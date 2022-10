Kvitová: Rybakinová postoupila zaslouženě, Pohár B.J. Kingové hrát nebudu

Ostrava - Tenistka Petra Kvitová vynechá start na listopadovém Poháru Billie Jean Kingové. Dvacátá hráčka světa to řekla po dnešní čtvrtfinálové porážce na ostravském turnaji Agel Open s Jelenou Rybakinovou z Kazachstánu. Dvojnásobná wimbledonská vítězka podlehla letošní šampionce londýnského grandslamu 6:7, 4:6 a neobhájila ve slezské metropoli loňskou účast v semifinále. Kvitová ukončí sezonu v příštích týdnech na turnajích v San Diegu a Guadalajaře.

"Pohár Billie Jean Kingové hrát nebudu," řekla Kvitová na tiskové konferenci. "Velké dilema to upřímně nebylo, protože je to ještě za dlouho. Tím, že končím po Mexiku, tak program není úplně dobrý, abych ještě hrála týmovou soutěž. Navíc jsem nemocná a kdo ví, co mě bude zítra bolet. Chtěla bych si spíše odpočinout a připravit na další sezonu," doplnila dvaatřicetiletá tenistka.

Kvůli zdravotním potížím se přihlásila do ostravského turnaje na poslední chvíli, od organizátorů obdržela divokou kartu. Navzdory přetrvávajícímu nachlazení vyřadila Američanku Bernardu Peraovou a světovou čtyřku Španělku Paulu Badosaovou. Proti Rybakinové ale neměla ani jeden brejk a po více než dvou hodinách hry prohrála.

"Nebylo mi úplně hej, ale nebyla jsem na tom úplně nejhůř. Po dvou těžkých zápasech mi samozřejmě chyběly síly, ale na druhou stranu jsem se tam snažila nechat vše. To se i stalo. Byl to hrozně těžký zápas. Jelena výborně podávala, dala spoustu es a nedarovala mi nic zadarmo. Obecně to byl velmi kvalitní duel. Ona ale hrála líp a zasloužila si vyhrát," uznala Kvitová.

Rybakinová si pomohla 11 esy, Kvitová jich nasbírala pět. "Čekala jsem, že jí to přestane chodit, ale nedočkala jsem se," řekla s úsměvem bývalá světová dvojka. "Je to psychicky náročné přecházet ze strany na stranu a čekat, že zase dostanete eso. Občas jsem to vyšmátla, a když jsme hrály zezadu, bylo to velice vyrovnané. Mohlo to jít na každou stranu. Když ale potřebovala, dala dobrý servis a to rozhodlo. Měla víc brejkbolů (10), jeden proměnila a to rozhodlo," uvedla Kvitová.

Letošní vítězku Wimbledonu označila za důstojnou nástupkyni. "Umím si představit, že tak, jak hrála dnes, hrála i finále Wimbledonu. Věřím, že délka jejích úderů, rychlost a placatost na té trávě fungovaly. A pak ten servis, který je na trávě a v hale hodně nechytatelný. Chápu, že to vyhrála," řekla.

Přestože ještě není úplně fit, chystá si sezonu prodloužit na turnajích v San Diegu a Guadalajaře. Věří, že ji výsledek z Ostravy povzbudí. "Bude to daleko, venku a bude tam horko. Zatím si ještě nedovedu představit, jak to bude po halovém turnaji a takhle dlouhé cestě vypadat, ale rozhodla jsem se to ještě zkusit. V Mexiku jsem nikdy nehrála, tak aspoň uvidím něco nového," uvedla Kvitová.

"Závěr sezony je vždy obecně náročnější psychicky i fyzicky. Do toho ještě teď ta nemoc a karta tady. Bylo to ale fajn. Jsem ráda, že jsem si tu mohla zahrát a představit se fanouškům, kteří byli skvělí. Takové tam mít nebudu. Mrzí mě, že jsem to tu nedotáhla," dodala Kvitová.