Kvitová se obává, že světová tenisová sezona už letos nezačne

Praha - Dvojnásobná vítězka Wimbledonu Petra Kvitová si myslí, že se letos už mezinárodní tenisová sezona nerozběhne. Podobně jako Brit Andy Murray poukázala na globální aspekt bílého sportu a problém s cestováním kvůli současné pandemii nového typu koronaviru. O turnaje ale přijít nemusí a představit by se mohla na sérii akcí Českého tenisového svazu, z nichž první je podle informací ČTK připraven od 26. května pod názvem O pohár prezidenta ČTS v areálu Sparty Praha.

"Nemyslím si, že letos tenisová sezona začne," řekla ČTK aktuální světová dvanáctka Kvitová. "Tenis je hrozně globální a bojím se, že celý svět by musel být v pořádku, aby se mohlo cestovat. Všechno, aby tenis mohl zase být. A myslím, že se to letos asi nestihne, že se všechno posune a bude to až příští rok," uvedla.

Profesionální tenisová sezona byla kvůli šíření nemoci covid-19 jako většina sportovního dění zastavena začátkem března. Turnaje včetně Wimbledonu jsou zatím zrušené do poloviny července, ale hrát se nebude ani srpnový prestižní turnaj žen v Montrealu. Pořadatelé ale doufají v konání grandslamového US Open v New Yorku a po něm je v plánu hrát přeložené antukové Roland Garros v Paříži.

Podobně jako Kvitová se vyjádřil nedávno někdejší první hráč světa Andy Murray. Brit sice neřekl, že se tenis letos nerozběhne, ale zastává názor, že bude jedním z posledních sportů, které se po zklidnění koronavirové krize vrátí k soutěžím. Problémem je fakt, že se na turnaje sjíždějí hráči s jejich doprovodem i rozhodčí z celého světa.

Kvitová v současnosti trénuje na kurtu dvakrát týdně. "Aby mě nebolela ruka a zvykla jsem si. Jak ale není motivace a vidina turnajů, tak mě to tolik nebaví. Je to pro mě složitější," přiznala vítězka Turnaje mistryň z roku 2011. Každý den doma cvičí a běhá podle plánu kondičního trenéra. "Všechno dělám poctivě," uvedla.

Hrát turnaj by znovu mohla v nové sérii tenisového svazu. Ten první je vypsaný pro osm žen na betonu. "Bude dobré mít zase nějaký adrenalin a být s lidmi okolo. Pokud se nestane něco mimořádného, tak si ráda zahraju," řekla Kvitová.

Český tenisový svaz plánuje turnaje bez diváků po uvolnění sportovních akcí, což bude v omezeném počtu osob nově možné od 25. května. Po zahajovací akci na Spartě mají přijít na řadu týmová soutěž i série turnajů O trofej solidarity a naděje ČTS, které se mají uskutečnit v různých tenisových areálech v Čechách a na Moravě.