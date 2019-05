Kvitová prohrála s Bertensovou a titul v Madridu neobhájí

Madrid - Tenistka Petra Kvitová titul na antukovém turnaji v Madridu neobhájí. Ve čtvrtfinálové duelu podlehla v repríze loňského finále Kiki Bertensové z Nizozemska 2:6, 3:6 a v žebříčku klesne z druhého místa na čtvrté nebo páté.

Před rokem Kvitová ve španělské metropoli zdolala Bertensovou ve finále ve třech setech a stejně uspěla i před čtrnácti dny ve Stuttgartu. Tentokrát ale dominovala soupeřka. Kvitová od stavu 2:1 v první sadě prohrála sedm her v řadě.

Dlouho se nemohla prosadit při podání Nizozemky. "Z returnu dej bombu na prostředek a jdi do toho z druhého balonu. Nahul to. Ukaž svoje srdce," povzbuzoval kouč Jiří Vaněk ve druhé sadě a Kvitová poté uspěla a brejkla na 3:3.

Vzápětí ale po skvělém bekhendovém returnu Bertensové do rohu kurtu přišla počtvrté o podání. Měla ještě šanci srovnat, jenže ani jeden z brejkbolů na 4:4 nevyužila a po druhém z nich frustrovaně bouchla raketou o zem. Při svém servisu ještě odvrátila mečbol, při druhém ji světová sedmička prohodila.

Soupeřkou Bertensové v semifinále bude Američanka Sloane Stephensová a pokud jedna z nich turnaj vyhraje, odsune Kvitovou v žebříčku na páté místo.

Ferrerovu kariéru ukončil Zverev

Porážkou ve druhém kole turnaje v Madridu s Němcem Alexanderem Zverevem skončila dlouholetá úspěšná kariéra španělského tenisty Davida Ferrera. Bývalý třetí hráč světového žebříčku se rozloučil za bouřlivých ovací vyprodaného stadionu a fanouškům poté poděkoval v jedenáctiminutovém proslovu. Japonka Naomi Ósakaová vypadla v Madridu ve čtvrtfinále a může přijít o post světové jedničky, pokud Simona Halepová získá titul.

Sedmatřicetiletý Ferrer už letos hrál jen na vybraných turnajích a rozlučkovou tour směřoval právě do Madridu. V prvním kole vítěz 27 turnajů ATP ještě vyřadil krajana Roberta Bautistu, ve středu večer už ale v Caja Mágica nestačil na třetího nasazeného Zvereva, jemuž podlehl 4:6 a 1:6.

Zápas se nesl ve slavnostním duchu a fanoušci povzbuzovali svého oblíbeného hráče častým skandováním "Ferru! Ferru! Ferru!" Loučícího se Ferrera, jenž proslul svou nezdolnou bojovností, tím dojali.

"Nečekal jsem, že bych mohl zažít takovou rozlučku. Snažil jsem se celý rok hrát na vysoké úrovni. Ale to, že lidé tady kvůli mně zůstanou dlouho do noci, i když jdou druhý den do práce, mi navždy zůstane v hlavě a srdci. Nikdy na to nezapomenu," řekl finalista Roland Garros 2013 po zápase, jenž skončil krátce před jedenáctou hodinou.

V závěru utkání byly emoce na stadionu hmatatelné. Když se za stavu 4:6, 1:5 a 0:40 chystal Ferrer na podání, musel přípravu několikrát odložit kvůli bouřlivým ovacím stojících diváků. Fanoušky k nim vyzýval i sám Zverev, velký Ferrerův obdivovatel, jenž si následně natáčel na mobil jeho rozlučkovou ceremonii.

"Pro mě je to nejrespektovanější hráč na tour a jeden z nejoblíbenějších. Bude nám chybět," řekl jednadvacetiletý Zverev, jehož Ferrer nečekaně porazil v březnu na turnaji v Miami.

"Tohle byl jediný zápas, který jsem prohrál a nejsem z toho ani moc smutný. Kdykoli jsem v minulosti prohrál, byl jsem smutný, ale dnes ne. Dnešek si chci užít," uvedl trojnásobný daviscupový šampion Ferrer.

Jeden z nejlepších hráčů své generace, jenž nikdy nezískal grandslamový titul, děkoval v pozápasovém proslovu rodině, dlouholetému trenérovi Javieru Pilesovi a především fanouškům.

"Nikdy jsem nevyhrál tady v Madridu. Nikdy jsem nevyhrál Roland Garros. Nikdy jsem nevyhrál turnaje, které bych býval vyhrál rád. Trofeje doma mám, ale jsou to jen trofeje, materiální věci. Co si ale skutečně odnesu, je láska, kterou jste mi dali. Budu ji mít navždy v srdci," řekl Ferrer, jehož v předtočených videovzkazech ocenili i dlouholetí soupeři Rafael Nadal, Roger Federer či Novak Djokovič.

Ósakaová může po vyřazení v Madridu přijít o místo jedničky

Japonská tenistka Naomi Ósakaová vypadla na turnaji v Madridu ve čtvrtfinále a může příští týden přijít o místo světové jedničky. V čele žebříčku WTA ji vystřídá její předchůdkyně na tenisovém trůnu Simona Halepová, pokud ve španělské metropoli získá potřetí v kariéře titul.

Rumunka, která v Madridu triumfovala v letech 2016 a 2017, vyřadila Ashleigh Bartyovou z Austrálie po setech 7:5, 7:5 a v semifinále se utká s Belindou Bencicovou. Švýcarská tenistka zdolala Ósakaovou díky obratu v závěru rozhodujícího setu 3:6, 6:2, 7:5.

Japonská vítězka letošního Australian Open vedla ve třetí sadě 5:4 a podávala na vítězství, koncovku zápasu ale nezvládla. Bencicová jí čistou hrou prolomila servis, svůj vzápětí bez problémů udržela a při dalším podání soupeřky proměnila hned první mečbol.

Sedmadvacetiletá Halepová se s Bencicovou utká počtvrté v kariéře, na antuce ale na sebe narazí poprvé. V bilanci vzájemných zápasů vede o pět let mladší Švýcarka 2:1, naposledy Halepovou porazila letos v únoru na tvrdém povrchu v Dubaji.

Bez problémů postoupil do čtvrtfinále mužské dvouhry Srb Novak Djokovič. První hráč světového žebříčku porazil Francouze Jérémyho Chardyho 6:1, 7:6.

Tenisový turnaj mužů a žen v Madridu (antuka):

Muži (dotace 7,279.270 eur):

Dvouhra - 2. kolo:

Nadal (2-Šp.) - Auger-Aliassime (Kan.) 6:3, 6:3, A. Zverev (3-Něm.) - Ferrer (Šp.) 6:4, 6:1, Nišikori (6-Jap.) - Dellien (Bol.) 7:5, 7:5, Djere (Srb.) - Del Potro (7-Arg.) 6:3, 2:6, 7:5, Tsitsipas (8-Řec.) - Mannarino (Fr.) 6:2, 7:5, Fognini (10-It.) - Millman (Austr.) 6:2, 6:2, Verdasco (Šp.) - Chačanov (11-Rus.) 6:7 (4:7), 6:1, 7:5, Monfils (15-Fr.) - Fucsovics (Maď.) 1:6, 6:4, 6:2, Wawrinka (Švýc.) - Pella (Arg.) 6:3, 6:4, Hurkacz (Pol.) - Pouille (Fr.) 7:5, 6:1, Tiafoe (USA) - Kohlschreiber (Něm.) 6:4, 3:6, 6:3, Chardy (Fr.) - Schwartzman (Arg.) 6:1, 6:2.

Dvouhra - 3. kolo:

Djokovič (1-Srb.) - Chardy (Fr.) 6:1, 7:6 (7:2), Nadal (2-Šp.) - Tiafoe (USA) 6:3, 6:4, A. Zverev (3-Něm.) - Hurkacz (Pol.) 3:6, 6:4, 6:4, Federer (4-Švýc.) - Monfils (15-Fr.) 6:0, 4:6, 7:6 (7:3), Thiem (5-Rak.) - Fognini (10-It.) 6:4, 7:5, Wawrinka (Švýc.) - Nišikori (6-Jap.) 6:3, 7:6 (7:3), Tsitsipas (8-Řec.) - Verdasco (Šp.) 6:3, 6:4, Čilič (9-Chorv.) - Djere (Srb.) 4:6, 6:3, 6:2.

Ženy (dotace 7,021.128 eur):

Dvouhra - 3. kolo:

Kvitová (2-ČR) - Garciaová (Fr.) 6:3, 6:3, Ósakaová (1-Jap.) - Sasnovičová (Běl.) 6:2, 6:3, Halepová (3-Rum.) - Kužmová (SR) 6:0, 6:0, Bertensová (7-Niz.) - Sevastovová (12-Lot.) 6:1, 6:2, Bartyová (9-Austr.) - Putincevová (Kaz.) 4:6, 6:1, 6:2, Bencicová (Švýc.) - Kozlovová (Ukr.) 6:0, 6:2, Stephensová (8-USA) - Čeng Saj-saj (Čína) 3:6, 6:3, 6:2, Martičová - Vekičová (obě Chorv.) 4:6, 6:3, 3:0 skreč.

Dvouhra - čtvrtfinále:

Bertensová (7-Niz.) - Kvitová (2-ČR) 6:2, 6:3, Bencicová (Švýc.) - Ósakaová (1-Jap.) 3:6, 6:2, 7:5, Halepová (3-Rum.) - Bartyová (9-Austr.) 7:5, 7:5, Stephensová (8-USA) - Martičová (Chorv.) 6:4, 6:3.

Čtyřhra - 2. kolo:

Krejčíková, Siniaková (1-ČR) - Beguová, Halepová (Rum.) 6:3, 6:3, Kuděrmetovová, Voskobojevová (Rus./Kaz.) - Melicharová, Peschkeová (2-USA/ČR) 6:2, 6:4.

Čtyřhra - čtvrtfinále:

Strýcová, Sie Šu-wej (5-ČR/Tchaj-wan) - Stosurová, Čang Šuaj (3-Austr./Čína) 6:2, 6:4, Dabrowská, Sü I-fan (6-Kan./Čína) - Krejčíková, Siniaková (1-ČR) 3:6, 7:6 (9:7), 10:7.