Kvitová se ve 2. kole US Open utká s Kristýnou Plíškovou

New York - Na český souboj dojde ve druhém kole grandslamového US Open. V New Yorku se střetnou turnajová desítka Petra Kvitová a úspěšná kvalifikantka Kristýna Plíšková. Se soutěží se poprvé ve Flushing Meadows v 1. kole rozloučila Karolína Muchová. Karolína Plíšková si poradila s domácí Catherine McNallyovou 6:3 a 6:4. Znovu po třech letech postoupila v New Yorku do druhého kola Kateřina Siniaková, která vyhrála nad Anastasijí Sevastovovou z Lotyšska 7:6 a 6:3.

Dvojnásobná vítězka Wimbledonu Kvitová potřebovala v prvním kole jen hodinu a minutu, aby porazila Slovinku Polonu Hercogovou 6:1 a 6:2. Kristýna Plíšková se zdržela na kurtu jen o čtyři minuty déle a za pomoci třinácti es zdolala Danku Koviničovou z Černé Hory 6:4 a 6:3.

Kvitová byla v utkání efektivní, Využila všechny čtyři brejkboly a o svůj servis ani jednou nepřišla. "Byl to z mé strany velmi solidní zápas. Užívala jsem si to. S Polonou už jsme párkrát hrály a čekala jsem těžký zápas, ale od prvních míčů jsem byla soustředěná a hrála dobře," řekla.

Plíšková zvládla minulý týden tři zápasy kvalifikace. "Hrála jsem kvaldu po delší době a jsem ráda, že jsem splnila povinnost," komentoval svůj postup. Zatímco v kvalifikaci na sobě cítila tlak, proti Koviničové hrála uvolněněji. "Tři dny jsem si odpočinula, šla do zápas svěží a myslím, že to byl můj nejlepší zápas tady," uvedla Kristýna Píšková, aktuálně 115. hráčka světa.

Turnajová dvaadvacítka Muchová prohrála se Sarou Sorribesovou 2:6 a 6:7. Ve druhém setu měla Češka šanci, vedla 5:3, ale sadu ztratila v tie-breaku poměrem 3:7. Španělka se výborně pohybovala, bránila a svěřenkyně Davida Kotyzy udělala 48 nevynucených chyb.

"Jsem smutná, že musím odjet," řekla Muchová novinářům s tím, že ji podobně jako v Cincinnati trápil břišní sval. "Na tréninku už jsem to cítila minimálně, ale zápasový nasazení je jiný. Moje hra je o servisu a jak to začne bolet, tak na to hodně myslím a hraje se mi s tím blbě," řekla Muchová, která hrála US Open počtvrté a předtím došla dvakrát do třetího a loni do čtvrtého kola.

Karolína Plíšková získala bez větších problémů první set a ve druhém vedla nad 130. hráčkou světa, která dostala do hlavní soutěže divokou kartu, už 3:0. Devatenáctiletá Američanka začala hrát odvážněji, Plíšková naopak chybovala a nechala soupeřku srovnat na 3:3. V koncovce ale Češka znovu vzala Američance servis a při svém podání duel ukončila dvěma esy.

"Začala jsem výborně, pak jsem trošku ztratila koncentraci, dělala lehké chyby a udělala z toho trošku drama. Ona se zlepšila, ukázala, že má ze čtyřhry dobrý return. Moc mi nešel servis, chybělo mi časování. Za jeho pomoci bych to měla snadnější, ale na returnu a odzadu to bylo solidní," řekla na kurtu Plíšková, která dala osm es a udělala i šest dvojchyb.

Další soupeřkou české jedničky bude Amanda Anisimová z USA (75. WTA), které ve třech vzájemných zápasech nepovolila ani set. Letos ji zdolala nedávno v Montrealu.

Siniaková šla v prvním setu čtyřikrát do brejku a pokaždé vzápětí přišla o podání, dvakrát z toho set nedopodávala. V tie-breaku uspěla poměrem 8:6. Druhý set rozhodl jediný brejk, který Češka získala v šesté hře, a utkání podobně jako Plíšková ukončila esem.

"Mám radost, že jsem to vybojovala. Nebyla jsem úplně solidní ve svých úderech. Nemohla jsem s ní hrát dlouhé výměny, protože ona v nich má přehled a dělá si s míčem, co chce. Nebylo to nic jednoduchého, protože to teď na těch kurtech a s těmi míčky úplně necítím," řekla.

Ve druhém kole US Open byla Siniaková naposledy v roce 2018. Tehdy se dostala ještě o kolo dále a vyrovnat své maximum v turnaji se pokusí v utkání s Marií Sakkariovou z Řecka. "Zápasy s ní jsou vždy dlouhé, těžké a vyrovnané," řekla SIniaková, která vede vzájemnou bilanci 2:1.

Zverev myslí v New Yorku na titul, uspěly i Bartyová a Bencicová

Olympijští vítězové z Tokia Němec Alexander Zverev a Švýcarka Belinda Bencicová vyhráli své zápasy prvního kola US Open. Po roční pauze se na závěrečný grandslam sezony vrátila vítězně i světová jednička Ashleigh Bartyová z Austrálie.

Čtvrtý nasazený Zverev navázal na výhry z Tokia a v Cincinnati a Američana Sama Querreyho porazil 6:4, 7:5 a 6:2. Připsal si už dvanáctý vyhraný zápas v řadě.

"Doufám, že za dva týdny budu mít sérii osmnácti vyhraných zápasů," řekl sebevědomě Zverev, že by se rád na US Open dočkal prvního grandslamového titulu. Znamenalo by to, že překazí světové jedničce Novaku Djokovičovi ze Srbska útok na kalendářní Grand Slam. "Novak může psát historii, ale my mladí mu stojíme v cestě a jsem na tu výzvu připraven."

Už loni málem Zverev US Open vyhrál. Ve finále s Rakušanem Dominikem Thiemem byl dva míče od výhry, ale čtyřhodinovou bitvu nakonec prohrál. "Pořád to mám v paměti, bohužel to nevyšlo. Jsem moc rád zpět a je skvělé, že jsou tady fanoušci, kteří mi loni chyběli."

Bencicová, která ve finále olympiády porazila Markétu Vondroušovou, porazila v prvním kole Arantxu Rusovou z Nizozemska dvakrát 6:4. Semifinalistce US Open z roku 2019 Benciové se díky zlatu z Tokia hraje lépe. "Jsem uvolněná a cítím se moc dobře," pochvalovala si.

Návrat na US Open zvládla Bartyová. Australanka loni nepřijela kvůli koronaviru a nyní zdolala Rusku Věru Zvonarevovou 6:1 a 7:6. "Byla jsem zklamaná, že jsem loni nemohla přijet. Je skvělé být zpět a hrát před fanoušky, kteří jsou úžasní," řekla Bartyová na kurtu.

Tenisový grandslamový turnaj US Open. v New Yorku

(tvrdý povrch, dotace 57,5 milionu dolarů)

Muži:

Dvouhra - 1. kolo:

Escobedo (USA) - Cuevas (Urug.) 6:1, 6:3, 6:1, McDonald (USA) - Goffin (27-Belg.) 6:2, 7:5, 6:3, A. Zverev (4-Něm.) - Querrey (USA) 6:4, 7:5, 6:2, Hurkacz (10-Pol.) - Gerasimov (Běl.) 6:3, 6:4, 6:3, Karacev (21-Rus.) - Munar (Šp.) 7:5, 1:6, 6:3, 6:2, Opelka (22-USA) - Kwon Sun-u (Korea) 7:6 (7:3), 6:4, 6:4, Harris (JAR) - Chačanov (25-Rus.) 6:4, 1:6, 4:6, 6:3, 6:2, Nišikori (Jap.) - Caruso (It.) 6:1, 6:1, 5:7, 6:3, Musetti (It.) - Nava (USA) 6:7 (5:7), 6:4, 6:1, 6:3, Kudla (USA) - Djere (Srb.) 6:4, 3:6, 7:5, 7:6 (7:4), Bublik (31-Kaz.) - Hanfmann (Něm.) 6:0, 4:6, 6:2, 6:1, Ramos (Šp.) - Pouille (Fr.) 6:1, 5:7, 5:7, 7:5, 6:4, Basilašvili (Gruz.) - Korda (USA) 6:2, 2:1 skreč.

Ženy:

Dvouhra - 1. kolo:

Karolína Plíšková (4-ČR) - McNallyová (USA) 6:3, 6:4, Sakkariová (17-Řec.) - Kosťuková (Ukr.) 6:4, 6:3, Martičová (30-Chorv.) - Galfiová (Maď.) 6:3, 6:2, Čang Šuaj (Čína) - Baptisteová (USA) 6:3, 6:4, Tomljanovicová (Austr.) - Volynetsová (USA) 6:3, 6:1, Siniaková (ČR) - Sevastovová (Lot.) 7:6 (8:6), 6:3, Bencicová (11-Švýc.) - Rusová (Niz.) 6:4, 6:4, Badosaová (24-Šp.) - Van Uytvancková (Belg.) 6:4, 6:3, Trevisanová (It.) - Vandewegheová (USA) 6:1, 7:5, Anisimovová (USA) - Dijasová (Kaz.) 7:5, 6:2, Bartyová (1-Austr.) - Zvonarevová (Rus.) 6:1, 7:6 (9:7), Gračovová (Rus.) - Parrizasová (Šp.) 5:7, 6:0, 6:2, Raducanuová (Brit.) - Vögeleová (Švýc.) 6:2, 6:3, Ferrová (Fr.) - Hibinová (Jap.) 6:1, 6:4, Tausonová (Dán.) - Burelová (Fr.) 7:5, 6:0.