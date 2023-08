Kvitová se utká ve 2. kole US Open s Wozniackou

Tenisový turnaj US Open - 1. kolo, 28. srpna 2023, New York. Petra Kvitová z ČR se raduje z vítězství.

Tenisový turnaj US Open - 1. kolo, 28. srpna 2023, New York. Petra Kvitová z ČR se raduje z vítězství. ČTK/AP/Frank Franklin II

New York - Tenistka Petra Kvitová zabojuje v noci na čtvrtek o postup do 3. kola grandslamového US Open proti Caroline Wozniacké z Dánska na hlavním kurtu Arthura Ashe. Duel dvojnásobné wimbledonské vítězky s bývalou světovou jedničkou, která se vrátila po mateřské přestávce, se uskuteční jako poslední v pořadí. Do akce půjdou během dnešního programu ve dvouhře také turnajová desítka Karolína Muchová, Jakub Menšík a Jiří Veselý.

Třiatřicetiletá Kvitová se s Wozniackou utká popatnácté v kariéře, zatím s ní má bilanci osmi výher a šesti porážek. Tenistka z Fulneku, která plní v New Yorku roli nasazené jedenáctky, vyřadila v prvním kole Španělku Cristinu Bucsaovou. Wozniacká si poradila s Ruskou Taťjanou Prozorovovou. Obě hráčky se naposledy střetly před pěti lety na Turnaji mistryň, tehdy vyhrála Wozniacká 7:5, 3:6, 6:2.

Finalistka letošního Roland Garros Muchová vyzve Polku Magdalenu Frechovou na kurtu číslo 11. Utkání se uskuteční jako druhé v pořadí, stejně jako zápas Veselého s Argentincem Franciscem Cerúndolem na "dvanáctce".

Sedmnáctiletý Menšík se zabojuje o další vylepšení grandslamového maxima proti Francouzi Titouanu Droguetovi na kurtu číslo 13. Oba hráči, kteří prošli do hlavní soutěže z kvalifikace, přijdou na řadu jako poslední v pořadí.

Středeční program tenisového US Open (začátky v 17:00 SELČ):

Kurt Arthura Ashe (18:00): M. Andrejevová (Rus.) - Gauffová (6-USA), Zapata (Šp) - Djokovič (2-Srb.), 01:00 Ofner (Rak.) - Tiafoe (10-USA), Kvitová (11-ČR) - Wozniacká (Dán.).

Kurt Louise Armstronga: Mertensová (32-Belg.) - Collinsová (USA), Šwiateková (1-Pol.) - Savilleová (Austr.), Thiem (Rak.) - Shelton (USA), 01:00 Rybakinová (4-Kaz.) - Tomljanovicová (Austr.), Varillas (Peru) - Fritz (9-USA).

Grandstand: Tsitsipas (7-Řec.) - Stricker (Švýc.), Azarenková (18-Běl.) - Ču Lin (Čína), Pegulaová, Gauffová (3-USA) - Gleasonová, Mandliková (USA), Ruud (5-Nor.) - Čang Č'-čen (Čína).

Kurt č. 11: 2. zápas Muchová (10-ČR) - Frechová (Pol.).

Kurt č. 12: 2. zápas Veselý (ČR) - F. Cerúndolo (20-Arg.).

Kurt č. 13: 4. zápas Droguet (Fr.) - Menšík (ČR).