Kvitová prohrála ve 3. kole US Open se Sakkariovou

Česká tenistka Petra Kvitová ve 3. kole US Open.

Česká tenistka Petra Kvitová ve 3. kole US Open. ČTK/AP/John Minchillo

New York - Tenistka Petra Kvitová se rozloučila s grandslamovým US Open ve třetím kole. Turnajová desítka dnes v New Yorku nestačila na sedmnáctou nasazenou Marii Sakkariovou a s řeckou hráčkou prohrála na kurtu Arthura Ashe 4:6 a 3:6.

Napodobit Barboru Krejčíkovou postupem do osmifinále ještě zkusí Karolína Plíšková. Čtvrtá nasazená bude hrát s Ajlou Tomljanovicovou z Austrálie.

Kvitová začala čistou hrou s esem na závěr a zdálo se, že by mohla navázat na předchozí dva zápasy, v kterých neztratila servis. Za stavu 1:2 si po prohozu připravila dva brejkboly, ale ani jednou se při nich netrefila do returnu a víc šancí už od Sakkariové nedostala.

Hned v zápětí česká tenistka po chybách o servis přišla, což výborně hrající Řekyni k zisku první sady stačilo. Kvitová se dál prala s returnem kvalitně podávající soupeřky a ve druhém setu přišla o vlastní servis dvakrát. Zápas ukončila chybou z forhendu a dvojchybou.

Ani v New Yorku se Kvitové nepovedlo vylepšit letošní grandslamovou bilanci. Ani na jednom z turnajů velké čtyřky se nedostala do osmifinále stejně jako před třemi lety.

Grandslamový turnaj US Open v New Yorku

(tvrdý povrch, dotace 57,5 milionu dolarů):

Ženy:

Dvouhra - 3. kolo:

Sakkariová (17-Řec.) - Kvitová (10-ČR) 6:4, 6:3, Andreescuová (6-Kan.) - Minnenová (Belg.) 6:1, 6:2, Bencicová (11-Švýc.) - Pegualová (23-USA) 6:2, 6:4.