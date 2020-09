Kvitová si zvyká na zvláštní grandslam, trne při testech na covid

New York - Česká tenistka Petra Kvitová si postupně zvyká na zvláštní podmínky letošního US Open, i když pro ni nejsou příjemné. Je ale schopná se namotivovat více než při náhradě za turnaj v Cincinnati, která na kurtech ve Flushing Meadows newyorskému grandslamu předcházela. Nepříjemné je pro ni i čekání na výsledky pravidelných testů na koronavirus, protože v případě pozitivního nálezu by pro ni turnaj skončil.

Minulý týden, kdy prohrála hned svůj úvodní zápas s krajankou Marií Bouzkovou, si na liduprázdných kurtech připadala jako na tréninku. "Teď vím, že se koná grandslam a doléhá to na mě. V prvním zápase asi tolik ne, ale dneska jsem nervy cítila. Tak to má být, takže jsem svým způsobem ráda," řekla ve videokonferenci po vítězném zápase druhého kola proti Ukrajince Kateryně Kozlovové.

Ačkoliv na turnaj nesmějí diváci, hlasatel představuje aktérky při příchodu na kurt. "Vlastně nevíme, pro koho to dělají. Trochu mě překvapilo, když jsem musela pinkat míče do prázdných sedaček. Ale nemá cenu to moc řešit," komentovala nezvyklé kulisy Kvitová, která místo do hlediště musí mávat do kamery.

Diváci ji při důležitých zápasech obvykle strhnou, ale na to teď spoléhat nemůže. "Musím se pořád koncentrovat na to, že jsem na kurtu sama se sebou a povzbuzovat se. To je momentálně to nejdůležitější a pořád se to učím. Na druhou stranu to v sobě mám, vždycky jsem na kurtu bojovala, teď to ze sebe musím jen dostávat trochu jinak," popisovala.

Hodně nepříjemné je pro ni čekání na výsledky testů na koronavirus. Doplatil na ně Francouz Benoit Paire, který měl být sedmnáctý nasazený, ale kvůli pozitivnímu testu byl z turnaje těsně před jeho začátkem vyřazen. "Čekání na esemesku je zvláštní. Když už vidíte, jak vám píší a jen čekáte, jestli je tam negativní nebo pozitivní, to je fakt docela nepříjemný. Může se to stát a bylo by to hrozně nepříjemný. Jsem v turnaji a byla by hrozná škoda, kdybych musela skončit kvůli tomu, že jsem pozitivní. To bych byla naštvaná," řekla turnajová šestka.

Třicetiletá tenistka nad tím přemýšlí, ačkoliv je na sebe hodně opatrná. "S nikým se nestýkám, nechodím k nikomu blízko, dezinfikuju si ruce tak stokrát za den. Fakt si dávám bacha," doplnila.