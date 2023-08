Kvitová prohrála v Montrealu s Bencicovou, v Torontu vypadli Alcaraz a Medveděv

Montreal/Toronto - Petra Kvitová vypadla na tenisovém turnaji v Montrealu jako poslední česká zástupkyně v osmifinále. Ze čtvrtka odložený zápas se Švýcarkou Belindou Bencicovou, v němž obě soupeřky potřebovaly ve třetím setu ošetření, prohrála 7:6, 3:6, 1:6.

Dvojnásobná wimbledonská šampionka Kvitová vydřela úvodní set za 70 minut v tie-breaku 7:3. Druhou sadu ale začala nasazená sedmička ztrátou podání a manko už nestáhla, přestože měla pět brejkbolů. Na závěr naopak znovu přišla o servis.

V úvodu třetí sady to chvíli vypadalo, že světovou devítku možná pošle do čtvrtfinále zranění soupeřky, která si za stavu 1:0 ve druhém gamu lehce podvrtla kotník. Kvitová olympijské šampionce přinesla led a čekala s ní na ošetření.

Po zatejpování nohy mohla Švýcarka v zápase pokračovat a dokázala těžit z nepřesností soupeřky. Druhý game při podání Kvitové získala a náskok si udržovala. Česká jednička se naopak s bolestivou grimasou opakovaně chytala za pravou kyčli a tříslo a za stavu 1:4 si rovněž vyžádala ošetření. Po něm podruhé přišla o servis a Bencicová duel dopodávala čistou hrou.

Šwiateková je v Montrealu v semifinále, Rybakinová dohrála ve tři ráno

Po vyřazení dvou českých tenistek si světová jednička Iga Šwiateková poradila v Montrealu i s Američankou Danielle Collinsovou a je v semifinále. Přemožitelka Karolín Plíškové a Muchové v pátek přehrála Collinsovou 6:3, 4:6, 6:2 a připsala si jubilejní 50. výhru v sezoně.

Dvaadvacetiletá Polka Šwiateková usiluje v Montrealu o šestnáctý titul, letos získala čtyři na Roland Garros, doma ve Varšavě, v Dauhá a Stuttgartu. Její příští soupeřkou bude světová trojka Jessica Pegulaová, jež zdolala deblovou partnerku a americkou krajanku Coco Gauffovu 6:2, 5:7 a 7:5.

Ve tři hodiny ráno místního času se radovala z postupu Jelena Rybakinová z Kazachstánu. S Darjou Kasatkinovou se přetahovaly tři a půl hodiny, než vyhrála 10:8 v tie-breaku rozhodující sady. Ruska měla jeden mečbol, Rybakinová využila pátý. Navzdory noci zůstalo na tribunách několik stovek diváků.

O finále si zahraje proti další ruské soupeřce Ljudmile Samsonovové. Ta přehrála dvakrát 6:4 pžemožitelku Kvitové Bencicovou.

Alcaraz po roce opět prohrál v Kanadě s Paulem, ve čtvrtfinále vypadl i Medveděv

Světová jednička Carlos Alcaraz vypadl stejně jako před rokem na turnaji Masters v Kanadě s Tommym Paulem. Dvanáctý nasazený Američan tentokrát vyřadil španělského tenistu a wimbledonského šampiona po setech 6:3, 4:6, 6:3 ve čtvrtfinále v Torontu, loni to bylo ve druhém kole v Montrealu. Ukončil zároveň Alcarazovi sérii 14 vyhraných zápasů.

Dva týdny před obhajobou titulu na US Open není dvacetiletý Španěl v optimální formě. "Rozhodně jsem tady neodehrál dobré zápasy. Teď nezbývá než trénovat, abych byl lepší. Vezmu si z tohoto turnaje hodně ponaučení," řekl Alcaraz poté, co teprve podruhé v sezoně neprošel do semifinále.

O šest let starší Paul se na Masters dostal tak daleko premiérově. "Hodně pomůže, když soupeře předtím už jednou porazíte. Tohle nastavení je důležité," uvedl Paul, jemuž patří v žebříčku 14. místo. O finále v Torontu si zahraje proti Janniku Sinnerovi z Itálie.

V semifinále vedle Alcaraze překvapivě chybí i druhý nasazený Daniil Medveděv. Ruský tenista nestačil na Alexe de Minaura a prohrál 6:7, 5:7. Australana vyzve dnes Španěl Alejandro Davidovich.

Výsledky tenisových turnajů

(řazeno podle výše dotace)

Turnaj mužů v Torontu

(tvrdý povrch, dotace 7,622.925 dolarů):

Dvouhra - 3. kolo:

Medveděv (2-Rus.) - Musetti (16-It.) 6:4, 6:4, Davidovich (Šp.) - Ruud (3-Nor.) 7:6 (7:4), 4:6, 7:6 (7:4), McDonald (USA) - Raonic (Kan.) 6:3, 6:3.

Čtvrtfinále:

Paul (12-USA) - Alcaraz (1-Šp.) 6:3, 4:6, 6:3, De Minaur (Austr.) - Medveděv (2-Rus.) 7:6 (9:7), 7:5, Sinner (7-It.) - Monfils (Fr.) 6:4, 4:6, 6:3, Davidovich (Šp.) - McDonald (USA) 6:4, 6:2.

Turnaj žen v Montrealu

(tvrdý povrch, dotace 2,788.468 dolarů):

Dvouhra - 3. kolo:

Bencicová (12-Švýc.) - Kvitová (7-ČR) 6:7, 6:3, 6:1, Samsonovová (15-Rus.) - Sabalenková (2-Běl.) 7:6 (7:2), 4:6, 6:3, Pegulaová (4-USA) - Paoliniová (It.) 6:4, 6:0.

Čtvrtfinále:

Šwiateková (1-Pol.) - Collinsová (USA) 6:3, 4:6, 6:2, Rybakinová (3-Kaz.) - Kasatkinová (10-Rus.) 5:7, 7:5, 7:6 (10:8), Pegulaová (4-USA) - Gauffová (6-USA) 6:2, 5:7, 7:5, Samsonovová (15-Rus.) - Bencicová (12-Švýc.) 6:4, 6:4.