Miami - Tenistka Petra Kvitová zvládla úvodní zápas na neoblíbeném turnaji v Miami. Letošní finalistka Australian Open a vítězka ze Sydney porazila Marii Sakkariovou z Řecka 6:1, 6:4 a postoupila do třetího kola.

Úspěšně začala hlavní soutěž Karolína Muchová. V prvním kole porazila dvakrát 6:3 po šestém mečbolu Japonku Nao Hibinovou, která se mezi elitu dostala rovněž z kvalifikace. Nyní čeká Muchovou wimbledonská vítězka Němka Angelique Kerberová.

Druhá hráčka žebříčku Kvitová má v Miami šanci stát se poprvé světovou jedničkou, musela by se však probojovat až do finále. Floridské vlhké a dusné podmínky ale české tenistce a jejímu astma dělají problémy.

První vzájemný duel se Sakkariovou nicméně zvládla. Začala náporem a suverénně získala úvodní set. První servis ve druhé sadě si sice prohrála, ale brejk si hned vzala zpátky, vzápětí přidala další a po 70 minutách se radovala z úspěšného vstupu do prestižního turnaje.

Minulý americký podnik v Indian Wells se Kvitové nepovedl a po výborných dvou měsících skončila v kalifornské poušti již po prvním zápase a prohře s domácí veteránkou Venus Williamsovou.

Jméno první soupeřky už zná Karolína Plíšková. Nasazená pětka začne proti Chorvatce Petře Martičové, s níž má sice bilanci 0:3, ale nehrály spolu šest let.

Do hlavní soutěže se nakonec dostala i druhá ze sester Plíškových Kristýna, a to jako náhradnice za Belgičanku Alison Van Uytvanckovou.

Namále měla senzační šampionka z Indian Wells Bianca Andreescuová. Osmnáctiletá Kanaďanka se zkušenou Rumunkou Irinou-Camelií Beguovou prohrávala 4:6 a 1:5, ale odvrátila mečbol a po velkém obratu vybojovala postup. Udržela si tak naději na takzvaný Sunshine double.

Největší pozornost na ženských tenisových turnajích přitahují většinou ze sourozeneckých dvojic Serena a Venus Williamsovy, v Miami jim ale zdatně konkurují sestry Ósakaovy. Aktuální světovou jedničku Naomi na prestižním turnaji poprvé doplňovala její starší a prakticky neznámá sestra Mari, jež dostala volnou kartu od pořadatelů.

Pro japonské sestry představuje start na Miami Open návrat do dětství. Rodačky z Ósaky totiž po přestěhování do USA vyrůstaly jen několik kilometrů od současného dějiště turnaje a trénovaly na dohled Hard Rock Stadium, kam se letos turnaj přestěhoval z Key Biscayne.

Zatímco jednadvacetiletá Naomi je aktuálně hvězdou největší velikosti, její o rok starší sestře patří 338. místo na světovém žebříčku a v Miami si odbyla debut na WTA Tour. V prvním kole se utkala s další držitelkou volné karty Whitney Osuigweovou z USA a prohrála 2:6, 4:6.

"Je to trochu divné, že musím radit své starší sestře, ale když ona dělá hrozné nováčkovské chyby," dělala si ze sestry legraci Naomi, jež vyhrála dva poslední grandslamy US Open a Australian Open. "Třeba včera celý den pršelo, ale ona sem přišla v jedenáct dopoledne a měla hrát až čtvrtý zápas v pořadí. 'Co tu děláš?' ptala jsem se jí. O takových věcech s ní musím mluvit," smála se slavnější Ósakaová.

Ačkoli nyní je Naomi z obou sester jasně lepší, vždy to tak nebylo. "Až někdy do mých patnácti mi dávala pořád kanáry, bylo to děsné. Myslím, že ve vzájemné bilanci má tak o milion výher víc," pokračovala světová jednička v odlehčeném duchu.

Další vzájemný duel v Miami sestry nepřidají. Byly v opačné straně pavouka a teoreticky se mohly střetnou až ve finále. I tak si ale vzájemnou přítomnost užívají. "Je to fajn, protože si můžete poradit, zvlášť když znáte soupeře toho druhého. Je hezké být tu s ní, protože většinou hrajeme jiné turnaje. Já nerada mluvím s mnoha lidmi, ona je v tomhle ohledu příjemnější," dodala plachá tenisová hvězda Naomi Ósakaová, jež do turnaje vstoupí až v druhém kole.

Turnaj mužů a žen v Miami

(tvrdý povrch, muži dotace 9,314.875 dolarů / ženy 9,035.428 dolarů):

Muži:

Dvouhra - 1. kolo:

Hurkacz (Pol.) - Berrettini (It.) 6:4, 6:3, M. Zverev (Něm.) - Kuhn (Šp.) 4:6, 7:5, 2:2, Haase (Niz.) - Lacko (SR) 6:2, 6:4, Thompson (Austr.) - Norrie (Brit.) 4:6, 7:6 (7:5), 6:3, Mayer (Arg.) - M. Ymer (Švéd.) 4:6, 6:3, 6:4, Bublik (Kaz.) - Sandgren (USA) 5:7, 6:4, 7:6 (7:5), Lajovič (Srb.) - Cuevas (Urug.) 6:4, 6:7 (6:8), 6:3, Sonego (It.) - Kližan (SR) 6:4, 6:3, Ivaška (Běl.) - Fabbiano (It.) 6:4, 1:6, 6:3, Džumhur (Bos.) - Eubanks (USA) 1:6, 6:4, 7:6 (7:5), Ramos (Šp.) - Copil (Rum.) 6:4, 6:2, Chardy (Fr.) - Jarry (Chile) 6:7 (1:7), 6:2, 7:6 (7:5), Albot (Mold.) - Ebden (Austr.) 6:0, 3:2 skreč, Tomic (Austr.) - Monteiro (Braz.) 6:4, 6:1, Marterer (Něm.) - Fritz (USA) 6:4, 3:6, 6:3, Auger-Aliassime (Kan.) - Ruud (Nor.) 3:6, 6:1, 6:2, Rubljov (Rus.) - Daniel (Jap.) 3:6, 6:3, 6:4.

Ženy:

Dvouhra - 1. kolo:

Muchová (ČR) - Hibinová (Jap.) 6:3, 6:3, Wang Si-jü (Čína) - Puigová (Portor.) 6:3, 6:1, Jastremská (Ukr.) - Alexandrovová (Rus.) 6:3, 6:2, Parmentierová (Fr.) - Gasparjanová (Rus.) 4:6, 6:1, 7:6 (7:4), Rybáriková (SR) - Vichljancevová (Rus.) 1:6, 7:5, 7:6 (7:4), V. Williamsová (USA) - Jakupovičová (Slovin.) 7:5, 6:3, Riskeová (USA) - Kanepiová (Est.) 6:2, 6:2, Doiová (Jap.) - Wang Sin-jü (Čína) 6:2, 1:6, 6:3, Wickmayerová (Belg.) - Vickeryová (USA) 3:6, 6:3, 6:1, Osuigweová (USA) - M. Ósakaová (Jap.) 6:2, 6:4, Townsendová (USA) - Larssonová (Švéd.) 6:1, 6:2, Martičová (Chorv.) - Čang Šuaj (Čína) 6:2, 6:1, Gauffová - McNallyová (obě USA) 3:6, 6:3, 6:4, Tomljanovicová (Austr.) - Friedsamová (Něm.) 4:6, 6:3, 6:0, Cornetová (Fr.) - Lapková (Běl.) 7:5, 6:7 (7:9), 6:1, Wang Ja-fan (Čína) - Mladenovicová (Fr.) 6:3, 6:3, Kužmová (SR) - Gavrilovová (Austr.) 6:4, 6:2, Petersonová (Švéd.) - Siegemundová (Něm.) 6:1, 5:7, 7:5, Andreescuová (Kan.) - Beguová (Rum.) 4:6, 7:6 (7:2), 6:2.

2. kolo:

Kvitová (3-ČR) - Sakkariová (Řec.) 6:1, 6:4.