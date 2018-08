New York - Tenistka Petra Kvitová zahájí US Open coby pátá nasazená utkáním s Yaninou Wickmayerovou z Belgie, turnajovou osmičku Karolínu Plíškovou čeká v 1. kole Zarina Dijasová z Kazachstánu. Barbora Strýcová, která je v New Yorku nasazena jako číslo 23, bude znát soupeřku až po skončení kvalifikace. Jediný český tenista v hlavní soutěži Jiří Veselý se v 1. kole utká s francouzským držitelem divoké karty Corentinem Moutetem.

Kristýnu Plíškovou prověří v 1. kole ve formě hrající Kiki Bertensová z Nizozemska, která vyhrála nedávný turnaj v Cincinnati. Nasazené soupeřky čekají i Markétu Vondroušovou, která bude hrát s jednadvacítkou Mihaelou Buzarnescuovou z Rumunska, Kateřina Siniaková se utká s osmadvacítkou Anett Kontaveitovou z Estonka. Lucie Šafářová si zahraje s Chorvatkou Petrou Martičovou.

Američanka Sloane Stephensová vykročí za obhajobou titulu proti Rusce Jevgeniji Rodinové. Světová jednička Simona Halepová vstoupí do turnaje duelem s Kaiou Kanepiovou z Estonska a ve čtvrtfinále by Rumunka mohla narazit na Karolínu Plíškovou. Kvitová se ve stejné fázi může utkat se světovou dvojkou Caroline Wozniackou, Dánku na úvod čeká Australanka Samantha Stosurová.

Serena Williamsová, která byla nasazena jako číslo 17, zahájí boj o další titul z US Open proti Magdě Linetteové z Polska. S Halepovou by se mohla utkat ve 4. kole. O kolo dřív může dojít s sesterské bitvě s šestnáctou nasazenou Venus.

Ve dvouhře mužů zahájí světová jednička a obhájce titulu Rafael Nadal soutěž proti krajanovi Davidu Ferrerovi. Druhému nasazenému Rogeru Federerovi los přidělil pro 1. kolo Japonce Jošihita Nišioku a už ve čtvrtfinále může dojít na jeho duel s rozjetým Srbem Novakem Djokovičem, s nímž v neděli prohrál ve finále v Cincinnati.

Trojka Juan Martín del Potro, newyorský šampion z roku 2009, začne duelem s kvalifikantem. Ve třetím kole ale může narazit na vítěze z roku 2012 Andyho Murrayho. Čtvrtý nasazený Alexander Zverev si také počká na hráče z kvalifikace, ve druhém kole by se mohl utkat s Veselým.

Los mužské dvouhry tenisového US Open:

Nadal (1-Šp.) - Ferrer (Šp.),

Pospisil (Kan.) - Lacko (SR),

Müller (Luc.) - hráč z kvalifikace,

Ramos (Šp.) - Chačanov (27-Rus.),

Sock (18-USA) - Andreozzi (Arg.),

Bedene (Slovin.) - Basilašvili (Gruz.),

hráč z kvalifikace - Pella (Arg.),

Lorenzi (It.) - Edmund (16-Brit.),

Thiem (9-Rak.) - Bašič (Bosna),

Istomin (Uzb.) - Johnson (USA),

M. Zverev (Něm.) - Fritz (USA),

Kubler (Austr.) - Bautista (19-Šp.),

Shapovalov (28-Kan.) - hráč z kvalifikace,

Querrey (USA) - Seppi (It.),

Chardy (Fr.) - Rubljov (Rus.),

R. Harrison (USA) - Anderson (5-JAR),

Del Potro (3-Arg.) - hráč z kvalifikace,

Kudla (USA) - Berrettini (It.),

Murray (Brit.) - Duckworth (Austr.),

F. López (Šp.) - Verdasco (31-Šp.),

Čorič (20-Chorv.) - Mayer (Něm.),

Carballés (Šp.) - hráč z kvalifikace,

Medveděv - Donskoj (oba Rus.),

hráč z kvalifikace - Tsitsipas (15-Řec.),

Isner (11-USA) - Klahn (USA),

Jarry (Chile) - Gojowczyk (Něm.),

Norrie (Brit.) - Thompson (Austr.),

Lajovič (Srb.) - Džumhur (24-Bosna),

Raonic (25-Kan.) - Donaldson (USA),

hráč z kvalifikace - Simon (Fr.),

hráč z kvalifikace - hráč z kvalifikace,

Wawrinka (Švýc.) - Dimitrov (8-Bulh.),

Čilič (7-Chorv.) - Copil (Rum.),

Cuevas (Urug.) - hráč z kvalifikace,

De Minaur (Austr.) - Daniel (Jap.),

Tiafoe (USA) - Mannarino (29-Fr.),

Cecchinato (22-It.) - Benneteau (Fr.),

Smyczek (USA) - Struff (Něm.),

McDonald (USA) - Haase (Niz.),

hráč z kvalifikace - Goffin (10-Belg.),

Schwartzman (13-Arg.) - Delbonis (Arg.),

García-López - Munar (oba Šp.),

hráč z kvalifikace - Monfils (Fr.),

Marterer (Něm.) - Nišikori (21-Jap.),

Krajinovič (32-Srb.) - Ebden (Austr.),

Hanfmann - Kohlschreiber (oba Něm.),

VESELÝ (ČR) - Moutet (Fr.),

hráč z kvalifikace - A. Zverev (4-Něm.),

Djokovič (6-Srb.) - Fucsovics (Maď.),

Troicki (Srb.) - Sandgren (USA),

Djere (Srb.) - Mayer (Arg.),

Sugita (Jap.) - Gasquet (26-Fr.),

Pouille (17-Fr.) - hráč z kvalifikace,

Baghdatis (Kypr) - Južnyj (Rus.),

J. Sousa (Portug.) - hráč z kvalifikace,

Džazírí (Tun.) - Carreňo (12-Šp.),

Fognini (14-It.) - Mmoh (USA),

Brooksby (USA) - Millman (Austr.),

Kukuškin (Kaz.) - Rubin (USA),

Berankis (Lit.) - Čong Hjon (23-Korea),

Kyrgios (30-Austr.) - Albot (Mold.),

Bhambri (Indie) - Herbert (Fr.),

Paire (Fr.) - hráč z kvalifikace,

Nišioka (Jap.) - Federer (2-Švýc.).

Los ženské dvouhry tenisového US Open: Halepová (1-Rum.) - Kanepiová (Est.), hráčka z kvalifikace - Jakupovičová (Slovin.), Kingová (USA) - Vichljancevová (Rus.). Petersonová (Švéd.) - Pavljučenkovová (27-Rus.), S. Williamsová (17-USA) - Linetteová (Pol.), Dolehideová (USA) - Witthöftová (Něm.), Giorgiová (It.) - Osuigweová (USA), Kuzněcovová (Rus.) - V. Williamsová (16-USA), Muguruzaová (12-Šp.) - Čang Šuaj (Čína), hráčka z kvalifikace - Jastremská (Ukr.), Martičová (Chorv.) - ŠAFÁŘOVÁ (ČR), hráčka z kvalifikace - Bartyová (18-Austr.), Sakkariová (32-Řec.) - Muhammadová (USA), Kumkhumová (Thaj.) - Keninová (USA), hráčka z kvalifikace - Bogdanová (Rum.), Dijasová (Kaz.) - KAROLÍNA PLÍŠKOVÁ (8-ČR), Stephensová (3-USA) - Rodinová (Rus.), hráčka z kvalifikace - hráčka z kvalifikace, Azarenková (Běl.) - Kužmová (SR), Sorribesová (Šp.) - Gavrilovová (25-Austr.), STRÝCOVÁ (23-ČR) - hráčka z kvalifikace, Kozlovová (Ukr.) - Arruabarrenaová (Šp.), Lapková (Běl.) - Bondarenková (Ukr.), Naraová (Jap.) - Mertensová (15-Belg.), Görgesová (9-Něm.) - hráčka z kvalifikace, hráčka z kvalifikace - Makarovová (Rus.), Hercogová (Slovin.) - Liuová (USA), Vekičová (Chorv.) - Sevastova (19-Lot.), Rybáriková (31-SR) - Wang Čchiang (Čína), Bradyová (USA) - Beguová (Rum.), A. Radwaňská (Pol.) - Mariaová (Něm.), Vickeryová (USA) - Svitolinová (7-USA), Garciaová (6-Fr.) - Kontaová (Brit.), Puigová (Portor.) - Vögeleová (Švýc.), Mladenovicová (Fr.) - Zidanšeková (Slovin.), hráčka z kvalifikace - Suárezová (30-Šp.), Šarapovová (22-Rus.) - hráčka z kvalifikace, Cirsteaová (Rum.) - Riskeová (USA), Townsendová - Anisimovová (obě USA), Petkovicová (Něm.) - Ostapenková (10-Lot.), Keysová (14-USA) - Parmentierová (Fr.), Putincevová (Kaz.) - Peraová (USA), Bacsinszká (Švýc.) - Kruničová (Srb.), Flipkensová (Belg.) - Vandewegheová (24-USA), Cibulková (29-SR) - hráčka z kvalifikace, Alexandrovová (Rus.) - Sie Šu-wej (Tchaj-wan), Cornetová (Fr.) - Larssonová (Švéd.), Gasparjanová (Rus.) - Kerberová (4-Něm.), KVITOVÁ (5-ČR) - Wickmayerová (Belg.), Wang Ja-fan (Čína) - Schmiedlová (SR), hráčka z kvalifikace - Blinkovová (Rus.), Collinsová (USA) - Sabalenková (26-Běl.), Ósakaová (20-Jap.) - Siegemundová (Něm.), Niculescuová (Rum.) - hráčka z kvalifikace, Sasnovičová (Běl.) - Bencicová (Švýc.), Babosová (Maď.) - Kasatkinová (11-Rus.), Bertensová (13-Niz.) - KRISTÝNA PLÍŠKOVÁ (ČR), hráčka z kvalifikace - McHaleová (USA), Tanová (Fr.) - hráčka z kvalifikace, VONDROUŠOVÁ (ČR) - Buzarnescuová (21-Rum.), Kontaveitová (28-Est.) - SINIAKOVÁ (ČR), Cabreraová - Tomljanovicová (obě Austr.), Van Uytvancková (Belg.) - Curenková (Ukr.), Stosurová (Austr.) - Wozniacká (2-Dán.).