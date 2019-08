Kvitová si před US Open zahraje nový turnaj v Bronxu

New York - Petra Kvitová absolvuje po nevydařeném vystoupení v Cincinnati generálku na US Open příští týden na novém turnaji v New Yorku. Světová šestka dostala od organizátorů Bronx Open, jež začne v neděli, divokou kartu.

Devětadvacetiletou Kvitovou od května trápilo zranění levé ruky. V úterý v Cincinnati prohrála hned první zápas s Řekyní Marií Sakkariovou, přičemž to byl její teprve druhý start od květnového turnaje v Římě a první od Wimbledonu.

Herní praxi se Kvitová pokusí získat na Bronx Open, jež bude pro tenistky jediným turnajem v týdnu před US Open. Tradiční generálka v New Havenu, kterou v minulosti Kvitová třikrát vyhrála, z kalendáře WTA Tour kvůli absenci hlavního sponzora letos vypadla.

"Naposledy jsem v Bronxu hrála v roce 2009. Kromě toho, že si teď připadám stará, se těším, že se tam příští týden vrátím a trochu si před US Open zahraju," uvedla na twitteru Kvitová, jež před deseti lety startovala v této newyorské čtvrti na turnaji kategorie ITF.

Poslední grandslam sezony US Open začne ve Flushing Meadows 26. srpna.