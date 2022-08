Kvitová si ve finále v Cincinnati zahraje o 30. titul

Cincinnati (USA) - Teniska Petra Kvitová si na elitním turnaji v Cincinnati zahraje o jubilejní 30. titul v kariéře. Dvojnásobná wimbledonská šampionka se o druhou letošní trofej po triumfu na trávě v Eastbourne utká ve svém 40. finále na okruhu WTA s vítězkou zápasu mezi Francouzkou Caroline Garciaovou a Běloruskou Arynou Sabalenkovou, jejichž semifinále přerušil ve třetím setu déšť.

Dvaatřicetiletá Kvitová postoupila v Cincinnati do finále při svém zdejším jedenáctém startu v hlavní soutěži přes šampionku z roku 2019 Madison Keysovou. Američanku zdolala 6:7, 6:4, 6:3.

Na turnaji elitní kategorie WTA 1000 čeká českou tenistku dvanácté finále a může získat devátý titul, kterým by se vyrovnala Simoně Halepové. Víc jich mají na kontě jen Serena Williamsová (13) a Viktoria Azarenková (10). Kvitová naposledy svou sbírku rozšířila vloni v únoru v Dauhá.

Díky postupu do finále se Kvitová ve světovém žebříčku vrátí poprvé od poloviny ledna do první dvacítky a bude opět českou jedničkou. Výhra by ji posunula do nejlepší patnáctky.