Kvitová se rozloučila s Wimbledonem už v 1. kole, Veselý postoupil

Londýn - enistka Petra Kvitová vypadla ve Wimbledonu hned v prvním kole. Dvojnásobná šampionka z londýnské trávy dnes podlehla 3:6 a 4:6 Sloane Stephensové z USA. Do druhého kola naopak prošel Jiří Veselý. Jediný český muž v hlavní soutěži porazil Němce Yannicka Hanfmanna 6:1, 7:5, 7:6. Úvodní zápas nezvládl finalista antukového Roland Garros Stefanos Tsitsipas z Řecka. Třetí nasazený hráč prohrál s Američanem Francesem Tiafoem 4:6, 4:6 a 3:6.

Vítězka z All England Clubu z let 2011 a 2014 Kvitová neuspěla v prvním kole počtvrté. Úvodní zápas na oblíbené trávě v minulosti nezvládla také v letech 2008, 2009 a před třemi lety.

Svěřenkyni Jiřího Vaňka se letos na grandslamech nedaří. Na Australian Open dohrála ve 2. kole. Z antukového Roland Garros odstoupila před utkáním druhého kola kvůli natrženému vazu v kotníku, který otestovala minulý týden v Německu, kde postoupila do semifinále.

Do druhého kola naopak prošel Jiří Veselý. Jediný český muž v hlavní soutěži porazil Němce Yannicka Hanfmanna 6:1, 7:5, 7:6 a na londýnské trávě přešel první kolo i posedmé v kariéře. Do hry by se dnes měla dostat také Marie Bouzková v duelu s Ruskou Věrou Zvonarevovou.

První postupující se letos stala Běloruska Aryna Sabalenková. Turnajová dvojka pod zataženou střechou dvorce číslo jedna porazila Rumunku Monicu Niculescuovou 6:1 a 6:4.

První hrací den londýnského grandslamu komplikovalo počasí. Vedle jedničky se hrálo jen na centrkurtu, na venkovních dvorcích All England Clubu se kvůli dešti začalo se zpožděním čtyř a půl hodiny a organizátoři část programu zrušili, což se týkalo i dvou Češek. Až v úterý se dostanou do akce turnajová osmička Karolína Plíšková se semifinalistkou nedávného Roland Garros Slovinkou Tamarou Zidanšekovou a Tereza Martincová s osmadvacítkou Alison Riskeovou z USA.

Centrkurt otevřel výhrou obhájce titulu a vítěz French Open Novak Djokovič. Srb sice ztratil s domácím Jackem Draperem první set 4:6, ale další získal poměrně hladce 6:1, 6:2 a 6:2. Neuspěl naopak jeho finálový soupeř z antukového Roland Garros Stefanos Tsitsipas. Řecký tenista a třetí nasazený hráč londýnského grandslamu prohrál s Američanem Francesem Tiafoem 4:6, 4:6 a 3:6.

Loni se Wimbledon kvůli koronaviru nekonal. I letošní ročník je poznamenán hygienickými opatřeními, tenisté bydlí v "bublině" v hotelu místo tradičních pronájmů domů v okolí areálu. Diváků budou pořadatelé pouštět polovinu kapacity a jen obě finále mají mít plná hlediště.

Turnaj Wimbledon v Londýně (tráva, dotace 35 milionů liber): Muži: Dvouhra - 1. kolo: Veselý (ČR) - Hanfmann (Něm.) 6:1, 7:5, 7:6 (7:5), Djokovič (1-Srb.) - Draper (Brit.) 4:6, 6:1, 6:2, 6:2, Tiafoe (USA) - Tsitsipas (3-Řec.) 6:4, 6:4, 6:3. Ženy: Dvouhra - 1. kolo: Stephensová (USA) - Kvitová (10-ČR) 6:3, 6:4, Sabalenková (2-Běl.) - Niculescuová (Rum.) 6:1, 6:4, Keninová (4-USA) - Wang Sin-jü (Čína) 6:4, 6:2, Muguruzaová (11-Šp.) - Ferrová (Fr.) 6:0, 6:1, Keysová (23-USA) - Swanová (Brit.) 6:3, 6:4, Alexandrovová (32-Rus.) - Siegemundová (Něm.) 6:1, 6:3, Davisová (USA) - Burrageová (Brit.) 6:2, 6:1, Pattinamaová Kerkhoveová (Niz.) - Kuzněcovová (Rus.) 6:3, 6:3, Osoriová (Kol.) - Kalinská (Rus.) 1:6, 6:0, 6:4, Boulterová (Brit.) - Laová (USA) 6:7 (6:8), 6:3, 6:4, Collinsová (USA) - Hercogová (Slovin.) 4:6, 6:3, 6:2.