Kvitová se do čtvrtfinále US Open nedostala, nestačila na Pegulaovou

Česká tenistka Petra Kvitová (vpravo) gratuluje domácí Jessice Pegulaové k postupu do čtvrtfinále US Open v New Yorku, 5. září 2022.

Česká tenistka Petra Kvitová (vpravo) gratuluje domácí Jessice Pegulaové k postupu do čtvrtfinále US Open v New Yorku, 5. září 2022. ČTK/AP/Julia Nikhinson

New York - Tenistka Petra Kvitová se do čtvrtfinále US Open neprobojovala. Česká jednička a jednadvacátá hráčka světa prohrála na hlavním kurtu Arthura Ashe v New Yorku s domácí Američankou Jessicou Pegulaovou 3:6 a 2:6. Světová osmička Pegulaová narazí ve čtvrtfinále buď na Polku Igu Šwiatekovou, nebo Němku Jule Niemeierovou.

Dvaatřicetiletá Kvitová vyřadila na cestě do osmifinále Rusku Eriku Andrejevovou, Ukrajinku Anhelinu Kalininovou a Španělku Garbiňe Muguruzaovou. Proti Pegulaové ale nenavázala na předchozí dvě výhry bez ztráty setu. Doplatila na slabší servis, který šestkrát ztratila. Skončila tak ve stejné fázi jako předloni, mezi osm nejlepších se na grandslamu v New Yorku dostala pouze v letech 2015 a 2017.

"Dneska to byl její den, hrála fakt dobře. Mně přišlo, že nemám moc co hrát. To se mi příliš nestává. Její údery byly ale strašně dlouhé a nedalo se z toho moc zahrát. Nedala mi míč zadarmo a bylo to těžké. I když jsem měla určité šance, které bych mohla zvládnout, dala mi na brejkboly vždy dobré servisy. Zahrála prostě velmi dobře," řekla českým novinářům Kvitová.

O postup do čtvrtfinále ještě dnes zabojuje Karolína Plíšková. Třicetiletá rodačka z Loun vyzve bývalou světovou jedničku Bělorusku Viktorii Azarenkovou.

Úvod utkání Kvitové s Pegulaovou narušil dvakrát déšť. Organizátoři sice zatáhli nad stadionem Arthura Ashe střechu, přesto byl duel kvůli vysoušení kurtu na hodinu přerušen.

Nedávná finalistka turnaje v Cincinnati Kvitová se nemohla opřít o podání. Poté, co jej ztratila v prvním setu třikrát, přišla po devětatřiceti minutách i o celý set.

Ani ve druhé sadě se projev české tenistky nezlepšil. V úvodu sice získala brejk a vedení 2:0, od té chvíle ale prohrála všech šest her za sebou. Nepovedený zápas zakončila po hodině a třinácti minutách dalším ztraceným podáním. Celkem Kvitová doplatila také na pět dvojchyb a 24 nevynucených chyb.

"Celkově na to budu vzpomínat v dobrém. I díky Cincinnati, kde jsem porazila hráčku z top 10, to bylo jedno z dobrých období v sezoně. Třeba zápas s Muguruzaovou byl hodně psychicky i fyzicky náročný, ale byl skvělý. Mohu si odsud vzít hodně pozitivního," dodala Kvitová.

Rubljov porazil na US Open Norrieho a je ve čtvrtfinále

Ruský tenista a jedenáctý hráč světa Andrej Rubljov si zahraje na US Open potřetí v kariéře čtvrtfinále. Sedmého nasazeného Brita Camerona Norrieho porazil třikrát 6:4. Čtyřiadvacetiletý rodák z Moskvy nyní narazí buď na grandslamového rekordmana Španěla Rafaela Nadala, nebo domácího Američana Francese Tiafoea.

Rubljov si proti Norriemu připsal ve třetím vzájemném zápase druhé vítězství. Ztratil jen jedinkrát servis a o tři roky staršího soupeře vyřadil po dvou hodinách a šesti minutách. Pomohl si 11 esy.

Olympijský vítěz ze smíšené čtyřhry v Tokiu postoupil do čtvrtfinále grandslamu pošesté v kariéře. Mezi čtyři nejlepší se ale dosud nedostal.

Tenisový turnaj US Open v New Yorku (tvrdý povrch, dotace 60 milionů dolarů): Muži: Dvouhra - 4. kolo: Rubljov (9-Rus.) - Norrie (7-Brit.) 6:4, 6:4, 6:4. Ženy: Dvouhra - 4. kolo: Pegulaová (8-USA) - Kvitová (21-ČR) 6:3, 6:2. Junioři: Dvouhra - 1. kolo: Bartoň (ČR) - Williams (USA) 2:6, 6:4, 6:3.