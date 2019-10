Kvitová prohrála v Pekingu bitvu s jedničkou Bartyovou

Peking/Tokio - Tenistka Petra Kvitová prohrála ve čtvrtfinále turnaje v Pekingu po velkém boji se světovou jedničkou Ashleigh Bartyovou. Česká hráčka podlehla Australance 6:4, 4:6 a 3:6 za dvě hodiny a osm minut. Srb Novak Djokovič potřeboval pouhých 50 minut na vítězství 6:1, 6:2 nad Francouzem Lucasem Pouillem ve čtvrtfinále turnaje v Tokiu.

Kvitová si mohla výhrou definitivně zajistit sedmou účast na Turnaji mistryň, ale z Pekingu mohla odjíždět s jistotou startu v Šen-čenu i v případě porážky. Na vrchol sezony pro osmičku nejlepších hráček by se dostala už nyní, pokud by Kiki Bertensová ve čtvrtfinále prohrála s Ukrajinkou Elinou Svitolinovou. Nizozemka však Ukrajinku porazila 7:6, 6:2 a coby desátá hráčka žebříčku sezony si udržela naději na finále WTA Tour.

Devětadvacetiletá Kvitová se střetla s letošní vítězkou French Open Bartyovou už počtvrté a potřetí se hrály tři sety. Kvitová rozhodla první sadu ve čtvrté hře, v které po vítězném bekhendovém returnu využila jediný brejkbol úvodní sady. "Myslím, že v prvním setu jsem neudělala moc chyb a ani v gamu, kdy mě brejkla, jsem jí tam nedala nic zadarmo. To prostě byla typická Petra," ocenila Bartyová soupeřku.

I ve druhém setu měla Kvitová dlouho navrch. Ani jeden z pěti brejkbolů ale nevyužila a za stavu 4:5 poprvé přišla o podání. V úvodu rozhodujícího dějství vzala Australance servis, jenže vzápětí přišla o svůj. Bartyová se postupem času zlepšovala, trápila českou tenistku čopy a Kvitová znovu ztratila servis v dlouhém gamu na 3:5. Poté sice ještě odvrátila tři mečboly, ale při čtvrtém už kapitulovala.

"Myslím, že to byl jen z nejkvalitnějších zápasů, který jsem letos odehrála. Petra ze mě vždycky dostane to nejlepší," řekla Bartyová, jež letos porazila ve finále Roland Garros Markétu Vondroušovou. "Od nás obou to bylo na neskutečně vysoké úrovni. I kdybych prohrála, dívala bych se na ten zápas stejně, což není obvyklé," dodala světová jednička, který si připsala 51. vítězství v sezoně, což je nejvíc mezi tenistkami.

Dvojnásobná vítězka Wimbledonu Kvitová se podesáté v kariéře utkala s první hráčkou a porážka přerušila její sérii tří výher nad jedničkou žebříčku. Bilanci se soupeřkami z čela pořadí WTA má nyní vyrovnanou 5:5.

Djokovič deklasoval Pouillea ve čtvrtfinále v Tokiu za 50 minut

Srbský tenista Novak Djokovič potřeboval pouhých 50 minut na vítězství nad Francouzem Lucasem Pouillem ve čtvrtfinále turnaje v Tokiu. Světová jednička zdolala pátého nasazeného 6:1, 6:2 a při debutu v japonské metropoli míří za titulem.

Djokovič v zápase nevykazoval žádné známky zranění po problémech s ramenem, kvůli němuž před měsícem skrečoval osmifinále US Open. Dvaatřicetiletý Srb vyhrál 82 procent bodů po prvním podání a využil pět ze šesti brejkbolů.

"Nejsem stroj, ale dnes jsem hrál, jako kdybych stroj byl. Byl to jeden z mých nejlepších letošních zápasů, jsem moc spokojený s tím, jak jsem hrál a jak jsem se cítil," uvedl Djokovič.

Jeho semifinálovým soupeřem bude vítěz turnaje z roku 2017 David Goffin z Belgie. Druhou semifinálovou dvojici tvoří Američan Reilly Opelka s Australanem Johnem Millmanem.

Výsledky tenisových turnajů:

(řazeno podle výše dotace)

Turnaj mužů a žen v Pekingu (tvrdý povrch):

Muži (dotace 3,666.275 dolarů):

Dvouhra - čtvrtfinále:

Thiem (1-Rak.) - A. Murray (Brit.) 6:2, 7:6 (7:3), A. Zverev (2-Něm.) - Querrey (USA) 7:6 (7:3), 6:2, Tsitsipas (3-Řec.) - Isner (USA) 7:6 (7:3), 6:3, Chačanov (4-Rus.) - Fognini (6-It.) 3:6, 6:3, 6:1.

Ženy (dotace 8,285.274 dolarů):

Dvouhra - čtvrtfinále:

Bartyová (1-Austr.) - Kvitová (7-ČR) 4:6, 6:4, 6:3, Bertensová (8-Niz.) - Svitolinová (3-Ukr.) 7:6 (8:6), 6:2, Ósakaová (4-Jap.) - Andreescuová (5-Kan.) 5:7, 6:3, 6:4, Wozniacká (16-Dán.) - Kasatkinová (Rus.) 6:3, 7:6 (7:5).

Turnaj mužů v Tokiu

(tvrdý povrch, dotace 2,046.340 dolarů):

Dvouhra - čtvrtfinále:

Djokovič (1-Srb.) - Pouille (5-Fr.) 6:1, 6:2, Goffin (3-Belg.) - Čong Hjon (Korea) 6:2, 6:2, Millman (Austr.) - Daniel (Jap.) 6:4, 6:0, Opelka (USA) - Učijama (Jap.) 6:3, 6:3.