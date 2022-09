Kvitová s Plíškovou se po obratech probojovaly do osmifinále US Open

Česká tenistka Petra Kvitová ve 3. kole US Open v New Yorku, 3. září 2022.

Česká tenistka Petra Kvitová ve 3. kole US Open v New Yorku, 3. září 2022. ČTK/AP/Eduardo Munoz Alvarez

New York - Tenistky Petra Kvitová a Karolína Plíšková se po úspěšných obratech probojovaly do osmifinále US Open. Dvaatřicetiletá Kvitová odvrátila proti Španělce Garbiňe Muguruzaové dva mečboly, sama proměnila v super tie-breaku čtvrtý a zvítězila 5:7, 6:3, 7:6. O dva roky mladší Plíšková zvrátila nepříznivý vývoj proti Švýcarce Belindě Bencicové, kterou zdolala 5:7, 6:4, 6:3.

Dvojnásobná wimbledonská vítězka Kvitová se utká o třetí účast ve čtvrtfinále US Open v kariéře s domácí Jessicou Pegulaovou. Osmadvacetiletá Američanka porazila Číňanku Jüan Jüe 6:2, 6:7, 6:0. Plíškovou, jež obhajuje účast mezi nejlepší osmičkou, čeká Běloruska Victoria Azarenková. Trojnásobná finalistka turnaje vyřadila Chorvatku Petru Martičovou 6:3, 6:0.

Dvaatřicetiletá Kvitová porazila Muguruzaovou pošesté za sebou. Rodačka z Bílovce si připsala patnácté vítězství z posledních 18 zápasů a do osmifinále US Open se dostala po dvou letech. V utkání, které trvalo dvě hodiny a 41 minut, zahrála 42 vítězných míčů a kompenzovala tím 12 dvojchyb.

"Byl to velmi těžký zápas. Nečekala jsem to tak náročné. Garbiňe zahrála skvěle. Takhle jsem ji neviděla hrát už hodně dlouho, zejména ve vzájemných zápasech. Velmi dobře podávala a bojovala. Stejně jako já. Kvůli výpadku ve třetím setu jsem musela hodně bojovat, abych zvítězila. Čelila jsem mečbolům při podání a tie-break byl noční můrou. Jsem ráda, že to nějak dopadlo, a cítím velkou úlevu," uvedla na tiskové konferenci Kvitová.

Dvojnásobná wimbledonská šampionka Kvitová zahájila duel s Muguruzaovou lépe a v šesté hře získala brejk. Ten ale vzápětí nepotvrdila a brzy přišla o servis ještě jednou. I kvůli pěti dvojchybám první sadu za 45 minut ztratila.

Jednadvacátá hráčka světa opustila na chvíli kurt a ve druhém setu ukořistila opět v šesté hře soupeřčin servis. Při podání byla stoprocentní a zisk sady zakončila esem, kterých měla na kontě deset.

V rozhodujícím setu Kvitová šestou hru při vlastním servisu ztratila a Muguruzaová vedla i 5:2. Utkání ale nedopodávala a za stavu 6:5 nevyužila při servisu Kvitové dva mečboly. Dramatický duel vyvrcholil ve zkrácené hře, v níž se nedařilo ukončit zápas pro změnu české tenistce. Teprve při čtvrtém mečbolu Kvitové poslala Španělka míč do sítě a bývalá světová dvojka mohla slavit.

Bývalá světová jednička Plíšková zdolala Bencicovou poprvé v kariéře. Oplatila ji tři roky starou porážku z turnaje v Indian Wells.

Obě hráčky si v úvodu vzaly dvakrát servis, poté ale zpřesnily a dovedly první set do koncovky. V jedenácté hře přišla rodačka z Loun o podání potřetí a Švýcarka set dopodávala.

Ve druhé sadě se olympijská šampionka z Tokia ujala vedení 2:0. Plíšková ale brzy srovnala a tentokrát závěr zvládla lépe. Za stavu 5:4 získala brejk a s ním i celý set.

Ani v rozhodujícím dějství nebyly obě hráčky na servisu stoprocentní. Rozhodnutí přišlo v osmém gamu, kdy Bencicová ztratila podání potřetí za sebou a Plíšková utkání dotáhla k vítězství.

"Ten zápas měl všechno. Začaly jsem ve dne a končily pod světly. Soupeřka zahrála občas výborně, někdy chybovala. Bylo to z obou stran hodně nahoru dolu," řekla Plíšková.

"První set jsem hrála pomaleji a zbytečně čekala na chyby. Poté jsem do toho začala víc chodit a vyplatilo se. Ve třetím setu mi moc nešel servis, ale nějak jsem to uklohnila. Bylo to vybojované, nebylo to úplně nádherné a pocit není nijak neskutečný, ale je to vítězství proti výborné hráčce. Jsem spokojená," doplnila Plíšková.

Lucie Hradecká s Lindou Noskovou v deblu na vítězství z úvodního kola nad sestrami Venus a Serenou Williamsovými nenavázaly. S chilsko-slovinským párem Alexa Guarachiová, Andreja Klepačová prohrály 6:7, 7:5, 3:6 a vypadly ve 2. kole.

Sedmatřicetiletá Hradecká později dohrála i ve smíšené čtyřhře. S Polákem Lukaszem Kubotem podlehli chorvatsko-japonskému páru Franco Škugor, Ena Šibaharaová 3:6, 4:6.

Nadal s Alcarazem postoupili do osmifinále, dál jde i Šwiateková

Španělé Rafael Nadal a Carlos Alcaraz pokračují na US Open bez výrazného zaváhání. Zatímco vítěz rekordních 22 grandslamových titulů Nadal porazil na cestě do osmifinále Francouze Richarda Gasqueta jasně 6:0, 6:1, 7:5, jeho o sedmnáct let mladší krajan Alcaraz vyřadil Jensona Brooksbyho třikrát 6:3 a neztratil letos na betonových dvorcích v New Yorku ani set.

Mezi ženami jde dál světová jednička Iga Šwiateková, jež si poradila s Američankou Lauren Davisovou 6:3, 6:4. Postupem mezi šestnáct nejlepších hráček vyrovnala na US Open loňské maximum.

"V utkání se mi nedařilo najít správný rytmus. Lauren hrála velmi chytře. Chci si však užít každý zápas, i když nehraju ideálně. Snažím se do toho jít a najít řešení v každé situaci," řekla v rozhovoru na kurtu Šwiateková.

Šestatřicetiletý Nadal, který může získat po Australian Open a Roland Garros třetí grandslamový titul v sezoně vyhrál nad svým vrstevníkem Gasquetem i 18. vzájemný zápas. Zatímco v úvodních kolech ztratil rodák z Mallorcy první set, nyní v něm nadělil svému soupeři kanára. Francouz zahrál nejlepší úsek ve třetí sadě, kdy prolomil Nadalův servis, sám o něj však přišel dvakrát.

"Tohle byl zatím můj nejlepší zápas na turnaji. Zlepšil jsem řadu věcí a zvedl úroveň hry. Za to jsem hodně rád," uvedl Nadal. V další fázi narazí na domácího Francese Tiafoea.

Devatenáctiletý Alcaraz předvedl proti Brooksbymu 43 vítězných míčů. Domácí Američan jich uhrál deset. Čtvrtý hráč světa ukázal herní pohodu ve třetím setu, kdy sice po dvou ztracených servisech prohrával 0:3, šesti gamy za sebou ale dotáhl utkání do vítězného konce. "Hrál jsem velmi dobře. Věděl jsem, že to bude těžký zápas, ale s výkony jsem hodně spokojený," řekl Alcaraz.

Talentovaný Španěl má šanci stát se po turnaji světovou jedničkou. Na grandslamech skončil zatím nejlépe ve čtvrtfinále - tento rok na Roland Garros a vloni právě na US Open. Příště vyzve Chorvata Marina Čiliče.

Tenisový turnaj US Open v New Yorku

(tvrdý povrch, dotace 60 milionů dolarů):

Muži:

Dvouhra - 3. kolo:

Nadal (2-Šp.) - Gasquet (Fr.) 6:0, 6:1, 7:5, Alcaraz (3-Šp.) - Brooksby (USA) 6:3, 6:3, 6:3, Norrie (7-Brit.) - Rune (28-Dán.) 7:5, 6:4, 6:1, Rubljov (9-Rus.) - Shapovalov (19-Kan.) 6:4, 2:6, 6:7 (3:7), 6:4, 7:6 (10:7), Sinner (11-It.) - Nakashima (USA) 3:6, 6:4, 6:1, 6:2, Čilič (15-Chorv.) - Evans (20-Brit.) 7:6 (13:11), 6:7 (3:7), 6:2, 7:5, Tiafoe (22-USA) - Schwartzman (14-Arg.) 7:6 (9:7), 6:4, 6:4, Ivaška (Běl.) - Musetti (26-It.) 6:4, 3:6, 6:2, 6:3,

Ženy:

Dvouhra - 3. kolo:

Kvitová (21-ČR) - Muguruzaová (9-Šp.) 5:7, 6:3, 7:6 (12:10), Karolína Plíšková (22-ČR) - Bencicová (13-Švýc.) 5:7, 6:4, 6:3, Šwiateková (1-Pol.) - Davisová (USA) 6:3, 6:4, Sabalenková (6-Běl.) - Burelová (Fr.) 6:0, 6:2, Pegulaová (8-USA) - Jüan Jüe (Čína) 6:2, 6:7 (6:8), 6:0, Collinsová (19-USA) - Cornetová (Fr.) 6:4, 7:6 (11:9), Azarenková (26-Běl.) - Martičová (Chorv.) 6:3, 6:0, Niemeierová (Něm.) - Čeng Čchin-wen (Čína) 6:4, 7:6 (7:5).

Čtyřhra - 2. kolo:

Guarachiová, Klepačová (13-Chile/Slovin.) - Hradecká, Nosková (ČR) 7:6 (7:3), 5:7, 6:3.

Smíšená čtyřhra - 2. kolo:

Škugor, Šibaharaová (Chorv./Jap.) - Kubot, Hradecká (Pol./ČR) 6:3, 6:4.