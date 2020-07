Kvitová si obnovila zranění a proti Slovensku nenastoupí

Bratislava - Dvojnásobná vítězka Wimbledonu Petra Kvitová si obnovila zranění levého předloktí a nezúčastní se o víkendu bratislavského utkání fedcupových týmů Česka a Slovenska v rámci Poháru přátelství. Kapitán Petr Pála místo světové tenisové dvanáctky narychlo povolal Miriam Kolodziejovou, která doplní Markétu Vondroušovou a Terezu Martincovou.

V rámci projektu obou tenisových svazů Spolu pro budoucnost se budou hrát v sobotu a v neděli v Praze, v Říčanech a v Bratislavě zápasy od výběrů do 14 let až po daviscupové a fedcupové týmy. Losování pořadí jednotlivých duelů je na pořadu v pátek.

Kvitová měla být hvězdou klání na tvrdém povrchu v bratislavském Národním tenisovém centru, ale nedokončila tam kvůli bolesti dnešní trénink. "Je mi to moc líto, na zápasy za Česko v Bratislavě jsem se těšila, ale v úterý jsem si v Prostějově na antuce obnovila zranění levé ruky, která se už zdála v pořádku. Bohužel nebyla a potvrdilo se, že hra na antuce pro mě nyní není ideální," uvedla Kvitová v tiskové zprávě.

Třicetiletá hráčka si poprvé obnovila problém s předloktím po koronavirové pauze v tréninku. Koncem května ještě ovládla turnaj O pohár prezidenta ČTS na tvrdém povrchu a pak si dala pauzu. Znovu hrála dvouhru nyní v úterý na antuce v rámci Tipsport Elite Trophy a v Prostějově prohrála s Vondroušovou. "V Bratislavě se zúčastním jako host losování a pak pojedu do Česka řešit, co s rukou dál," pronesla Kvitová.

Pála sháněl narychlo náhradu. Většina dalších českých hvězd většinu času trénuje na antuce a naděje jako Linda Fruhvirtová jsou v sestavách ostatních výběrů. "Nechtěl jsem rozbít tým do 23 let, protože bych spustil domino, které by mohlo pomíchat a oslabit další reprezentační výběry. Rychle jsem se domluvil s Miriam Kolodziejovou, dříve juniorskou reprezentantkou, která se vrací po zranění," uvedl Pála.

Slovenskou fedcupovou sestavu tvoří Viktoria Kužmová, Anna Karolína Schmiedlová, Rebecca Šramková a Katarína Kužmová.