila hladce do 3. kola. Dvojnásobná vítězka turnaje uspěla za hodinu a 16 minut a vyrovnala na travnatých dvorcích v All England Clubu bilanci z minulého roku. V boji o první grandslamové osmifinále od loňského US Open vyzve přemožitelku Karolíny Plíškové Srbku Nataliju Stevanovičovou, nebo Němku Tamaru Korpatschovou.

Nasazená devítka Kvitová vyhrála sedmý zápas za sebou, před Wimbledonem triumfovala na turnaji v Berlíně. O čtyři roky mladší Sasnovičovou porazila potřetí ze čtyř zápasů a oplatila jí v Londýně vyřazení před pěti lety. V duelu dala pět es a zahrála 25 vítězných míčů.

Třiatřicetiletá Kvitová získala první set v ostrém slunci díky třem brejkům. V úvodu druhé sady sice rodačka z Bílovce přišla o servis, soupeřce to však ihned oplatila. Od stavu 2:2 vyhrála zbývající čtyři hry a využila při servisu Sasnovičové první mečbol.

Ve Wimbledonu dnes bojuje ve 2. kole ještě Jiří Veselý proti Australanovi Christopheru O'Connellovi. O osmifinále se pak utká Markéta Vondroušová s nasazenou dvacítkou Chorvatkou Donnou Vekičovou a Marie Bouzková bude čelit světové pětce Caroline Garciaové z Francie.

Tenisový Wimbledon v Londýně (tráva, dotace 44,7 milionu liber): Muži: Čtyřhra - 1. kolo: Pavlásek, Behar (ČR/Urug.) - Andreozzi, F. Cerúndolo (Arg.) 6:1, 7:6 (7:5). Ženy: Dvouhra - 2. kolo: Kvitová (9-ČR) - Sasnovičová (Běl.) 6:2, 6:2, Keysová (25-USA) - Golubicová (Švýc.) 7:5, 6:3, Kosťuková (Ukr.) - Badosaová (Šp.) 6:2, 1:0 skreč.