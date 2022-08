Kvitová se před US Open nenervuje, zasnoubení ve Wimbledonu ji překvapilo

New York - Českou tenisovou jedničku Petru Kvitovou povzbudila před startem US Open finálová účast na generálce v Cincinnati, do posledního grandslamu sezony jde ale bez výrazného očekávání. Dvaatřicetiletou rodačku z Bílovce přibrzdil během léta zánět v zápěstí, v tuto chvíli se nicméně cítí být v pořádku. Utkání dnešního 1. kola s Ruskou Erikou Andrejevovou by měla sehrát i se zásnubním prstýnkem od trenéra a přítele Jiřího Vaňka.

"Cítím se lépe a bez stresu. Nemám potřebu něco překotně dohánět v tréninku. Nemyslím na nějaký brutální úspěch na grandslamu. Uvnitř jsem tak nějak v klidu," řekla Kvitová novinářům před startem turnaje ve Flushing Meadows.

V úvodu roku se Kvitové příliš nedařilo, ale v létě sezonu úspěšně restartovala. Po přechodu na travnatý povrch triumfovala na turnaji v Eastbourne, a ač ji následně z Wimbledonu vyřadila ve třetím kole světová čtyřka Paula Badosaová, z posledních patnácti zápasů má bilanci 12:3.

"I po Wimbledonu jsem měla fajn pocit, protože jsem těsně prohrála s dobrou hráčkou. Bohužel se sezonou tak nějak potácím kvůli zranění ruky. Bolest mě nenechává naplno trénovat," přiznala Kvitová určité limity.

Kvůli zánětu v zápěstí vynechala také červencový turnaj WTA v Praze. "Měla jsem asi čtrnáct dní úplně volno i bez fyzické přípravy. Pak se na ruku soustředil pan profesor Kolář, ke kterému jsem obden chodila. Musela jsem vynechat turnaj v Praze, protože jsem nemohla vůbec podávat. Vydržela jsem hrát nejvýš třicet minut od základní čáry. Bolest však postupně mizela a teď se cítím docela dobře," uvedla.

Stoupající formu potvrdila v Cincinnati. Postupně tam vyřadila Švýcarku Jill Teichamannovou, Rumunku Soranu Cirsteaovou, Tunisanku Uns Džábirovou, Australanku Ajlu Tomljanovicovou a Američanku Madison Keysovou. Až ve finále nestačila na Caroline Garciaovou. "Hrála jsem dobře a strašně bojovala. Zápas s Keysovou byl podle mě parádní. U sítě jsem se jí pak omlouvala za vyřazení s tím, že hrála skvěle. A ona se začala smát," řekla Kvitová, která se vyšvihla na 21. místo žebříčku WTA.

Vrátila se i k letošnímu Wimbledonu, kde byla pozvaná na oslavy ke stoletému výročí centrkurtu. "Bylo to moc hezké. Netušila jsem, jak velká událost se chystá. Dostala jsem mail, že se bude slavit 100 let centrkurtu. Manažer Marijn Bal původně říkal, že jde o 15 až 20 minut, uděláme fotku a půjdeme pryč. Pak ale přišel a povídá: 'Přiletěl i Roger (Federer)!' Překvapilo mě, jak obrovská akce z toho vznikla. Tak dvakrát třikrát jsem se rozbrečela," přiznala s úsměvem Kvitová.

Dvojnásobná wimbledonská vítězka se navíc v Londýně dočkala další životní chvíle. Trenér a přítel Jiří Vaněk ji tam požádal o ruku. "Překvapilo mě to, ale s odpovědí jsem se nerozmýšlela," uvedla dvaatřicetiletá tenistka. "Jirka vybral kouzelné místo. Prstýnek nosím, dokonce s ním hraju. Chtěli bychom do roka i svatbu, jen zatím nevíme kdy. Sezona je plná, ale snad jako každá holka se těším, že si obléknu svatební šaty," dodala Kvitová.