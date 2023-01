Kvitová prošla do čtvrtfinále, vypadli Krejčíková, Bouzková a Lehečka

Adelaide/Auckland/Hobart - Tenistka Petra Kvitová postoupila po skreči Číňanky Čeng Čchin-wen do čtvrtfinále turnaje v Adelaide. Dvaatřicetiletá rodačka z Bílovce vyhrála první set 7:6 a soupeřka poté duel ze zdravotních důvodů vzdala. Dvojnásobná wimbledonská vítězka vyzve v další fázi světovou osmičku Rusku Darju Kasatkinovou, která porazila jinou českou zástupkyni Barboru Krejčíkovou 6:2, 7:5.

Šestnáctá hráčka světa Kvitová potvrdila výborný vstup do sezony. Vítězka 29 turnajů WTA neztratila v dosavadních čtyřech zápasech ani set. Proti Čeng Čchin-wen přišla v první sadě dvakrát o servis, za stavu 4:5 a 5:6 však nedovolila soupeřce dopodávat.

Ve zkrácené hře prohrávala Kvitová 3:6, pěti vyhranými míčky za sebou ale otočila set ve svůj prospěch. Čeng Čchin-wen si následně povolala na kurt fyzioterapeutku a po krátké konzultaci duel vzdala.

Sedmadvacetiletá Krejčíková, která v úvodu turnaje vyřadila Američanku Amandu Riskeovou-Amritrajavou, přišla v prvním setu s Kasatkinovou třikrát o servis a Ruska se ujala po 33 minutách vedení.

Ve druhém setu si obě hráčky držely podání až do dramatické koncovky. V ní Krejčíková čelila za stavu 5:6 třem mečbolům. Rodačce z Brna se sice podařilo dva z nich odvrátit, ten poslední už ale Kasatkinová využila.

Do akce z českých tenistek půjde dnes ještě Kateřina Siniaková, která narazí na nasazenou čtyřku Caroline Garciaovou z Francie.

Bouzková prohrála v Hobartu s Blinkovovou a do čtvrtfinále nepostoupila

Marie Bouzková prohrála ve druhém kole na turnaji v Hobartu s Ruskou Annou Blinkovovou 5:7, 4:6 a do čtvrtfinále se neprobojovala. Čtyřiadvacetiletá rodačka z Prahy, která plnila v generálce na Australian Open roli nasazené jedničky, přišla šestkrát o servis a utkání ztratila za hodinu a 41 minut.

Šestadvacátá hráčka světa Bouzková přitom rozehrála utkání dobře. Dvakrát soupeřce prolomila podání a za stavu 5:3 servírovala na zisk prvního setu. Poté ale Češka prohrála čtyři hry za sebou a o úvodní sadu přišla.

Také ve druhém setu se čtvrtfinalistka loňského Wimbledonu nemohla příliš opřít o podání. Dvakrát sice dokázala na jeho ztrátu odpovědět, za stavu 4:4 ale přišla o servis znovu a Blinkovová už duel dovedla k vítězství.

Lehečka si čtvrtfinále v Aucklandu nezahraje, prohrál s Norriem

Český tenista Jiří Lehečka si v Aucklandu čtvrtfinále nezahraje. Ve druhém kole prohrál 4:6, 7:6 a 3:6 s turnajovou dvojkou Cameronem Norriem z Velké Británie.

Lehečka přitom zápas rozehrál dobře a v prvním setu vedl 4:2, dvanáctý hráč světa Norrie ale skóre čtyřmi gamy za sebou otočil. Druhou sadu pro sebe jednadvacetiletý Čech získal poměrem 7:4 v tie-breaku.

Rozhodující set ale Lehečkovi, který si účast v hlavní soutěži vybojoval v kvalifikaci, nevyšel a na třetí čtvrtfinálovou účast na okruhu ATP nedosáhl. Rychle prohrával 0:3 a Norrie už výhodu udržel.

"Ve druhém setu jsem nějaké příležitosti měl, ale soupeř byl v klíčových okamžicích lepší. Proto jsem chtěl do třetí sady vlétnout a to se povedlo," citovala agentura AP Norrieho, který si v roce 2019 zahrál v Aucklandu o titul.

Zápas byl také třikrát přerušen kvůli dešti a nakonec se dohrával v hale. "Jsem rád, že to mám za sebou. Kvůli přestávkám bylo těžké se soustředit a člověk navíc také musel myslet na to, jestli mu to náhodou na čáře neuklouzne," přidal Norrie.

Výsledky tenisových turnajů

(řazeno podle výše dotace)

Turnaj mužů a žen v Adelaide

(tvrdý povrch, dotace muži 642.735 dolarů / ženy 780.637 dolarů):

Muži:

Dvouhra - 2. kolo:

Kwon Sun-u (Korea) - Carreňo (2-Šp.) 3:6, 6:4, 6:4, Chačanov (3-Rus.) - Hüsler (Švýc.) 6:4, 6:4, Bautista (4-Šp.) - Haase (Niz.) 6:3, 3:6, 6:3, Davidovich (7-Šp.) - Millman (Austr.) 6:3, 6:3, Draper (Brit.) - Paul (8-USA) 6:4, 6:4, M. Ymer (Švéd.) - McDonald (USA) 3:6, 7:6 (7:2), 6:3.

Ženy:

Dvouhra - 2. kolo:

Kvitová (ČR) - Čeng Čchin-wen (Čína) 7:6 (8:6) skreč, Kasatkinová (5-Rus.) - Krejčíková (ČR) 6:2, 7:5, Kuděrmětovová (6-Rus.) - Alexandrovová (Rus.) bez boje, Bencicová (8-Švýc.) - Kalinská (Rus.) 6:3, 6:3, Collinsová (10-USA) - Teichmannová (Švýc.) 6:3, 7:6 (8:2), Haddadová Maiaová (Braz.) - Anisimovová (USA) 6:4, 7:5.

Turnaj mužů v Aucklandu

(tvrdý povrch, dotace 713.495 dolarů):

Dvouhra - 2. kolo:

Norrie (2-Brit.) - Lehečka (ČR) 6:4, 6:7 (4:7), 6:3, Brooksby (USA) - Schwartzman (3-Arg.) 6:1 skreč, Giron - Wolf (oba USA) 6:4, 6:4, Gasquet (Fr.) - Sousa (Portug.) 7:6 (7:2), 6:2.

Turnaj žen v Hobartu

(tvrdý povrch, dotace 259.303 dolarů):

Dvouhra - 2. kolo:

Blinkovová (Rus.) - Bouzková (ČR) 7:5, 6:4, Kalininová (5-Ukr.) - Mariaová (Něm.) 4:6, 6:3, 6:3, Peraová (6-USA) - Siegemundová (Něm.) 6:4, 6:7 (3:7), 6:4, Cocciarettová - Paoliniová (obě It.) 6:2, 6:1, Davisová (USA) - Bonaventureová (Belg.) 7:6 (7:1), 6:3, Keninová (USA) - Zanevská (Belg.) 6:2, 6:3.