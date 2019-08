Kvitová se odhlásila z turnaje v Bronxu, Berdych nastoupí ve Winston-Salemu

New York - Tenistka Petra Kvitová se kvůli bolesti v problémovém levém předloktí odhlásila z turnaje v newyorském Bronxu, kde měla na divokou kartu absolvovat generálku na US Open. Devětadvacetiletá česká hráčka má potíže se svou dominantní rukou již od května a přišla kvůli nim mimo jiné o grandslamové Roland Garros.

Světová šestka Kvitová od květnového turnaje v Římě absolvovala jen svůj oblíbený Wimbledon a tento týden se představila na turnaji v Cincinnati. Ve svém prvním duelu v Ohiu vypadla s Řekyní Marií Sakkariovou a rozhodla se přijmout divokou kartu na nový turnaj v New Yorku, jenž nahradil dosavadní generálku na US Open v New Havenu.

Nakonec však Kvitová v Bronxu startovat nebude. "Bohužel, Petra se musela odhlásit kvůli zranění předloktí, jež jí působilo bolest během včerejšího tréninku v Cincinnati. Zůstává pozitivní (jako vždycky) a doufá, že bude připravena na US Open," napsala dnes na twitteru mediální manažerka dvojnásobné wimbledonské vítězky Katie Spellmanová.

Závěrečný grandslam sezony začne ve Flushing Meadows v pondělí 26. srpna.

Berdych se vrátí na kurty v neděli ve Winston-Salemu

Tomáš Berdych v neděli ve Winston-Salemu absolvuje další pokus o návrat na kurty po vleklých problémech se zády. Kvůli nim předčasně ukončil poslední dvě sezony a letos od března absolvoval jediný zápas ve Wimbledonu. Dlouholetý člen elitní desítky světového žebříčku je nyní na 103. místě.

Třiatřicetiletý Berdych přijal do Winston-Salemu divokou kartu a absolvuje turnaj, který je generálkou na US Open. Poslední letošní grandslam začne o týden později. Vítěz třinácti podniků na okruhu ATP v úvodním kole narazí na Itala Andrease Seppiho.

Ve Winston-Salemu v Severní Karolíně startoval Berdych pouze jednou před sedmi lety a tehdy prošel do finále. Letos měl slibný začátek sezony, začal bojem o titul v Dauhá, v Montpellier byl v semifinále, ale pak už se mu nedařilo. Od března návrat na okruh odkládal, na wimbledonské trávě neuhrál proti Američanovi Tayloru Fritzovi ani set.

Se Seppim má bilanci osmi výher a dvou porážek, neprohrál s ním jedenáct let. Ve Winston-Salemu bude nasazenou jedničkou Francouz Benoit Paire, další test operované kyčle tam ve dvouhře absolvuje bývalá světová jednička Brit Andy Murray.