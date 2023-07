Kvitová postoupila ve Wimbledonu do 3. kola, Veselý končí

Londýn - Tenistka Petra Kvitová porazila ve Wimbledonu Bělorusku Aliaksandru Sasnovičovou dvakrát 6:2 a postoupila hladce do 3. kola. Dvojnásobná vítězka turnaje uspěla za hodinu a 16 minut a v boji o první grandslamové osmifinále od loňského US Open vyzve přemožitelku Karolíny Plíškové Srbku Nataliju Stevanovičovou. Skončil naopak Jiří Veselý, který nestačil na Australana Christophera O'Connella a prohrál 3:6, 5:7, 4:6.

Nasazená devítka Kvitová vyhrála sedmý zápas za sebou, před Wimbledonem triumfovala na turnaji v Berlíně. O čtyři roky mladší Sasnovičovou porazila potřetí ze čtyř zápasů a oplatila jí v Londýně vyřazení před pěti lety. V duelu dala pět es a zahrála 25 vítězných míčů.

"Byla jsem trochu na pozoru, každý zápas proti ní si pamatuju. Porazila jsem ji v Sydney a vloni v Indian Wells to byla také velká bitva. Věděla jsem, co od ní čekat. Z toho zápasu nemám tady hezké vzpomínky, ale dnes jsem to otočila. Jsem ráda, že jsem vyhrála," řekla novinářům Kvitová.

Třiatřicetiletá Kvitová získala první set v ostrém slunci díky třem brejkům. V úvodu druhé sady sice rodačka z Bílovce přišla o servis, soupeřce to však ihned oplatila. Od stavu 2:2 vyhrála zbývající čtyři hry a využila při servisu Sasnovičové první mečbol.

"Musím říct, že od rozehrávky jsem se necítila úplně dobře, vůbec mi to nelítalo a byla jsem zabrzděná. Nepředvedla jsem úplně dobrý tenis a ani servis mi moc extra nešel. Stejně jsem to ale vybojovala. Musím si z toho vzít pozitivní věci," doplnila Kvitová.

Devětadvacetiletý Veselý, který startoval po loňském zranění stehenního svalu díky chráněnému žebříčku, nenavázal na předchozí vítězství nad turnajovou dvaadvacítkou Američanem Sebastianem Kordou. Proti O'Connellovi získal jen jeden brejk a čtyřikrát o servis přišel.

Nepomohlo mu ani 16 es a 36 vítězných míčů. Doplatil na 36 nevynucených chyb, Australan jich měl jen 15. Veselý naposledy vypadl ve 2. kole Wimbledonu před dvěma lety, vloni se dostal o kolo dál.

V Londýně se dnes o osmifinále utká Markéta Vondroušová s nasazenou dvacítkou Chorvatkou Donnou Vekičovou. Marie Bouzková bude ve třetím kole čelit světové pětce Caroline Garciaové z Francie.

Tenisový Wimbledon v Londýně (tráva, dotace 44,7 milionu liber): Muži: Dvouhra - 2. kolo: O'Connell (Austr.) - Veselý (ČR) 6:3, 7:5, 6:4, Medveděv (3-Rus.) - Mannarino (Fr.) 6:3, 6:3, 7:6 (7:5). Čtyřhra - 1. kolo: Pavlásek, Behar (ČR/Urug.) - Andreozzi, F. Cerúndolo (Arg.) 6:1, 7:6 (7:5). Ženy: Dvouhra - 2. kolo: Kvitová (9-ČR) - Sasnovičová (Běl.) 6:2, 6:2, Keysová (25-USA) - Golubicová (Švýc.) 7:5, 6:3, Blinkovová (Rus.) - Beguová (29-Rum.) 7:5, 6:3, Kosťuková (Ukr.) - Badosaová (Šp.) 6:2, 1:0 skreč.