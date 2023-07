Kvitová recept na úspěch ve Wimbledonu nemá, povzbudil ji ale triumf v Berlíně

Londýn - Tenistka Petra Kvitová je před startem Wimbledonu opatrná. V minulosti na místní trávě dvakrát vyhrála, ale recept na úspěch v All England Clubu nezná. Do pozice spolufavoritky se nasazená devítka nestaví, věří ale, že jí nedávný triumf na turnaji v Berlíně dodá sebevědomí. Novinářům řekla, že se během uplynulého týdne léčila z nachlazení a před úterním duelem 1. kola s Italkou Jasmine Paoliniovou čeká stejně jako vloni náročnou bitvu.

"Wimbledon je vždy těžký, ať už v dobrém nebo zlém. Zažila jsem tady nejhezčí chvíle tenisové kariéry, ale i ty nejhorší. Vždy je tu mix emocí, které je těžké zvládat. V hlavě toho mám spoustu, takže se snažím spíše odreagovat, nemyslet na různé tlaky a užívat si tenis," uvedla Kvitová.

Týden starý triumf v Berlíně ji povzbudil. Turnaj vyhrála i přesto, že byla v závěru nachlazená. "Už před druhým zápasem v sobotu na mě sedla teplota a nevěděla jsem, zda do něj nastoupím. Nějak jsem to zvládla, ale věděla jsem, že další den musím na finále, což bylo těžké," líčila. I proto se tento týden odhlásila z turnaje v Eastbourne, kde by obhajovala loňský titul. "Sice teď ještě trochu smrkám, ale už je to lepší než v Berlíně. Ještě mám do prvního zápasu chvíli čas, tak snad to bude dobré," uvedla.

Kvitová letos vyhrála dva turnaje, před German Open uspěla v dubnu v Miami. Naposledy vyhrála dvě trofeje v jedné sezoně před čtyřmi lety. "Beru to tak, že mám letos hodně nad plán," podotkla Kvitová. "Když jsem vyhrála Miami, měla jsem splněno. Teď už mám trofeje dvě, což je super. Berlín byl také těžký a silně obsazený turnaj. Dodal mi ale další chuť do tenisu a víru, že mohu hrát s dobrými hráčkami, které to na trávě umí," řekla světová devítka.

Před Wimbledonem se vítězka turnaje z let 2011 a 2014 jako spolufavoritka necítí. Největší šance mají podle ní obhájkyně titulu Jelena Rybakinová z Kazachstánu a vítězka Australian Open Běloruska Aryna Sabalenková.

"Vím, že Jelena teď měla nějaké zdravotní problémy. Skrečovala v Paříži, v Berlíně prohrála a z Eastbourne se odhlásila. Je to ale grandslam a to, že tu vloni vyhrála, jí dodá sebedůvěru. Také Aryna tu může hrát dobře. Má dobrý servis, hraje rychle a i ji bych řadila mezi favoritky. A Petra Kvitová? Ta nikdy nic neví, takže si musíte počkat," pronesla s úsměvem česká tenistka.

Nejvýše nasazená česká hráčka na turnaji vidí rozdíly i v místní trávě, která je hustší a pomalejší než v Berlíně. "Prostě je taková wimbledonská. Ale doufám, že mi poslední titul dá zdravé sebevědomí, že jsem zase dokázala hrát na trávě dobře. Nebylo to jen bum bum a odjezd v prvním kole," řekla Kvitová, která vloni v Londýně vypadla ve 3. kole se Španělkou Paulou Badosaovou.

Ačkoliv Wimbledon dvakrát ovládla, recept na úspěch nezná. "Kdybych ho věděla, tak bych se ho dávno držela," podotkla a poukázala i na to, že od posledního triumfu uteklo devět let. "Je to už nějaký čas, takže je to těžší. Zase jsem ale ráda, že jsem to zvládla dvakrát, a ne jen jednou. I díky tomu jsme si druhý titul o to víc užila. Každý rok je však jiný a je hrozně těžké si vzpomínat, co tehdy platilo. Tenis se posunul a vše se mění," uvedla.

Stejně jako vloni narazí v 1. kole na Italku Paoliniovou. Kvitová před rokem vyhrála po obratu 2:6, 6:4, 6:2. "Moc si z toho nepamatuju. Snad jen, že to byl boj. Vím, že se docela dobře hýbala a nečekala jsem, že bude hrát na trávě tak dobře. To utkání ale bude zase o mně. Klasika," prohlásila Kvitová

Zatímco na předchozím grandslamu Roland Garros ji limitovala bolavá noha, nyní je v pořádku. "Už před Paříží jsem chodila hodně na lasery, ozářky a další věci. Akorát jsem nemohla moc trénovat, takže jsem tam jela na blind, a tak to i dopadlo," vzpomínala. "Pak jsem začala konečně trénovat a hráli jsme na betonu. Tam se to zlepšilo a uvidíme, jak to půjde. Může se (zranění) ozvat kdykoliv a je to docela nevyzpytatelné. Starám se o tu patu každý den a doufám, že to co nejdéle vydrží," přála si.

V Londýně si s týmem pronajala domeček v obvodu Southfields. Na místě ji podpoří i bratr s rodinou. "Jsme všichni dohromady. Jsem za to ráda, je to taková odreagovačka," řekla.

Vloni se Kvitová ve Wimbledonu také zasnoubila s trenérem Jiřím Vaňkem a později doplnila, že by po roce měla přijít i svatba. K ní ale nyní vítězka 31 titulů na okruhu WTA nic neprozradila. "To byste chtěli vědět, že? Ale já nic neřeknu. Je to tajemství," dodala pobaveně Kvitová.